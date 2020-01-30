«Дух уныния не даждь ми...» и другие книги

«Дух уныния не даждь ми...»

Письма священника из заключения

Книга повествует об удивительном человеке — протоиерее Николае Трубецком, жившем и служившем в Латвии. Он провёл 10 лет в исправительно-трудовых лагерях Коми АССР. Единственной его виной стало то, что он не уехал из оккупированной фашистами Риги. Не уехал потому, что на его попечении была большая семья: супруга, трое маленьких детей, младшей из которых на момент ареста отца исполнилось всего три дня от роду, и немощный тесть-священник. Только через год, в 1945 м, отец Николай смог прислать родным первое письмо. И в течение последующих лет его послания из мест заключения были исполнены благодарности Богу, бодрости, радости, словно писал он не из лагеря, а из командировки. Лишь только в двух моментах батюшка, что называется, «прохватился» о своём душевном состоянии, а в остальном никогда и ни в каких ситуациях не позволял духу уныния овладевать собой, и тем более не мог допустить, чтобы унывали его близкие.

В книге также представлены воспоминания Ольги Ветелевой, дочери московского священника, профессора-протоиерея Александра Ветелева. В них автор с теплотой и любовью рассказывает о семье отца Николая, о его жизненном пути, о многолетней дружбе с ним.

Письма и воспоминания не оставят равнодушными читателей, интересующихся историей Православной Церкви ХХ века, так как эта история предстанет перед ними в живых примерах.

Александр Яковлев Век Филарета Роман-хроника

В романе-хронике известного писателя и доктора исторических наук подробно раскрывается личность одной из самых значительных фигур ХІХ века — святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского. Со страниц книги великий святой, учёный, богослов предстаёт перед читателем не заоблачным небожителем, а живым человеком. Автор прослеживает всю его жизнь от рождения в семье коломенского дьякона до самой кончины на высшем церковном посту.

Не менее красочно представлена эпоха святителя Филарета со всей её неоднозначностью, множеством перипетий и бурных событий. На страницах романа нашли отражение такие исторические личности, как императоры Александр І, Николай І, Александр ІІ, князья, сановники, писатели и церковные деятели, с которыми святителю приходилось встречаться, общаться и взаимодействовать.

Книгу по праву можно назвать учебником истории, написанным доступно, легко и интересно.

Анна Гуменюк

Тайны Библии. Научные открытия, находки, факты

Книга расскажет о 70-ти научных открытиях, сделанных как на заре библейской археологии, так и в последние несколько лет. Попадая в руки археологов, биологов, лингвистов, свидетельства и артефакты складываются в мозаику, воссоздают детали событий многовековой давности и подтверждают правдивость библейского текста. Работая над книгой, авторы внимательно следили за новостями, и если появлялась новая зацепка, непременно её использовали. Вся эта кропотливая работа проводилась с привлечением мнения экспертов, поскольку в данной сфере бытует множество догадок и предположений, а по некоторым моментам специалисты до сих пор не пришли к единому мнению.

В книге, проиллюстрированной уникальными фотоснимками, вы найдёте факты о Библии из области археологии, лингвистики и биологии, увлекательный и понятный рассказ о серьёзных научных исследованиях, мнения учёных, подтверждающие подлинность Священного Писания, а также аргументы христианского мира в защиту своей веры.

Издание будет интересно всем, кто хочет по новому открыть для себя библейский текст, а для кого то, возможно, станет первым шагом на пути к знакомству со Священным Писанием.

Диакон Илья Кокин Страх возводит стены, любовь строит мосты

Любовь и ненависть, две, казалось бы, противоположные движущие силы. И зависть — коктейль, замешанный на любви к чужой вещи и ненависти к её хозяину. Но всегда ли так было? Такими ли нас создал Бог, или мы сами изменились со временем? Когда в человеке появился гнев и его брат-близнец страх? Ведь что такое страх — не что иное, как ненависть, обращённая внутрь против самого себя. Было ли в раю место гневу и страху? На это намекают два дерева, которые росли посреди Эдемского сада, — древо жизни и древо познания добра и зла. Первое должно было подавать людям вечную жизнь, а второе таило в себе смерть.

Эта смелая книга родилась из бесед со cтаршеклассниками и студентами. Оказалось, что из всего многообразия тем юных слушателей больше всего волновали две: тема страха и всего, что с ним связано (тревоги, смерти), и тема любви — в первую очередь, любви между мужчиной и женщиной.

В лёгком стиле живой беседы в книге говорится о важных мировоззренческих вещах. Вы прочтёте о четырёх главных страхах: страхе потери свободы, потери смысла жизни, одиночества и смерти; о четырёх разделениях, в которых живёт человечество, — между мужчиной и женщиной, между человеком и внешним миром, раскол внутри человека и разделение между человеком и Богом. И о любви — как способе все эти разделения преодолеть.

Диакон Димитрий Николаев