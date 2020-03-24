Дама из моего ребра

Вы наверняка замечали нетерпеливую поспешность в движениях невесты, белой туфелькой ступающей на свадебный рушник. Тому есть серьёзная причина, вернее, народная примета. Кто шагнёт первым — будет в семье главой.

С одной стороны, девушку можно понять: власть, во многих её проявлениях, манит и обещает свободу. Но учитывая, что «рыба гниёт с головы», быть главным — незавидная, ответственная роль. И по личным соображениям Бог распределил её мужчине, заповедав женщине быть «всего лишь» помощницей. Звучит несправедливо, не правда ли?

Бег в сторону рая

Мечта о независимости — одна из самых сладких человеческих иллюзий. Тем не менее проигнорировать природные инстинкты и душевные порывы, пренебрегая «зовом предков», пока удаётся лишь хранящим монашеские обеты. Остальные дочери Евы безотчётно или осознанно испытывают влечение к мужчине. Этим чувством они одарены и в то же время наказаны Богом. А также уникальной миссией — быть помощницей Адаму, другом, лекарством, отрадой его сердца.

Но сегодня мы очутились перед странным выбором: самим решать, где между нами чертить границы, в чём заключается супружеский долг и являются ли вполне преодолимые трудности поводом для развода. Опереться на авторитетное плечо или мнение, к сожалению, нет возможности: позади развалины обрушившихся традиций.

Отсутствует и родительский пример. Скорее, он до сих пор звучит в нас раскатистым эхом революций, мировых войн и репрессий. Былая нехватка мужчин сказывается трагедией и поныне — женщина привыкла отвечать за всё подряд, впитав командный тон и доминирующую модель поведения на уровне ДНК. А если на задворках семьи и присутствует мужчина, то он, как в том анекдоте, на всякий случай, «усталый».

Переступив порог храма и услышав новые правила, супруги норовят в срочном порядке реконструировать патриархальное прошлое без опыта естественного наследования и осмысления сути. В итоге замешав «Домострой», Писание, благословения «старцев» и лубочный портрет многодетной семьи XVIII века в единое тесто, удивляются — отчего пирог пригорает?!

Создавая семьи в период неофитства, на подъёме влюблённости в жизнь Церкви, мы часто воплощаем фантом, ожидая чудо в ответ. Несомненно, влюблённость — замечательная, светлая пора, однако, невзирая на общий корень в словах, она не имеет ничего общего с любовью. Эмоция, блекнущая с годами, может так и не принести плоды, если не впустить в свою жизнь настоящее чувство — с его высоким болевым порогом, содранной кожей и риском потерь. Или прождав полжизни, мы поймём, что магии не случилось, а дар, полученный в самом начале, под непосильным грузом растворился и бесследно исчез.

Как предупреждал К. С. Льюис, «кроме рая, уберечься от опасностей любви можно только в аду». И наши внутрисемейные отношения рискуют оказаться на опасной дороге, вымощенной благими намерениями, если не осмелимся, не устремим свой бег в сторону рая. Принимая Евангелие целиком, без купюр, смиренно последуем за Христом. А там Любовь умывает ноги ученикам и, глядишь, наставление жене слушаться своего мужа уже не мерещится несусветной дикостью, когда Сам Христос был послушлив даже до смерти (См. Фил. 2, 8).

Пункт назначения — любовь

Недавно на школьном собрании классная руководительница обратилась к родителям учеников с грустной улыбкой: «Я прошу вас услышать мою просьбу. От того, как вы к ней отнесётесь, будет зависеть успех всего процесса обучения. Пожалуйста, не позволяйте себе в присутствии детей осуждать учителей и настраивать их воинственно против нас. Даже если мы заслуживаем порицания, не ломайте собственными руками конструкцию, на которой держится послушание старшим. Без иерархии и уважения в классе воцаряется хаос». С мнением педагога, несмотря на её многолетний опыт и стаж, согласились далеко не все.

