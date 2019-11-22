https://otrok-ua.ru/ Православный журнал для молодежи ru
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https://otrok-ua.ru/ 345 84 Православный журнал для молодежи TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Fri, 22 Nov 2019 14:36:00 +0200
Выпита чаша до дна
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/vypita_chasha_do_dna.html Впервые она попала в тюрьму в двадцать лет. Земная её жизнь оборвалась в тридцать три. Практически моя ровесница... Узнав, за что её четыре раза арестовывали, я был поражён. Единственное обвинение состояло в том, что на свою скудную зарплату она покупала продукты и тёплые вещи и передавала их в тюрьмы заключённым. Fri, 22 Nov 2019 14:33:40 +0200
Суперстар
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/superstar.html С возрастом на лице отражается весь внутренний человек: черты характера обозначают себя складками у рта, морщинами у глаз, да и тело выдаёт наклонности и пристрастия. Ведёшь здоровый образ жизни — имеешь подтянутую фигуру, чревоугодничаешь — тоже видно невооружённым глазом. Возраст разоблачает, поэтому старение — процесс священный, можно сказать, таинство. Mon, 18 Nov 2019 17:30:04 +0200
Тот ужасный день
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/tot_uzhasnyi_den.html В то время я был скорее неверующим, так сказать, номинальным христианином — вроде как и крещёным, но имеющим крайне размытые представления о Христе и христианстве, о Церкви и таинствах. В храме бывал, только когда родители с собой уговорят пойти, на большие праздники. Да и то, как бывал: пришёл, свечку поставил, перекрестился, поклонился и ушёл, даже не помолившись толком. Thu, 14 Nov 2019 14:48:52 +0200
ТВП
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/tvp.html На первое УЗИ третьей беременности я шла совершенно спокойно. Вот что там может быть не так? Малыш ещё крошка совсем — ну подтвердят, что он есть, и пойду дальше предаваться радостям токсикоза. Тем паче, что поликлиника знакомая, первые два раза в ней же на учёте стояла, да и мама моя там работает. Нервотрёпки быть не должно в принципе. Mon, 11 Nov 2019 14:28:09 +0200
Один плюс один не всегда два
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/odin_pljus_odin_ne_vsegda_dva.html «…У тебя не может быть ни соперников, ни подражателей — только те, кто благодарит и любит», — писала о Тонино Гуэрре его друг и переводчица, поэтесса Белла Ахмадулина. Действительно, Тонино Гуэрра феноменален. И дело даже не в том, что он один из самых выдающихся киносценаристов XX века. Феномен Тонино, наверное, в ином... Mon, 04 Nov 2019 16:18:50 +0200
Аксиос
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/aksios-1.html Епископ (ἐπίσκοπος) в переводе с греческого — надзиратель, блюститель. Именно епископ являлся основным пастырем церковной общины, совершителем Евхаристии и всех других таинств, а также осуществлял все административные функции, то есть управлял Церковью. В раннехристианском понимании Церковь и есть община людей, объединённых верой во Христа, благодатной жизнью и возглавляемых своим епископом. Sat, 02 Nov 2019 15:34:29 +0200
То ли я делаю, что нужно Христу?
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/to_li_ja_delaju_chto_nuzhno_khristu.html Более семидесяти новых работ были показаны в Киеве этой осенью в рамках XVI Международного фестиваля православного кино «Покров». И впечатления от просмотра не отпускают. В нынешнем году «Отрок.UA» присутствовал в жюри, и по завершении кинофорума мы не могли не задать директору «Покрова» несколько давно назревших вопросов. Mon, 28 Oct 2019 15:06:12 +0200
Караваждо. Борьба света и тени
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/karavazhdo_borba_sveta_i_teni.html Сейчас в это сложно поверить, но этот художник шестнадцатого века навсегда изменил прежний образ художественной мысли и превратил свои полотна в стоп-кадры фильмов века двадцатого. История жизни великого итальянского живописца Микеланджело Меризи из Караваджо полна белых пятен. Год за годом историки и искусствоведы продолжают исследовать архивы в поисках документов, способных пролить свет на таинственную биографию художника Sat, 26 Oct 2019 19:08:40 +0300
Римские заметки
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/rimskie_zametki.html Была у меня такая огромная мечта — увидеть Рим. Мечтать об этом я стал ещё во времена своего обучения в духовной академии. Дело в том, что один преподаватель относился ко мне, как бы это помягче сказать, немного предвзято, а этот добрый человек читал у нас спецкурс «История Древнего Рима». Thu, 24 Oct 2019 17:07:39 +0300
Борьба за себя лучшего
