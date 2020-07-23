Четки святого Саввы, Эмоциональный интеллект

Милан Милетич

Чётки святого Саввы. Повесть о любви

Кто не знает имени величайшего святого, человека, которому своим появлением обязана самостоятельная Сербская Православная Церковь — святителя Саввы Сербского? Если же оно вам пока ещё мало знакомо, самое время прочесть эту книгу.

Написанная главным образом для молодого поколения, она, уверены, будет интересна для читателей любого возраста. Увлекательным и живым языком здесь представлен весь жизненный путь святого Саввы: от рождения в семье сербского правителя Стефана Неманича (в будущем — преподобного Симеона Мироточивого) и его супруги Анны (также прославленной Сербской Церковью в лике преподобных с именем Анастасия) до праведной кончины.

Юный царевич Растко — так звали святого Савву в миру — с ранних лет имел одно желание: стать монахом и служить Богу. Для этого он предпринял побег на Святую Гору Афон, однако Промысл Божий уготовал ему не скромную монашескую келью вдали от мира, а путь, определивший ход дальнейшей истории Сербии. Святитель стал настоящим учителем своего народа, миротворцем Сербского государства и основателем Православной Церкви в родной стране.

После прочтения книги читатель, несомненно, полюбит этого великого святого.

Анна Гуменюк

Дэниел Гоулман

Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ

В этой книге каждый найдёт своё. Одни говорят, что она о том, как увеличивать продажи и продвигаться по служебной лестнице. Другие — что просто помогает глубже понимать себя. Журнал «Psychologies» называет её ценным руководством для всех, кто хочет сделать лучше жизнь своих любимых, партнёров и подчинённых. Ну а на наш взгляд, она о том, как быть абсолютно счастливым на работе.

Более двадцати лет назад, в 1995 м, книга вышла в Америке, произвела фурор, переведена на сорок языков и издаётся миллионными тиражами. Гоулман считается первооткрывателем термина EQ — того самого коэффициента эмоционального интеллекта, который в нашей стране пока ещё не начал своего триумфального шествия, но общее представление о котором обязан иметь каждый целеустремлённый человек. Автор учит распознавать гнев и уметь заземлять любое эмоциональное напряжение, не давать тревожным мыслям образовывать замкнутый круг, правильно печалиться, непрестанно радоваться и быть хозяином своим эмоциям, а не жертвой их бандитизма. Но главное — способности входить в состояние вдохновения, которая «есть высшее проявление эмоционального интеллекта».

Александр Филоненко

Океан тайны

Океан тайны появился в жизни Александра Филоненко ещё в школьные годы на уроке физики, когда он прочитал высказывание Ньютона о камешках, ракушках и океане истины, который перед учёным расстилался «полностью неисследованным». «Я тогда подумал... что каждый раз я просыпаюсь перед океаном скуки, а этот человек со злыми глазами каждое утро просыпался перед океаном тайны. И мне захотелось научиться так просыпаться!».

И он научился. И теперь может каждого научить. И учит. И раз попав к нему на урок, ты столкнёшься с настоящим величием, умолкнешь в благоговении, а затем отправишься искать любопытных людей, потому что «удивлённый человек — это человек на пороге счастья».

Когда читаешь книгу, понимаешь, почему она появилась. Её составительница Елена Маццола как переводчик с итальянского сопровождала Александра Филоненко в туре по городам Италии. Это были ошеломляющие встречи с интеллигенцией, педагогами и учениками школ, и стало очевидно, что всё сказанное должны услышать как можно больше людей. Так книга вышла сперва на итальянском, а теперь и на русском. Нынешнее издание подготовлено в знак благодарности автору «за огонь жизни и надежды, который он однажды зажёг и продолжает разжигать в жизни стольких людей в Украине и за её пределами». И поскольку Александр Филоненко отчасти теперь тоже является автором нашего журнала, его огонёк жизни и надежды, смеем надеяться, будет гореть и на страницах «Отрока».

Епископ Иона (Черепанов)

Пастырь и община. Сборник интервью

Книгу ещё одного своего автора «Отрок» рекомендует к прочтению. И это тоже записи бесед, а значит, возможность живого общения, пусть и на печатных страницах. Журналисты разных городов и стран «вылавливали» владыку для интервью каждый на свою тематику, размещали тексты в своих изданиях, а несколько лет назад Синодальный молодёжный отдел УПЦ собрал все материалы вместе, и книга «Пастырь и община» появилась на свет. Главная причина — желание «видеть ту любовь, благодаря которой христианство устояло среди всех гонений и притеснений». А с чего каждый из нас может начать, чтобы приближаться к евангельским идеалам, и рассуждает, отвечая на вопросы, владыка.

Сидя или стоя читать Евангелие; можно ли молиться в гневе, а причащаться — в ссоре; нужно ли поститься, если совсем не хочется, и ходить на длинные службы, если их совсем не любишь — книга буквально изобилует практическими советами, но на личном примере. Кроме того, вы прочтёте о том, как «случайно» стал возрождаться Ионинский, откуда появилась идея «молодёжки», почему возникло волонтёрское движение «Молодость не равнодушна», и сколько направлений у Братства преподобного Ионы Киевского. И даже про «Отрок» на этих страницах есть: через что журналу пришлось пройти с самого начала своего основания.

Надо сказать, что буквально в нынешнем году в Минске вышла из печати новая книга «Архиепископ Иона (Черепанов). Мы созданы для рая», но пока белорусское издание недоступно украинскому читателю.

Юлия Коминко