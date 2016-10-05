Совсем недавно в свет вышло новое издание «Старец Иосиф Исихаст. Полное собрание сочинений» в переводе архимандрита Симеона (Гагатика). Эта книга, которая, скорее всего, станет настольной для каждого читателя-христианина, объединяет ранее опубликованные письма и творения афонского старца, а также недавно обнаруженные. Адресаты этих посланий отошли в мир иной, поэтому только теперь это наследие стало открытым для всех читателей. Интерес к личности старца Иосифа не иссякает, о чём свидетельствуют многочисленные переиздания на разных языках его эпистолярного наследия. Советы старца и описание его аскетических подвигов вдохновляют и свидетельствуют, что святоотеческая традиция жива и по сей день.

Иоанну, студенту Богословской семинарии Честного Креста, Бруклин, Бостон

Святая Гора, 5 июня 1959

Дорогому моему Иоанну желаю крепкого здоровья и просвещения от Бога. Да отверзет Он твой ум Духом Своим благим, как Он ниспослал Его святым Своим ученикам. Итак, добрый сын, бойся Бога и твори Его заповеди, и благо тебе будет.

Сегодня я получил твоё письмо, прочитал его и очень обрадовался тому, что ты просишь пищи для своей души. Понуждай себя, доброе моё дитя, и прежде всего, твори Иисусову молитву. Поминай Имя Божие, дабы и Бог помянул тебя в час искушения.

Что бы ты ни делал, [делай то] с размышлением и рассуждением и говори себе в каждое мгновение: «Иоанн, будь внимателен, тебя видит Бог. Он здесь, рядом с тобой. Он всё видит, и видит хорошо. Ты ничего не можешь сокрыть от Него. Ты — червяк рядом с Ним, муравей».

Ведь Бог есть Бог многоочитый, Он видит всё вокруг. Прежде чем твой ум попытается образовать помысл, Бог это уже знает. Почему же ты не видишь, [что это так]? Видение Бога есть ведение о Боге.

Итак, когда ты не грешишь, не лжёшь, не осуждаешь, не имеешь злых помыслов против твоего ближнего, тогда у тебя есть страх Божий. Тогда ты мудр и постигаешь Бога. И дабы не опечалить Его, не грешишь. И это есть видение Бога. <...>

Молюсь о тебе от всей души.

Смиренный старец Иосиф

Сестре Эргине

...Он опомнится и поймёт, что жизнь — это сон, быстро проходящий [сон]. Суета, суета, всё проходит. Раз уж Всесильный послал ему напоминание, почему он, благословенный, этого не воспринимает? Нечто подобное было и со мной. Ты этого не помнишь? Увял цветок, увял — и дал мне понять суетность всего. Он наш брат, и мы за него переживаем. Но исцелится он своими собственными слезами, а не только нашими.

Теперь, дорогая моя сестра, расскажи о делах твоей семьи. Имей терпение — я с вами в вашем доме. Очами сердца ты можешь меня увидеть. О добрая моя сестра, ваш дом в Пирее значит для меня, грешного, больше, чем дом, где я родился.

Живя там, в этих стенах, я принял решение об уходе из мира. Там я собрал всю свою одёжку и взял благословение нашей почтенной матери.

Принимайте нищих, поите жаждущих, утешайте страждущих. В вашем доме я отчётливо узрел истину. С радостью я прожил бы с вами ещё больше, но мне пора. Надеюсь, когда-нибудь вы сделаете ваш дом оазисом для многострадальных.

Милостыню твою мы все приняли с большой радостью. Прими и от меня кое-что в благословение для дорогой нашей невестки.

Да будет с Вами благословение всеобщей нашей Матери, сладчайшей Пресвятой Богородицы Миртидиотиссы.

Старчик Иосиф

Монахине Евпраксии

Святая Гора, 28 октября 1948

Чадце моё дорогое, утроба моей души, Евпраксия, желаю тебе всего доброго!

Дитя моё, Евпраксия моя, я получил твоё письмо и твою фотографию и радуюсь, что ты здорова. Что же касается нашего здоровья здесь, то я всегда болен, а у остальных всё хорошо.