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/borba_za_sebja_luchshego.html Победителем быть легко: ощущение победы наполняет душу восторгом, всё кажется лёгким, всё кажется возможным. Куда труднее, когда твой опыт — опыт поражений, а преткновение следует за преткновением. Самый настоящий подвиг тогда — хранить своё расположение неизменным и, падая, вновь вставать и продолжать идти. Mon, 21 Oct 2019 14:47:03 +0300
Перед лицом красоты
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/pered_licom_krasoty.html С ранних веков христианства понятие красоты относили к духовной области, и уже в Древнем мире говорили вместе о красоте и о добре. Писания, в которых древняя Церковь соединила аскетическое и мистическое учение, были собраны под единым названием Φιλοκαλία, что означает «любовь к красоте» Fri, 18 Oct 2019 18:37:45 +0300
Дневник совести
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/dnevnik_sovesti.html Некий помещик решил во что бы то ни стало отыскать «истинную православную веру», но сомневался, что афонские старцы смогут ему в этом помочь. Однако неожиданно для всех результат превзошёл даже самые смелые ожидания. Tue, 15 Oct 2019 13:42:00 +0300
Через "не могу"
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/cherez_ne_mogu.html Мы не просто не будем любить, но реально превратимся в какой нибудь сухарь, давно покрывшийся плесенью. При этом высвободится масса времени на исполнение всяческих мелких предписаний различных старчиков и стариц, поучения которых будем читать днями и ночами, придумывая себе новые и новые правила и ограничения. Потому что душа будет требовать любви. Fri, 11 Oct 2019 18:04:11 +0300
"Автографов не даю"
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/avtografov_ne_daju.html Протоиерей Александр Клименко осуществил мечту многих: попробовал свои силы в шоу «Голос країни», дошёл до суперфинала и победил. Правда, сам он не мечтал об этом — просто хотел, чтобы страна увидела священника «с другой стороны». Почему решил принять участие в песенном телешоу, отец Александр неоднократно рассказывал в многочисленных интервью. «Отроку» же было интересно другое. Как с бременем славы справляется душа человека? Thu, 10 Oct 2019 14:12:49 +0300
Кто-то сильно тебя любит
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/kto_to_silno_tebja_ljubit.html Этот рассказ о том, как люди, которых привели в храм в детстве, не замечают благодати и отворачиваются от Бога. Как Промыслом Божиим тяжёлые времена оказываются для нас милостью. Как Господь слышит каждое прошение, да и просто мысли и переживания одной из Своих заблудших овец, которая ещё, может быть, не отозвалась на голос Христа, но очень этого хочет. Mon, 07 Oct 2019 15:34:53 +0300
Что нам нужно, Господи?
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/chto_nam_nuzhno_gospodi.html Что нам нужно, Господи? Побольше «бонусов», «гарнитурок», «аксессуаров» в виде личных психологов, тренеров по фитнесу, консультантов по диете, аферистов-вебинарщиков. Нам нужно ещё многое и многое, то, за что мы готовы платить, потому что сами мы уже не можем справиться со своей душой и лишним весом. Сами не можем, нам нужно что то ещё. То ли, Господи? Mon, 30 Sep 2019 15:38:23 +0300
Видеть невидимое
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/videt_nevidimoe.html Важно научиться смотреть на ситуацию с точки зрения невидимого. Понять, что оно как раз — главное в жизни, что всё в мире управляется надмирным. Не по внешнему судить, реагируя как ветхий человек, но помнить, что любая наша реальность дана Господом. А Он всегда рядом — и не для того, чтобы следить, где мы оступимся, чтобы сразу влепить «двойку». Thu, 26 Sep 2019 15:06:21 +0300
Девочка-припевочка
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/devochka_pripevochka.html Ленка, тщедушная светловолосая девочка с бледненьким личиком, медленно шла по церкви, блаженно улыбаясь и раскланиваясь с кем то из прихожан. На вид ей можно было дать лет четырнадцать. Ровный пробор посередине кукольной головки, полуприкрытый косынкой, голубые глаза смотрят по детски — ну школьница седьмого класса, и всё тут. На самом деле Ленке было двадцать пять. Mon, 23 Sep 2019 15:14:47 +0300
Погружение в другую реальность
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/pogruzhenie_v_druguju_realnost.html Фильмы, как и книги, бывают разные. Есть те, после которых понимаешь, что потратил время совершенно напрасно. Есть такие, от которых остаётся послевкусие по настоящему неприятное, и если нет чувства внутреннего холода и пустоты, то есть другое — что ты наполнен чем то тебе совершенно чуждым, отравляющим. Thu, 19 Sep 2019 18:13:34 +0300
Почти как в сказке
https://otrok-ua.ru/sections/art/show/pochti_kak_v_skazke.html Не знаю, как вас, а меня учили в детстве, что нехочухой быть плохо. Надо обязательно всё хотеть. Всё хорошее, а не всё плохое, конечно. Если, к примеру, не хочешь делать уроки, или мыть посуду, или в целом не хочешь того, чего от тебя хотят взрослые, то ты обязан наступить на горло собственной песне и срочно идти и делать. Wed, 18 Sep 2019 15:41:54 +0300