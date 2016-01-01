Выиграй этот бой

Другого выхода нет. Научись принимать трудности, радуйся им. Только так воспринимая проблемы, ты сможешь их преодолевать, а значит — быть счастливым независимо ни от чего.

«Зачем что-то делать: всё равно ничего не получится?» «Зачем молиться, если Бог не слышит?» «Чувствую себя одиноким и никому не нужным». «Достали неудачи и потери, в которых я живу. Зачем вообще это всё?..»

Такие слова сегодня слышатся всё чаще. В основном от нерелигиозной молодёжи. Но и ребята из верующих семей не сильно отстают. Складывается впечатление, что все объелись каких-то плесневелых грибов и мучаются теперь от душевной диареи — постоянной болезненности, саможаления, слабости, недовольства всем и вся.

Почему вдруг нам стало казаться, что всё должно получаться с первого раза? С чего это мы ожидаем от себя сверхэффективности, сопоставимой с деяниями известных киногероев, спасающих планету и всю человеческую цивилизацию? Да, господа, мы явно пересмотрели телевизор. Переиграли в компьютерные игры. Лёгкие победы, которые нам видятся на экранах, мы невольно перенесли в нашу жизнь и ожидаем от неё того же. Сами себе придумали в голове сказку и, лёжа на боку, мысленно постоянно в неё уносимся.

А реальность — труднее. И не только труднее: она разноцветней, выпуклей, гротескней. Но нас она не привлекает, нам подавай только однородно-кисейно-беструдную картинку — как на мониторе.

Почему? Потому что мы, несмотря на призывы апостола Павла, не бегуны, не духовные спортсмены. И храм воспринимаем как больницу, причём психотерапевтическую. Мы забыли о том, что Церковь — это, прежде всего, воинство и братство, а Христос ждёт от нас не инфантилизма и напускного смирения, а умения идти, преодолевать, гореть и передавать другим этот огонь.

Представьте на минуту, что когда-то апостолы повели бы себя как кучка созерцателей, бесконечно возлежащих на трапезах? До сих пор, наверное, мы не были бы просвещены верой, впрочем, как и другие народы. А ученики Христовы до конца своей жизни сидели бы и размышляли, какая сложная выпала им доля, и при этом бесконечно себя жалели...

Господь призывает нас не к созерцанию, не к пассивной роли в жизни, а к творчеству и активности. Поручая Адаму и Еве Эдемский сад, Он заповедал не просто смотреть и любоваться, но возделывать. А значит, менять, совершенствовать, заботиться.

Но... Нам стало слишком легко жить. Мы оказались в обстановке искусственной, не творческой, не дающей брать ответственность и менять жизнь вокруг себя.

Что же делать?

Радоваться скорбям! Относиться к ним, как спортсмены к упражнениям: постоянно тренироваться в преодолении трудностей, накачивать, так сказать, душевные мышцы и развивать душевную сноровку. А то вся наша духовность скатилась к тому, что мы с умилением едим просфорки и плачем во время просмотра фильма «Остров».

И да, надо помнить: любая трудность — Богом посланный дар для моего усовершенствования. Решил её обойти — останешься в дураках; преодолел — внутренне вырос. Даже если и проиграл, всё равно получил бесценный опыт работы над ошибками и так или иначе внутренне вырос.

Прошёл день гладко, не было возможности поработать над собой? «Значит, забыл меня Господь...» — именно так думал один брат из древнего патерика, когда переставал болеть. Только в преодолении рождается надежда, вера и любовь. Потому и молился он о возвращении ­скорби.

А какие у нас, у молодёжи, бывают трудности? Прежде всего, одиночество и непонимание. Непонимание динозаврами-родителями, нашими перемоленными бабушками; конфликты в отношениях с противоположным полом, несчастная любовь; неудачи в школе; отец-алкоголик, завышенные ожидания со стороны взрослых, неоправданная критика; финансовая несостоятельность семьи... У каждого свой неповторимый винегрет из особенных ингредиентов.

Но рецепт преодоления, выздоровления и роста только один: полюбить трудности! Полюби их так, как мороженое, в котором я души не чаю. Как кусок шашлыка, от которого я без ума... Только полюбив трудности, мы научимся их принимать и преодолевать. А значит, быть счастливыми независимо ни от чего.

Мало того, со временем поймём, что если количество трудностей уменьшается, значит, снижается и уровень нашей духовной жизни. Это как профессиональному боксёру на тренировках разминаться двухкилограммовыми гирьками — вся сноровка пропадёт, и в ближайшем бое сокрушительное поражение неизбежно.

Итак, мой друг, хватит ныть! Вставай и живи! Борись и не сдавайся! Люби трудности и вырастай в их преодолении.

Вопросы на «мыло»: voloske@gmail.com.