Понуждай себя, чадо моё. Понуждай себя к молитве, ибо дела наши очень плохи. Пресвятая Богородица потихоньку нас оставляет по грехам монахов.

Коммунисты пришли и сюда, женщины и мужчины, и разорили всё*. Магазины, монастыри. Золотыми монетами набивали мешки. Продуктовые лавки опустошили. Взяли пленными 300 рабочих и ушли. Оставшиеся заберут то, что не смогли унести сразу. Нагрузили 250 мулов и отправили их в Болгарию.

* Речь идёт о вторжении партизан-коммунистов на Святую Гору 16 (3) октября 1948 г., когда они, наряду с другими бесчинствами в Карее, осадили здания полиции и ватопедского представительства, в котором размещался губернатор Святой Горы.

Женщины вошли в Иверский монастырь, где находится Вратарница* и куда царице не позволено было когда-то войти для поклонения. А теперь вошли разбойники. Конечно, разруха добралась и сюда, на наше место. Ибо Пресвятая Богородица это место оставит, и горе монахам, которые не будут найдены в покаянии.

* Иверская икона Пресвятой Богородицы.

Поэтому я тебе говорю: понуждай себя, чтобы мы были застигнуты в добрый час и Господь нас принял.

Молюсь о тебе от всей души.

Старчик Иосиф

Монахине Вриене, Каламата

Святая Гора, 15 марта 1959

Чадо моё любимое и благословенное, Вриена, утроба моя божественная и священная, желаю тебе всего доброго.

Получил я твоё письмо и прочитал его, и возрадовался твоему пожеланию, чтобы я выздоровел.

Дитятко моё младшее, благой наш Бог посетил меня — ибо Он любит меня — одной очень тяжёлой болезнью, бронхопневмонией. Рядом со мной дежурили ночью, опасаясь, что я отойду. Плакали мои детки, но час ещё не пришёл. Мне сделали сто двадцать уколов. Наконец, я немного поправился. У меня страшная одышка, так что если я для облегчения не приму лекарство, то могу задохнуться. Сейчас мне лучше, и мы опять пишем братьям. Итак, ты видишь, что благодать начинает тебя посещать, и сколько в твоих силах, понуждай себя говорить Иисусову молитву. И увидишь, что это принесёт большую пользу твоей душе.

Вся сила души — это молитва. И как тело укрепляется пищей и разными приправами, которые мы употребляем, так и наша душа требует прежде всего молитвы, чтения, устного слова, примера перед глазами, — и так она мало-помалу пробуждается. Ведь, если её оставить [без этого], она засыпает, ею овладевает забвение, бесчувствие. И нужно на неё подуть, подобно тому, как мы дуем, стараясь разжечь огонь. Пример — это раздувание огня из углей, покрытых пеплом, который есть образ забвения. И от этих дуновений разгораются угли и производят теплоту. Так уходит бесчувствие, рождающее прелесть, когда человек думает, что всё у него хорошо, тогда как на самом деле — нехорошо.

Итак, ты, малое моё дитятко, теперь, пока у тебя есть время, плачь, чтобы возрадоваться. Скорби, взывай, обнимай икону Пресвятой Богородицы, как обнимаешь свою матушку. И, как младенец, зови Матерь: «Матушка моя, помоги мне, подай мне то, что по Твоему разумению полезно для моей души». И не жалей для Неё слов, и будешь черпать утешительную благодать всякий раз, когда будешь Её просить. И так приобретёшь любовь.

Она дарует тебе и молитву, Она зажжёт пламя и любовь ко Христу, ибо ходатайствует за нас пред Сыном Своим. И Он все Её прошения исполняет, ибо Она — Его Матушка, и Он не может Ей отказать.

Итак, всё, что хочешь, проси у Неё, как малое дитя, которое просит у своей матери и тянет её за юбку, не отпускает её, обнимает её, орошает её слезами.

Делай то, что я тебе говорю, и в скором времени увидишь, сколько любви ты обретёшь от сладкой нашей Матушки. Проводи жизнь со многой простотой, дабы обрести чистоту души. Простота есть большое счастье для души. Прочитай о чудесах Богородицы в книге «Грешников спасение», чтобы у тебя появилась любовь, ибо любовь — всему голова. И я, поскольку поправился, молюсь о тебе, да укрепит тебя Господь и Пресвятая Богородица.

