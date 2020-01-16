¡Bienvenidos a España!

На этот раз они отправились в Испанию. Мы «Миш-Миш трэвэл» имеем в виду, конечно же. За что их любим — так это за то, что они и сами умеют дружить и путешествовать, и нам потом рассказывают об этом захватывающе и колоритно.

Вы готовы мысленно прокатиться на красном автобусе? Тогда добро пожаловать на борт!

Он сказал: поехали!

...Стоило пересечь границу с Украиной, как ребята загрустили. Не потому что дороги хуже, просто пришло время прощаться, а не хотелось... Это будет последней строчкой нашей публикации. Если лень читать — не благодарите, сразу финал выдал.

Ну а теперь по порядку.

Во Львове я сделал две вещи: выпил кофе и исковеркал группе фамилии при перекличке. Все на месте. Поехали!

Автобусные туры напрасно недолюбливают — это находка для интроверта. Не важен уровень твоей общительности, в автобусе ты часть семьи. Первые дни семья выглядит как приёмная, к концу поездки — родная.

Обожаю наблюдать разницу в общении первого дня и, к примеру, третьего. Люди успевают раззнакомиться, разобщаться, а некоторые даже влюбиться.

Влюблённые необъективны

Первые, в кого влюбился я, были отец Александр Клименко и матушка Светлана. Чувство такта, чувство юмора подкупили с первых минут. Позже открылась уйма других достоинств — но уже не стану описывать: влюблённые люди необъективны.

С нами ездили ещё двое священников с жёнами. Не знаю, может, у них в семинарии предмет есть, где объясняют, как выбрать матушку. Но это же удивительно-умилительно! Все три пары сияли как ангелы. Я радовался за них как за себя.

Незаметно на первое сидение, к микрофону, сел Влад Дятлов. Я то подготовленный, давно с ним знаком, а людям — стресс. Необходимо время, чтобы принять и поверить, что в одном человеке хранится такое количество каталогизированных знаний.

Влад рассказал о первой точке нашего маршрута. Тизер, который уже через пару часов превратится в полномасштабное впечатление: мы подъезжали к Венеции.

Венеция и цедра в пирожных

Венеция — как обычно: монументальная и хрупкая, многолюдная и одинокая. Искусствоведу — м узей архитектуры, туристу — достопримечательности, влюблённой паре — романтические декорации. Каждый найдёт в этом городе что то своё и для себя.

Каждый, но не я. Не люблю цедру в пирожных, молоко с пенкой и Венецию. Шучу, шучу — цедру люблю, а Венецию — нет. И вы не догадаетесь, кто из Миш-Мишей пишет этот текст, потому что мы оба не любим Венецию.

Но знаете что? В этот раз было неважно, в каком городе находимся. Мы получали удовольствие от компании. Вместе бродили по улочкам, сидели у Гранд-канала, фотографировались. Наслаждались Венецией — той, которую до этого не знали. Уютной и дружелюбной.

Десятки мостов, сотни голубей, тысячи фотографий — всё это пьянило неопытных туристов. После экскурсии ко мне подошёл один из участников группы и сказал: «Как то вы не очень спланировали поездку. В первой же точке задали такую планку, что перепрыгнуть её будет очень сложно».

Но наш козырь был в рукаве — завтра мы отправимся в Бергамо, а после на озеро Комо. Вот там и посмотрим на уровень нашего профессионализма...

Бессонные ночи в Бергамо

Бергамо запомнился бессонными ночами. Что людям обычно мешает уснуть? Правильно, чувство голода. А мы ели: сосиски и окорочка, которые жарили на барбекю водителей, которые, как и мы, соблазнились видом ночного города с террасы нашего хостела.

Но это ночью. А днём ходили на экскурсию в верхний город — Чита-Альта. Туда можно подняться быстро на фуникулёре, а можно медленно, но с мороженым на сэкономленные деньги. Я всегда выбираю второй вариант.

Город маленький, и в нём грамотно расставлены достопримечательности — все на одной площади. Так, чтобы если у вас пересадка в аэропорту Бергамо, вы могли бы провести с пользой хотя бы несколько часов.

Базилика Санта-Мария Маджоре.

Тут специально стоит точка и начат новый абзац — чтобы вы произнесли эти слова с уважением. Собор впечатляющий: лепнина, фрески, гобелены. Настолько красиво, что хочется любоваться, а не фотографировать. Просидели внутри не меньше часа.

Ночью снова встретились на террасе — на этот раз чтобы петь. И пели так, что ребята из США снимали нас на видео и аплодировали стоя. И это понятно — потому что с нами был отец Александр Клименко. Пусть думают, что в Украине все так поют.

Отпуск, каким он должен быть

Дальше речь пойдёт о Комо. И мне кажется, что производители сыра должны заплатить за следующие несколько строк, в которых я буду употреблять его название рядом со словами восхищения.

Комо — это и озеро на севере Италии у подножия Альпийских гор, и одноимённый город у берегов этого озера. Город запомнился хорошо сохранившимися памятниками архитектуры какой то там эпохи. Красиво, конечно, и интересно, но хотелось уже на озеро.

