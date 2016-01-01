В семье Андрея и Марии Кокориных четверо детей. Асе — восемь лет, Пете — пять, Юре — три, Павлу — девять месяцев…

Этот текст — не реклама многодетности. Скорее, просто разговор с друзьями — о любви, о творчестве, о запахе древесной стружки и расписных лошадках. О забавных семейных историях и бытовых мелочах, праздниках и буднях. Обо всём, что наполняет жизнь жизнью.

Андрей, Маша, расскажите, как Вы себе представляли свою будущую половинку, свою семью?

А.: Есть история, которую моя мама рассказывает. Когда я вернулся из армии на второй курс политехнического института, мама меня начала донимать вопросами: «Андрей, что ты себе думаешь? Надо же создавать семью! Дети — это так прекрасно!» Я в принципе был не против, но как-то отмахнулся и пророчески сказал: «Мама, какое жениться? Моя жена только в первый класс пошла!» И действительно, когда потом подсчитали, оказалось, что я вернулся из армии в то время, когда Маша пошла в школу!

М.: Да! А я всегда себе представляла, как в сказках, любовь на всю жизнь, какое-то такое чудо. Принц… нет, даже не принц, а просто родной человек. Я думала, где же он ходит, мой единственный. А муж мой был в Индии, или в Болгарии, или ещё где-то.

А.: Или в Германии… Я всю жизнь был открыт встрече с тем человеком, которого мне пошлёт Господь. С Машей мы познакомились в скиту в селе Нещеров. Маша расписывала храм, а я работал строителем. И мы 8 месяцев общались, дружили. Но никаких мыслей романтических не было. Всё-таки монастырь настраивает на молитвенную атмосферу. А потом в одночасье, видимо, по молитвам наших родственников, выяснилось, что я без Маши не могу жить. (Смеются.) И я понял, что это тот человек, которого я всю жизнь искал.

М.: Причём мы оба, конечно, не помышляли искать жениха или невесту в монастыре. (Смеются.) Просто у нас обоих было такое чёткое, живое ощущение, что нас кто-то взял на руки, поднёс друг к другу, и нам оставалось только довериться этим невидимым рукам. Это было такое чёткое ощущение присутствия Бога! Это было такое явное чудо! (Улыбаясь.) Обыкновенное чудо!

Когда на втором или третьем свидании мы поняли, что хотим быть друг с другом, то подошли к настоятелю, епископу Ионе, чтобы он нам дал совет. Думали, он скажет, мол, дружите, узнавайте друг друга ещё годик. А он вдруг ответил: «Сейчас я уезжаю, а через недели две смогу вас повенчать». Мы, конечно, были немножко удивлены, но приняли это решение как от Бога.

А.: И до сих пор не пожалели! (Смеются.) Да, у нас внезапно всё произошло. И венчание, и обручение — они одним затянувшимся мгновением пронеслись, и потом путешествие в Крым, где мы прекрасно отдыхали. А ещё интересно, что нас обручал епископ Климент, а венчал епископ Иона. Два владыки! Так что мы архи-архи муж и жена. (Смеются.) Епископ Иона на наше обручение надел первое в своей жизни облачение весом шестнадцать-семнадцать килограмм! (Смеются.) Он был прекрасен! Он был абсолютно неподражаем!

М.: Он нам ещё говорил: «Вы видите, на что я ради вас пошёл?» (Смеются.)

А.: Да, свадьба была неподражаема! Фантастический хор, который и после венчания пел для нас, когда мы все собрались за общим столом на горе в Нещерове. И это такие мгновения! Торжество единения семьи!

Когда молодые женятся, им все желают побольше детей. А когда в семье появляется несколько детей, родные и знакомые начинают говорить: «Зачем же столько рожать?» Как на это реагировать? Как это было у вас?

М.: Конечно же, первого ребёнка все ожидали. Он не заставил себя долго ждать. Наша старшая дочка Ася родилась через 10 месяцев после свадьбы. А через годик оказалось, что мы ждём Петю. Моя мама тогда сказала: «Бедная моя Асечка». Но когда Петя родился, все были счастливы. Когда я забеременела Юрой, то тяжелее всего было сообщить эту новость родителям, так как до этого мы жили под Киевом, а теперь живём вместе. И, конечно, они очень удивились.

А.: Четвёртого они восприняли легче, чем третьего!

М.: Да! Я говорю, вот мы опять в ожидании, а родители — мол, нам уже после третьего ничего не страшно! Сейчас они любят всех, у них складываются их особые отношения с внуками — со своими секретами, шуточками. Дедушка забирает мальчиков на велосипеде, у него есть специальное детское сидение, ходит с Асей на сольфеджио (ведь только они двое у нас музыкальные), учит всех играть в шахматы. А ещё дедушка у нас оператор, и он запечатлевает для правнуков все наши домашние спектакли и важные события в жизни семьи.