Остаюсь твоим молитвенником.

Старчик Иосиф

Монахине Вриене, монастырь Святых Константина и Елены Калогреон, Каламата

Святая Гора, 9 апреля 1959

Дорогое моё дитя благословенное, Вриена, утроба моя божественная и священная, желаю тебе всего доброго. Получил я твоё письмо, прочитал его и возрадовался о твоём здравии.

Бог, дитя моё, есть любовь. И движимый любовью, Он всё сотворил, желая поделиться богатством Своей великой любви. Бог не имел и не имеет нужды в человеке. Он Сам по себе славен, Он — весь любовь. Поэтому и от человека Он не потребовал ничего иного, кроме любви. Возлюби, — говорит Он, — Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею, всем умом твоим и всею крепостию твоею. Таким образом, ты видишь, что надо всё желание своей души обратить к Нему. Да не разделяется твоя любовь на родителей, на детей, на что-то вещественное, но всю её целиком обрати к Нему и взывай: «Иисусе мой, сладкое моё дыхание, свет моей жизни, моя единственная любовь, единственное моё поклонение! Я поклоняюсь Тебе, возлюби меня, яви мне рачение Твоей любви, да воздам Тебе Твоя от Твоих. Матерь сладкая Христова и моя, приведи меня к Твоему Сыну, Которого Ты родила и Которого носишь, Носящего вся». Когда ты говоришь такие слова и многие другие, подвигающие к любви, невозможно не вкусить в скором времени любовь Христову. И тогда твоё сердце, вся твоя внутренность будет трепетать, разгораясь от горячей Христовой любви. Тогда откроются твои душевные очи и отбежит от тебя помрачение твоих страстей. Но и, опять же, искушения и непрестанные скорби не прекратятся. Ибо, лишь только отойдёт благодать ради испытания, сразу начинаются страсти и искушения. И тогда снова — понуждение, снова — полагание начала, снова — призывание: «Спаси мя, Господи». Снова — к сладкой нашей Матушке, снова — в Её объятия, к Её груди, как грудной младенец. И так мало-помалу ты просветишься.

Понуждай себя, не забывай об Иисусовой молитве, ибо в час искушения она тебе очень поможет.

Я не понял, что значит оставление игумении, о котором ты написала. Итак, я желаю тебе доброй Пасхи, и да станет для тебя моё письмецо Пасхой духовной.

Я не вполне здоров, но благодатью Пресвятой Богородицы и с помощью лекарств держусь. Смиренно молюсь о вас.

Старчик Иосиф

Монаху Пантелеймону

Святая Гора, 17 сентября 1958

Чадо моё любимое, утроба моей души, дитятко моё Пантелеймон!

<...> Мне, дитя моё, не в тягость писать тебе, ибо я хочу доставить тебе пользу. Я люблю твою душу, ты — утроба моя. Не забывай об Иисусовой молитве, с ней ты обретёшь много благодати, твоя душа станет раем. В этом году к нам приехали из Германии только лишь ради Иисусовой молитвы. Когда ты эту молитву говоришь устами непрестанно, к ней привыкает ум и начинает её творить внутренней речью.

Ум является кормильцем всех смыслов и мысленных движений, и добрых, и злых. И всё это он низводит в сердце. И если низведённое будет злым, постыдным, лукавым, то сердце, будучи центром, передаёт это повсюду, как электричество, так что напояет лукавым наслаждением все члены, возбуждая восстание влечений ко всевозможному злу.

Так вот, если ты говоришь молитву непрестанно, то происходит противоположное. Ум её низводит в сердце. А ты своим собственным понуждением держи ум только в словах молитвы, так чтобы не принимать никаких мечтаний. Внимай только словам молитвы. Тогда ум, не успевая образовать злой помысл, к чему он привык, очищается и с удовольствием говорит только молитву.