Но что если в соблюдении иерархии кроется универсальная вакцина против многих хронических болезней общества? На стройке, в офисе, университете или семье человек желает сосуществовать в обстановке мира и согласия. Иногда наша «самость» подвергает эти хрупкие материи угрозе того самого хаоса, который был упомянут выше. И тогда главному руководителю ради спасения всего предприятия не останется другого выхода, как просто-напросто уволить упрямого подчинённого за самодеятельность. Декану — исключить бунтующего студента. Но как без помощи «палки» учредить порядок в семье, для многих остаётся головоломкой.

Одни тратят время на поиски волшебной палочки-выручалочки, другие пытаются удержать равновесие собственными усилиями, а кто то читает Евангелие и находит изрядное количество чудодейственных подсказок. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог (1 Кор. 11, 3), — говорит апостол Павел, а далее объясняет причину: потому что не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа (1 Кор. 11, 8–9).

Мы знаем: выверенный Христом образец реален и выполним. Заключая брак и освящая его в таинстве Венчания, супруги приглашают благодатную помощь Бога в свои отношения. Потому что с Ним — не страшно. С Ним — один раз и на всю жизнь, до самого гроба — возможно. Чувства, общая жилплощадь, здоровье, достаток — единицы непостоянные, только Он — во веки Тот же (Евр. 13, 8).

Крах наступает лишь в том случае, если мы трактуем образец «по своему», подчёркивая исключительно выгодные нам пункты, не замечая остального текста. И тем самым превращаем священную икону брака в жалкую карикатуру семьи.

К примеру, когда мужчина идёт коротким путём тирании и самодурства. Игнорирует бесценную шпаргалку мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы (Кол. 3, 19). Прячется за ширмой инфантилизма, повторяя мантру «жена да убоится, да молчит», и ему абсолютно не важно, повинуется она искренне или с чувством, далёким от трепетного уважения. Вместо объективного сглаживания особенностей женского пола иерархия становится дубиной в руках деспота, под чьим гнётом жена либо угасает от ненависти, либо упивается иллюзией собственной жертвенности, либо... Вариантов, к сожалению не счесть.

«Милосердие», «верность», «смирение», «терпение», «воздержание» в такой ситуации исчезают под маской оборотня, теряя первоначальный лик христианских добродетелей. «Остаток рая на земле» (по слову блаженного Августина) превращается в гетто, где заключённых бичуют евангельскими цитатами.

Если же для мужа единственное мерило — Христос, автоматически его взгляд на иерархию будет Христовым. Подражая долготерпению Спасителя, муж умоет жене ноги, согласится на муки, пройдёт всеми дорогами ада. То есть проявит снисхождение к несовершенству — без придирок, желчи и унижений. В таком случае его моральный авторитет не вызовет сомнений, а великодушие откликнется у противоположного пола уважением и стремлением выполнять свои, не менее сложные, задачи. Тогда и чуду — быть.

Иначе, возвращаясь к поговорке о рыбе, иерархия «протухнет», начиная с головы. Стереотип о том, что вся ответственность за мир в семье лежит на женских плечах, не имеет ничего общего с евангельским текстом. Разумеется, жертвенная любовь расколдовала не одного принца в шкуре махрового чудовища, но для начала объект превращений должен быть не безнадёжно «усталым».

К тому же, по большому счёту, послушание в семье — не узкая дорога с односторонним движением, а как минимум четырёхполосная магистраль. Где все участники движения, включая детей, друг друга поддерживают и слышат. Конечно, при условии, что стратегический пункт назначения — любовь. Это её высокие стандарты вынуждают нас вслушиваться в потребности друг друга. Взаимность, несомненно, облегчает «побочные» симптомы духовного подвига: вместе легче ограничивать, переиначивать себя, веселее смиряться и не страшно брать ответственность.

«Смирение — это не грусть, не тоска. Смирение — это пребывание в Истине, в правде, а не в том обмане, который создаёт вокруг нас современная жизнь», — пишет известный греческий богослов архимандрит Андрей (Конанос). Не менее выдающийся пастырь протоиерей Алексий Уминский уверен: «Там, где есть послушание, там есть начатки смирения. Где есть начатки смирения, там Господь открывает Себя».

