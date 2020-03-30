Битва двух язычеств

...Кристина спрашивала у родных, любят ли они её. Кристине нужна была поддержка, а папа мечтал стать признанным музыкантом. Кристина искала утешения, а мама хотела иметь в доме достаток. Кристину бросил любимый человек, которому она поверила. Кристина металась в отчаянии, а бабушка отвечала, что «тебя нужно крестить». И Кристина вышла с балкона.

Фильм «Язычники» (2017) по пьесе Анны Яблонской: добро пожаловать в безрадостную жизнь одинокого подростка. Отец-подкаблучник мечтает о музыке и с ненавистью относится к необходимости зарабатывать чем то иным. Мать беспомощно бьётся о скудный быт и сфокусирована исключительно на добыче денег. Проходящий фоном сосед по кличке Боцман безотрадно прожигает дни в выпивке. Всё серо, бесперспективно и грустно. Впрочем, как у многих.

«У многих, не знающих Христа», — скажет человек верующий и будет прав. С Богом открывается другая точка обзора своей жизни. Ты смотришь даже на самые неутешительные обстоятельства и видишь в них перспективу Вечности. Понимаешь, что о каждом из нас есть уникальный, исполненный любви Промысл Творца, а значит, всё не напрасно. И всё будет хорошо, обязательно выровняется — стоит только человеку устремиться к Богу. Ведь «если Бог на первом месте, остальное — на своём».

Поэтому когда в глухую безнадёжность бытия Кристины и её семьи врывается православная бабушка, в душé, признаться, загорается радостно-торжествующее предчувствие: сейчас она всех отогреет, проявит чудеса любви, приведёт к вере, и жизнь наладится.

Поначалу так и происходит. Бабушка попросила Боцмана не пить — Боцман не пьёт. Бабушка устроила папу на работу. Организовала маме выгодную сделку. И всё это — под непрестанное жонглирование святыми маселками, водичками, лампадками и сухариками.

Взрослые, уставшие от бесконечных проблем люди растерянно, но как то даже с облегчением покоряются бабушкиной твёрдо и неуклонно утверждающейся власти. Боцман и невестка даже стали исправно посещать церковь. Сын не решается протестовать против возрастающей роли мамы, и только Кристина ершиста, неприветлива и не желает идти ни на какие контакты.

«Бесы» — авторитетно ставит диагноз бабушка. Да, возможно, грех, как духовная болезнь, девушке не чужд — как и всякому, кто совершает ещё свой земной путь. Борьба с грехом — задача каждого из нас, но без «духовного оружия» — молитвы и таинств — дело это заведомо гиблое. И чтобы человек нецерковный, некрещёный это понял, сколько нужно тепла и участия, глубоких, длинных и не очень бесед, терпения и внимания со стороны того, кто решится позвать его в Церковь. За такого человека усердно молятся, просят, чтобы Господь Сам коснулся его сердца.

Бабушка же прёт как танк по неезженой дороге. Клеит ярлыки («блудница», «бесы в ней»), перекраивает под своё видение гардероб девушки, прибирает к рукам вопросы семейного бюджета. И момент, когда отчаявшаяся быть отогретой и услышанной в собственной семье Кристина лежит в реанимации после неудавшейся попытки самоубийства, становится для бабушки триумфальным: внучку крестят. Девушка на грани жизни и смерти, её мать в глубоком горе, а сияющая бабушка рассказывает, «как хорошо преставиться на Пасху», и как заживёт семья после смерти дочки где то в благодатном месте за городом. Да что там — нового ребёночка родят, молодые ж ещё!..

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А в это время сосед Боцман стаскивает к реанимации «все средства», способные, по его мнению, вывести Кристину из комы. Заставляет отца играть её любимую мелодию, а сам достаёт языческую маску. И, горячо переживая за девочку, которую знал с пелёнок, совершает чудо: Кристина очнулась.

Как так то? От языческой маски и музыки? Почему не от Крещения? Фильм, что — пропаганда язычества?

Как раз наоборот. С Боцманом и его средствами всё в целом понятно. Но мотив... Ему девочка нужна живой. Он знает её всю жизнь и не хочет отдавать смерти. Проявляет к ней участие и душевное тепло как может, как умеет. Сам дико боится этой языческой маски, но побеждает свой страх ради Кристины («а вдруг поможет?»). И, переступая через себя ради другого, оказывается гораздо ближе к Тому, Кто когда то оставил нам заповедь о любви к ближнему.

А бабушка... Имея все шансы привести семью ко Христу, в итоге она изгоняется вон из больницы и из жизни близких людей. Пожалуй, это самая болезненная сцена фильма. Потому что первое впечатление — православная вера попрана и гонима. Но нет. Это не борьба язычества и православия. Это была битва двух язычеств. И победило, как ни странно, начало подлинной любви к ближнему.

Бабушку жалко до слёз. Православная язычница, усвоившая все правила внешнего церковного благочестия, но так и не начавшая искать Христа в Его Церкви, она не смогла привести к Нему своих родных. Особенно потрясает лёгкость, с которой в своё время был брошен сын, и готовность похоронить «неудобную» внучку...

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Чтобы встретить Христа, нужно выйти Ему навстречу из своего эгоизма. Он принёс Себя в жертву, чтобы нас спасти, но мы не спасёмся, если со своей стороны не принесём в жертву свою «самость», собственное огромное всепоглощающее «Я-чество».

Самоутверждение в образе верующего, поиск в Церкви чего угодно: выгоды, признания, власти — всего, только не Христа, — это язычество. И человек с бубном в таком случае ничем не хуже человека со святой водой в руках, но с сердцем, наглухо закрытым, закупоренным от ближнего с его бедами и нуждами, а значит, и от Христа.