Итак, благодаря непрестанному призыванию, прокладывается путь от ума к сердцу, посредством вдоха и выдоха, и ум, слово и сердце становятся одним, так что сердце очищается и принимает осеняющую благодать. Тогда внутри тебя делается Небо, рай.

До сих пор было делание, а то, что после, называется созерцанием. Достигни этого, и, если сладчайший Иисус подействует внутри тебя, я тебе скажу многое, гораздо более высокое. Ты только понуждай себя. Знай только, что всё дело — в Иисусе, без Него не происходит ничего. Стань достойным, чтобы Он тебя полюбил, и тогда и ты Его полюбишь, и Он даст тебе Свою благодать. Сейчас ты уже положил начало. Итак, подвизайся, чтобы это начало не бросить. Учи этому и других там, где ты живёшь. Чем больше людей мы наставим, тем больше возлюбит нас Господь. <...>

Когда ты увидишь, что ум устаёт говорить Иисусову молитву, тогда говори её непрестанно устами, а после ум возьмется за неё снова. Вначале требуется труд, но когда пройдут годы, тогда она сама звучит внутри непрестанно. Она сама очищает человека от всех страстей. <...>

В следующий раз я тебе напишу побольше. Прими лобзания от старца Арсения и мои лобзания, которые полны любовью Иисусовой. Он непрестанно орошает их в моих устах манной великой Своей любви, как некое дыхание.

Смиренный с. Иосиф

Монаху Пантелеймону

Святая Гора, 29 марта 1959

Любимому моему чаду Пантелеймону, дорогой моей утробе, райскому моему цветочку желаю всего доброго! Сладкий наш Христос да хранит тебя и да наставляет исполнять Его святую волю.

Дорогое моё дитя, получил я твоё письмо, и прочитал, и возрадовался, и взыграло сердце моё о том, что добрый наш Христос начинает показывать любовь, которую к тебе имеет. Итак, будь внимателен, дорогое моё дитя, чтобы лукавый не устроил тебе какую-нибудь ловушку, ибо он сильно ненавидит добро.

Я, благое моё дитятко, начал писать тебе это письмо, но из-за одышки, начавшей меня беспокоить, [приостановился и] ждал, когда она пройдёт. Ибо лишь только воздух станет холодным, [так сразу] она у меня усиливается. Поэтому миновало несколько дней, и наконец сегодня, в Вербное воскресенье, пришло другое твоё письмо, и вот я продолжаю. Я хотел тебе написать на другую духовную тему, но теперь, поскольку ты меня спрашиваешь об ином, я тебе о том и отвечу.

Монашеское жительство — это очень великое дело. Здесь требуется подвижничество. Оно очень нелегко. Люди — это не ягнята, чтобы мог их пасти кто угодно. У людей есть привычки и пожелания, мнения и неисцелимые страсти. И ревность у всех не одна и та же, и произволение не одинаковое. Легче будет очистить все нужники в Афинах, чем переделать людей из страстных во благих.

Тридцать пять лет я старец, отец большой братии, до крайней степени обучившийся деланию и созерцанию. И я пролил всю мою кровь для того, чтобы переделать людей, и знаю, какой кровавый труд требуется, чтобы стал кто-нибудь истинным монахом. Очень мало тех, кто, как Пантелейчик мой и маленький мой батюшка Ефрем, не познал зла. Благодать вас сохранила, и то доброе, что у вас есть, — от благодати Божией. Однако, когда нет благодати и внутри нас подействуют страсти, тогда нужно искусство из искусств и наука из наук, как называют святые монашеское жительство. Поэтому ты сейчас успокойся, а со временем Господь покажет, какова Его воля.

Если, дитя моё, монах не найдёт непрестанную Иисусову молитву и не подействует посредством неё благодать, то невозможно, чтобы к нему не вернулись назад страсти. И тогда он станет хуже, чем был в миру. И опять же, чтобы найти утешение от молитвы, он должен подвизаться, с болью просить, плакать и, как кричащее малое дитя, молиться Христу и сладкой Его Матушке, чтобы Они отверзли ему очи. Я напишу тебе, если поправлюсь, каков монашеский чин. <...>

Итак, шлю тебе отеческие лобзания с большой любовью.

Смиренный с. Иосиф