Дары волхвов

«Поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может», — ласково и нежно играют ветхозаветные истины на струнах гитары Булата Окуджавы. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью», — начинает своё стихотворение Бродский, сознаваясь в том, что женщина ему «даровала зрячесть».

К счастью, не только поэзия, но и множество уникальных судеб отражают красоту отзывчивости женщины на мужское признание: «Ты и я, мы — одно». Наверное, эти не романтические, правдивые истории предохраняют нашу планету от эмоционального выгорания. Они содержат в себе целые абзацы кропотливого труда и горечи поражений, а также радостные главы о переплавке недоразумений в золото.

Остаётся лишь добавить «и я там был, мёд пиво пил», но лучше расскажу о приключениях Маши и Вити. Чем то похожие на героев из любимого детского кинофильма, они тоже верили в чудеса и стали настоящими волшебниками.

Витя был из тех молодых предприимчивых людей, которые умеют честным путём зарабатывать огромное количество денег. Всего за несколько лет Виктор стал официальным поставщиком продукции известного мирового концерна. Работая на износ, обеспечивал свою семью роскошной недвижимостью, элитным отдыхом и статусным будущим. Правда, времени катастрофически не хватало и, по словам его супруги Маши, Витя не знал, что сахар в чае надо размешивать самому.

Так получилось, что его успешный бизнес привлёк внимание нечистоплотных людей. В считанные минуты дело всей жизни было «изъято» у Вити наглым и грубым образом, и из богача он превратился в обычного безработного. Удар судьбы стал настолько неожиданным и сильным, что Витя проболел душою год. Просто лёг и отвернулся к стенке. Чтобы хоть как то смягчить поражение сильного мужчины, Маша, по образованию медик, заботливо отпаивала его лекарствами.

А жизнь не собиралась останавливаться: дети нуждались в новых карандашах и портфелях, электричество — в своевременной оплате, собака — в двухразовом питании. Поэтому Маша, отыскав на антресолях красный диплом медицинского университета, пошла работать в две смены...

Она и по сей день кормит семью. Возвращаясь домой поздно вечером, еле передвигая ноги, тихонько пробирается на кухню, чтобы никого не разбудить. На плите её ждут самые вкусные голубцы на свете, а на столе — запеканка с запиской: «Это на десерт». И она не знает ещё, что муж заботливо гладил целый день постельное бельё, на котором ей предстоит спать.

Их брак можно назвать новомодным словом «партнёрский». Но я то знаю, что главный в семье по прежнему Витя. «Как муж скажет, так и будет», — мило улыбаясь, говорит Маша. Они не бодаются лбами, не толкаются локтями, а бережно подталкивают друг друга в нужном направлении. Вне зависимости от социальных ролей и половой принадлежности партнёрство в их семье означает «поддержать в трудную минуту». Что каждый делает по мере своих сил и пока, слава Богу, получается. Христос посреди них — главный.

И святитель Иоанн Златоуст рядом. Когда искрят «провода» понимания, он успокаивает супругов своим восхитительным слогом: «Не враждуйте! Нет ничего огорчительнее той вражды, которой подвергается жена от мужа. Вражда, направляемая против любимых лиц, бывает самая горькая, она показывает, что огорчение велико, когда кто восстаёт против своего члена. Итак, любить — дело мужей, а уступать — дело жён.

Потому если всякий будет исполнять свой долг, то всё будет крепко: видя себя любимой, жена будет дружелюбна, а встречая повиновение, муж бывает кроток. Да и то, что красота — в жене, а пожелание — в муже, показывает не иное что, как устроение для любви. Потому, когда подчиняется жена, — не величайся. И ты, жена, когда тебя любит муж, не надмевайся. Ни дружба мужа пусть не возбуждает превозношения в жене, ни подчинение жены пусть не надмевает мужа. Бог подчинил её тебе для того, чтобы она была более любима, а любить тебя, жена, внушил Он мужу для того, чтобы легче было тебе подчиняться.

Не бойся подчинения, подчиняться любящему нисколько не трудно. Не бойся любви — жена твоя уступчива пред тобою. Союз не иначе возможен».