Хорошо, что мы были группой, потому что группе не надо стоять в очереди за билетами. Через 10 минут уже любовались Комо из Комо.

На пароме отлично: лёгкий бриз, слабое покачивание и мягкое кресло. Идеальное место, чтобы выспаться после предыдущих ночных посиделок. Мы плыли (зачёркнуто) гордо шли в Белладжо.

По пути случилось страшное для большинства туристов: закончилось место в телефоне. А с озера открывался такой чудесный вид... Сложнее всего было девочкам и нашему фотографу Виталику. Потому что он один, а девочек много, и каждая хотела как минимум фотосессию, а иногда и маленький видеоклип.

В Белладжо мы ели мороженое, купались и фотографировались. Таким я и видел отпуск, ещё когда сидел в офисе.

Франция полнит

Италии, пожалуй, хватит. Поехали во Францию. В Ниццу. Прямиком к воротам Николаевского собора.

Нас встретил настоятель, провёл экскурсию по храму. Рассказывал, какой неоценимый вклад внёс император Николай Второй: строительство, иконы, киоты... И зачем то упомянул про боковую дверь, которая навсегда закрыта, так как сделана специально для императора.

Только он успел это произнести, как некий церковник отворил эти тяжёлые ворота и понёс выливать воду на грядку. Сквозь «навсегда закрытые» двери.

Потом мы долго гуляли по городу. Погода начала портиться, и компания разделилась на тех, кто купался под дождём, и зануд. Я со вторыми пошёл есть мороженое и пить кофе с выпечкой — мы же во Франции.

В социальных сетях люди часто публикуют фотографии, снятые с одного места, но с определённым интервалом времени. Решили быть в тренде, сделали с женой фотографию на смотровой площадке, как и пять лет назад. Сравнил два снимка, и мне не понравилось. Пора завязывать с мороженым и выпечкой. Франция меня полнит. Поехали уже из этой страны.

Практически святой Гауди

Вот вы и дочитали до этого места, а мы добрались до Барселоны.

За нас сразу взялись наши друзья Аня и Алексей, которые организовали идеальную экскурсию и смогли совместить достопримечательности и христианские святыни в одном маршруте. Ребята кроме того, что экскурсоводы по призванию, ещё и исследователи по духу. Собирают материалы про испанских святых первых веков, прославленных Католической Церковью, но мало известных в православии. Переводят публикации, жития, и, возможно, в будущем благодаря их труду святые эти будут прославлены и в нашей Церкви.

Для меня Барселона, как и для многих туристов, — это в первую очередь работы Гауди. Как его называют сами каталонцы, «архитектор от Бога». Творчество его пронизано христианскими мотивами и символами и по сути является проповедью посредством архитектуры.

Вполне возможно, что совсем скоро у католиков появится святой покровитель архитекторов, потому что документы на канонизацию Антонио Гауди уже поданы на рассмотрение папе Франциску.

Где ж ты был, отец Андрей?

Церковь наша жива и до сих пор полнится удивительными личностями. С одной из них нам посчастливилось встретиться в Барселоне.

На второй день пребывания в столице Каталонии было запланировано посещение уникального монастыря Монсеррат. Представляете, сколько шуму наделал наш приезд, если в эту поездку захотел поехать сам протодиакон Андрей Кураев! Сражаясь с современными благами цивилизации — навигатором и пробками, наш гость немного опоздал к месту отправления. Но мы не тратили время зря. И когда отец Андрей наконец то вошёл в автобус, слаженно и отрепетированно встретили его песней на известный мотив: «Отец Андрей, отец Андрей, ну где ж ты был, ну обними меня скорее-е-ей...».

Отец Андрей любезно согласился ответить на несколько вопросов «из зала», пожелав перед этим приятного сна. «Под лекции Кураева очень хорошо засыпается», — заявил он. Но мы не спали, мы слушали. Потому что рассказывает он — все это знают — презанимательно.

Мягкие горы Монсеррат похожи на те, которые я в детстве строил из песка. И если ещё вчера они вдохновляли Гауди на творчество, то сегодня впечатлили нашего друга — ведущего «Ортофеста» Диму Бурундукова. Было приятным сюрпризом увидеть его за тысячи километров от Киева тут, в горах.

Конкурировать не планируем

Самое душевное — это дорога домой. Вроде бы уже и соскучился за своими родными, а вроде как и тут уже все свои.

Сразу после пересечения границы с Украиной ребята загрустили. Не потому что дороги хуже, просто пришло время прощаться, а не хотелось.

Кстати, есть одна пара, которая когда то познакомилась в нашей поездке (а потом и поженилась), и вторая, похоже, на подходе. И я очень этому рад. Мы не планируем конкурировать с клубом одиноких сердец, но если у вас есть необходимость знакомства с адекватными молодыми людьми, то мы знаем, где таких искать.

Расписание следующих поездок смотрите на нашей странице в фейсбуке: https://www.facebook.com/MishMishTravel/