Бабушка не устаёт восхищаться даже самыми маленькими успехами детей, всегда их поддерживает, без неё Ася и Петя не смогли бы учиться хореографии, потому что водить на дополнительные занятия — тяжёлый труд родителей и без помощи обойтись крайне трудно. А ещё бабушка учит детей читать чертежи и рисовать интерьеры — она архитектор. Дальние бабушки (у нас их ещё две) и дедушка тоже по-своему вкладываются в детей и очень по ним скучают, так как не могут видеться каждый день. Так что бабушки и дедушки у нас замечательные! Я вообще считаю, что чем больше у детей тёплых отношений с родственниками, тем лучше. Они получают больше любви, внимания, обогащаются, учатся общаться.

А.: Всегда казалось, что дети — это что-то прекрасное! И когда у нас родилась первая дочь, то священник сказал, что дети — это Божье благословение на семью. С тех пор мы так и относимся к появлению каждого нашего ребёнка.

Как Вы распределяете обязанности в семье? Есть мужская и женская работа?

А.: Кто что умеет, тот то и делает. Я, например, всегда готов забрать ребёнка, если могу этим помочь Маше.

М.: У нас нет проблем с этим. Конечно, какие-то вещи больше я делаю, какие-то — Андрей. И эти вещи всё время меняются, потому что кто-то вырастает, кто-то рождается. То раньше читала я перед сном, потом родился Паша — и теперь сказки читает детям Андрей. Конечно, с Асей, первым ребёнком, Андрей больше мне доверял. А сейчас он уже может сам посадить Пашу в слинг и пойти играть вместе с другими детьми, даже ничего мне не сказав.

А.: Я недавно увидел плакат социальной рекламы, который мне очень понравился: «В четыре руки легче». И действительно, если бы мы друг другу не помогали, не старались помогать, то было бы гораздо труднее. А так уже и Ася помогает, она достигла возраста, когда и хочет, и может помогать.

С какого возраста и как вы учите детей сотрудничеству и помощи?

А.: Вообще дети помогают нам с радостью, даже с маленького возраста. Просто не акцентируем внимание на том, что они иногда ленятся. А всегда скажем: «Какие вы молодцы, что убрали игрушки». То, что они не смогли всё идеально убрать, это уже не имеет никакого значения. Господь намерение целует, и уже само их намерение помочь оно важно.

М.: Мне, например, не всегда хватает терпения смотреть, как ребёнок убирает, зная, что потом, после его «уборки», мне придётся убирать ещё больше. Хотя это нужно, чтобы ребёнок стал более самостоятельным… Посуду мыть, кровать застилать — дети у нас не очень этому обучены. У нас не идеально с этим.

А.: Пока что…

М.: Всё зависит от характера ребёнка. Вот Ася может спокойно нянчиться с детьми, что для Пети было бы трудным заданием. Для неё же это самое большое удовольствие. А Петя, например, очень аккуратный. Он может сложить свои вещи под линеечку, выставить обувь ровно. Для Асиного характера это не подходит…

А.: Нужно слушать, что хочет делать ребёнок и позволять ему. Нет определённого возраста. Однажды у ребёнка возникает потребность поставить свою обувь на место, не потому что ты его заставлял. Ты просто время от времени напоминал… Должна быть золотая середина. Дружеский родительский совет без упрёков типа «я сказал, что так нельзя делать!» — и тогда ребёнок, в конце концов, выбирает, что будет помогать.

М.: Можно предложить игровую форму. Например, у нас сегодня волшебная шапка для убирания. Дети, особенно лет до четырёх, реагируют на это фантастически. Они надевают эту шапку, чувствуют себя волшебниками, абсолютно счастливые ходят и убирают игрушки. Или есть ещё волшебные билетики с заданиями. Я недавно раздавала им: Пете — убрать обувь, Асе — помыть посуду, Юре — собрать игрушки. И они довольно быстро это сделали. Правда, это не всегда действует.

А.: За Юру выступал папа. (Смеются.) Я его заменял в команде.

Многодетность, порядок в доме и мир в семье. Говорят, что если какие-то два понятия из этого списка присутствуют, то третье автоматически исключается. Так ли это? И как сохранить мир в семье и относительный порядок в доме?

А.: Нужно не носить очки, чтобы зрение упало до минус трёх. Тогда автоматически перестаёшь видеть все недостатки в доме. (Смеются.) Просто надо попроще ко всему относиться. Для меня идеальная квартира — это эстетика японского минимализма. Но я абсолютно не испытываю никакого дискомфорта, довольствуюсь тем, что есть. С одной стороны, нет идеального порядка, с другой — относительный мир в семье.

Например, у нас Ася любит разбрасывать все вещи по комнате. И вот когда ей было 3,5 года, я собрал разбросанные вещи в пакет и спрятал его в шкаф. Асе сказал, что вещи обиделись и ушли.

М.: Асю эта ситуация очень вдохновила. Она стала стирать свои вещи, складывать их. И после того как вещи вернулись, Ася ещё какое-то время их убирала.

Мы с Андреем любим порядок и хотели бы, чтобы он был. И хотели бы поскорее разобраться с этим порядком, чтобы у меня была возможность украшать. Оформлять картины, делать какие-то интересные росписи, вешать фотографии. Но это, конечно, остаётся за бортом.

Я для себя осознала, насколько дороже все эти дети, каждый из них, а порядок… ну нет его — так нет. Хорошо, если он бывает по праздникам: на Пасху, на Рождество все вместе собрались, убрали, сделали красоту. Или какие-то островки чистоты. Допустим, обеденный стол, за которым все собираются на трапезу. Чтобы он был с цветами, с красивыми салфетками, со свечами. Если всё всегда и везде невозможно, то хотя бы какие-то части дома.

А.: Нужно постоянно создавать новые складские помещения. Там всё рассортировано: кому что отдать, летние вещи спрятать, осенние достать. Это, конечно, Маша, надо отдать ей должное, всем этим занимается. Она всё время просит меня выпиливать какие-то новые девайсы. Там комодик, там шкаф. Всё началось с огромного шкафа, я такого никогда в своей жизни не делал. Мы туда сложили все вещи, и оказалось, что у нас ещё в три раза больше вещей!

М.: Постоянно приходится придумывать что-то новое. Какие-то крючочки, коробочки, полочки.

А.: Порядок нам только снится. (Смеются.) В доме неимоверное количество мелочей, которые для детей архиважны. Например, какой-то красный шарик. Если выкинуть, Юра будет очень расстроен, поэтому я стараюсь его положить на Юрино место. У каждого из детей есть своё потайное место.

М.: Ещё у нас особое отношение к поделкам. Их дети приносят из обычной школы, воскресной, из садика. И их становится очень много! Я вначале вывешиваю на видно место, они там висят, все очень радуются, а потом я их отправляю…

А.: На компост! (Смеются.)

М.: Нет, ну конечно, самые гениальные мы оставляем, складываем в папочку. А остальное выбрасываем. Просто их очень много.

Когда в семье появляются дети, отношения между мужем и женой как бы уходят на второй план. Как сохранить свежесть отношений и не потерять их в ежедневной суете?

М.: Когда у нас было трое детей, мы ходили на свидания. Я поняла, что экспромтом у нас редко получится пойти на свидание. Поэтому я вписала в еженедельник в среду на шесть часов вечера свидание с Андреем. Мы оставляли детей на няню или на бабушку. И уходили в кино, в кафе, прогуляться, пройтись. Но когда родился четвёртый — это стало сложно делать. Мы даже кино не можем посмотреть. Всех уложили, включили фильм — и сами отключились. Думаю, что скоро мы возобновим свидания.

Потому что отношения между мужем и женой — это корень семьи. Мы и детей тоже учим: «Если бы не было любви между нами, то не было бы ничего, ни семьи, ни вас». Мы учим их уважать наши отношения. И сами возделываем этот сад любви.

А.: С женой надо разговаривать. (Смеются.) Человек, который хочет иметь хорошие отношения с женой,— он должен разговаривать с ней каждый день от тридцати пяти минут до полутора часов. Если он это делает, то большинства проблем не будет.

М.: Так бывает: жена целый день дома с детьми «уси-пуси», а муж на работе общается, ему этого достаточно. И когда он приходит вечером домой, жена думает: ну вот, наконец-то будет с кем полноценно поговорить, а муж не хочет, он устал. Он хочет посидеть в тишине, заняться своими делами…

Маша, неудивительно, что ты придаёшь такое значение украшению дома, декору, ты ведь по образованию художник. Ты не скучаешь по своему художественному прошлому?

М.: Знаете, в юности был счастливый опыт обретения своего призвания, своей профессии художника, и настолько я счастлива в своей профессии, что не могу так просто с этим расстаться. Поэтому всё ещё надеюсь, что смогу работать полноценно. Дети ведь подрастут, и я не оставляла никогда рисование. И моя любимая тема — это дети и наша семья. Ещё я люблю пейзажи, для меня это такой отдых — этюды на природе!

Когда долго не рисую, у меня настроение не то, грустно становится. Поэтому я говорю Андрею: «Если мне грустно, то ты меня выталкивай порисовать, говори: “Маша, тебе надо рисовать”».

Но и ещё — у нас есть общее дело, мастерская детской мебели. Мебель конструирует и создаёт Андрей, и я тоже могу применить свои профессиональные качества…

Как вы решились на это хлопотное предприятие? Необходимо ведь иметь специальное оборудование, инструменты… С чего всё началось?

М.: Это была мечта Андрея.

А.: Помню, как мой папа, построивший нашу дачу своими руками, строгает на втором этаже длинные доски. Мне было лет пять-шесть. И вот этот запах стружки, это ощущение материала живого — оно всю жизнь со мною было. Но реально, конечно же, нас подтолкнули к идее создания мастерской наши дети.

Когда рождается второй ребёнок, то возникает вопрос, как же дальше жить. Потому что дети какое-то время с родителями на кровати живут. А когда рождается малыш, то старшего надо на отдельную кровать переводить.

М.: Нам нужно было сделать так, чтобы старшая дочь с радостью перешла в свою новую кроватку. Поэтому мы выдумывали, как бы это сделать. И Андрей придумал такой дом. В нём были окошки, дверь открывалась. И у Аси не было вопросов, где её кровать. Она тут же её признала.

А.: С радостью побежала. Это был такой первый опыт проектирования и изготовления детской мебели. А дальше — больше! Дети растут, потребности меняются. Парта появляется, когда дочь идёт в школу. Двухэтажная кровать — когда рождается третий ребёнок.

М. (смеётся): Насущный вопрос — детская мебель.

А.: Постепенно хобби стало профессией.

М.: Мне интересно украшать мебель, расписывать. Дерево — это такой благодатный материал для росписи. Так что наши таланты сошлись. И мы для себя решили, что будем делать мебель из экологических материалов, то есть не ДСП, а натуральное дерево… Ещё мне интересно игрушками заниматься. У нас недавно была такая серия лошадок-качалок с уникальной росписью. Каждая лошадка была в единственном экземпляре и даже имела своё имя.

А.: Мы собрали лучших художников Харькова. Многодетных! И дали им задание расписать лошадок.

М.: Да, это такой был проект, не только наш с Андреем. Получилось интересно!

Мастерскую мы назвали «Нестор». У нашей дочки Аси была кукла Нестор, для которой нужна была кроватка. Андрей сделал в мастерской для неё кровать. Но он принёс её не готовую, а разобранную — и клей. И вместе с Асей они собирали. Это было чудесно, ребёнок был счастлив. Так у Нестора появилась кроватка, а у нас — название нашей мастерской.

Как совмещать множество семейных обязанностей с работой?

М.: У нас нет такой возможности — ждать, когда вырастет один ребёнок или два. У нас их четыре, это наша жизнь. Мы просто поняли, что мы не можем ждать. Тут воспитывать, а потом заниматься чем-то для души. Мы поняли, что надо совмещать. И, конечно, у нас есть помощники — бабушки и дедушки!

Бывает, Андрей меня разгружает, уходит с детьми в мастерскую, я остаюсь с малышом. А они там несколько часов что-то делают. Потом приносят какие-то необыкновенные конструкции. Были какие-то часы деревянные, какая-то мельница. Дети учатся, у них настолько креативное мышление, какие-то невероятные вещи придумывают. Наибольшая награда — когда папа берёт их в мастерскую поиграть, позабивать гвозди, построить игрушечный дом.

Я знаю, что при выборе имён для детей у вас была интересная история. Расскажете?

А.: У нас на Петра и Павла в 2010 году родился Петя, прямо в самый день праздника. И мы как-то долго думали, не могли выбрать, как назвать: Пётр или Павел. Оба — замечательные апостолы, проповедники. Как назвать? И решили назвать Петром.

Но всё равно было сомнение: как-то неудобно перед апостолом Павлом вышло. И вот ровно через пять лет, в этот же день у нас рождается мальчик. Тут уже никаких сомнений не было...

М. (смеётся): Назвали Павлом.

А.: У нас есть свои домашние Пётр и Павел.

Говорят, чем больше детей, тем с ними легче. Вы с этим согласны?

А.: Наверное, да. Когда у нас был один ребёнок и нам надо было идти ночью на службу, на Рождество или на Пасху, то мы брали себя за шкирки и шли. С двумя детьми это стало сложнее, с тремя ещё сложнее, а с четвёртым мы поняли, что это будет бесконечно. И не надо бояться трудностей, не стоит обращать на них внимание, а просто надо идти на службу.

И ещё очень удобно придумывать различные презенты, когда в доме много детей. На прошлый Новый год у нас подарки были в носках и рукавичках. Знаете, есть всегда одинокие носки и одинокие рукавички. Мы их собираем…

М.: Мы их развесили на верёвочках, прилепили на них числа, сколько дней оставалось до Нового года. И в каждом носочке или рукавичке в определённый день можно было найти какой-то подарок.

На прощание мы спросили старшую дочку Асю, что бы она подарила родителям на праздник. Ответ заставил нас улыбнуться: «Ну, это такой подарок, который нельзя сохранить долго. Но я бы подарила хорошее поведение!»