Есть ли для меня покаяние?

История про то, как одно слово, сказанное с любовью, может помочь человеку из глубины греха устремиться к вершинам святости.

События эти происходили давно — в V веке в Египте. Там жила совсем юная девушка по имени Таисия. Она была христианкой, и нужно заметить, весьма благочестивой. Родители её умерли, оставив богатое наследство. Как же она им распорядилась?

В истории христианской Церкви те далёкие времена считаются эпохой расцвета монашества. Египетскую пустыню тех веков можно назвать пустыней разве только по климатическим характеристикам, потому что в отличие от настоящего времени тогда она была густо заселена. И не только бедуинами — как в наше время. Всюду по ней были разбросаны убогие хижины монахов-отшельников, небольшие иноческие скиты и огромные монастыри, называемые лаврами. Именно монахи в письменных памятниках, дошедших до нас с тех веков, названы «гражданами пустыни».

Посвящая ночное время молитве, внутреннему деланию и предстоянию перед Богом, днём иноки трудились физически: плели корзины и изготавливали другие необходимые в быту предметы. Эти свои рукоделия затем относили в город, продавали, а на вырученные средства приобретали скудную пищу для поддержания физических сил.

Что же делала Таисия? Она принимала приходивших монахов, давала им кров и пищу, оказывала всяческую помощь, в том числе материальную. Иными словами занималась делами, которые в наш век назовут благотворительностью. Очень быстро в среде отцов-пустынников эта щедрая душа приобрела и любовь, и уважение.

Однако через некоторое время богатое имение девушки истощилось, и она впала в крайнюю нужду. Помощи ждать было неоткуда, и ею овладело отчаяние. Как раз в это время она знакомится с людьми, которых сегодня назвали бы «неблагонамеренными», и, подпав под их влияние, сама становится подобной им. Так жизнь этой некогда благочестивой девушки наполнилась блудом и различного рода пороками.

Наверное, многие тогда осуждали Таисию, многие говорили в её адрес колкие слова, отворачивались от неё. Многие — но не все! Её не осудили монахи и отшельники. Узнав о переменах в её жизни, они поспешили к своему авве — преподобному Иоанну Колову. В их речах не было и намёка на осуждение — только любовь: «Мы слышали о сестре той, что она проводит греховную жизнь. Но так как она оказывала нам большую любовь, давая приют в своём доме, то и мы покажем ей нашу духовную любовь и позаботимся о спасении души её. Потрудись же и ты, честный отец! Пойди к ней и увещай её к покаянию. Ты сумеешь это сделать, так как наделён мудростью от Бога. Мы же будем поститься и принесём Богу усердные моления, дабы помог тебе Господь».

Кто же такой Иоанн Колов [греч. Ιωάννης Κολοβός («коловос» — крошка, карлик)]? О нём следует сказать особо.

В раннем возрасте вместе со своим братом Даниилом он поселился в скитской египетской пустыне и начал вести монашеский образ жизни вначале самостоятельно, а затем под руководством аввы Памво, одного из учеников преподобного Антония Великого. Согласно житию, Памво, желая испытать терпение Иоанна, заставил его поливать совершенно сухое дерево. Три года тот трудился над поливом, хотя дерево было уже настолько безжизненным, что труд для всех казался совершенно напрасным.

На самом деле терпение преподобного Иоанна не осталось без вознаграждения: спустя три года иссохшее дерево покрылось пышной зеленью и дало обильные плоды. От всех, бывших свидетелями чуда, дерево то получило название «древа послушания».

Иоанн Колов был старшим современником Пимена Великого и духовным наставником Арсения Великого. Написал житие преподобного Паисия Великого, в котором впервые рассказал историю семи отроков Эфесских. После нападения берберов Иоанн с другими монахами покинул скит и скончался на берегу Красного моря в районе современного Суэца. Мощи преподобного Иоанна до наших дней хранятся в египетской церкви святого Мины.

Но вернёмся к нашему рассказу.

Выслушав просьбу отцов, авва Иоанн оставляет пустынное безмолвие и отправляется в город. Находит дом, в котором с прочими блудниками и пьяницами проживала Таисия. Каково же было удивление привратницы, когда, услышав стук в дверь и отворив её, она увидела перед собой монаха! После того как она узнала, к кому пришёл авва, удивление сменилось гневом. С упрёком она сказала преподобному: «Вы, иноки, растратили всё имущество её!». В ответ Иоанн попросил передать Таисии, что он принёс ей нечто весьма ценное. Таисия, услышав об этом, почему то решила, что речь идёт о драгоценной жемчужине, ведь монахи иногда находили их, проходя по берегу Красного моря, а потому охотно согласилась встретиться с преподобным.

Войдя в комнату Таисии, авва Иоанн сел рядом, пристально посмотрел ей в глаза. Затем склонил голову и стал горько плакать. Девушка смутилась и спросила старца: «Авва, отчего ты плачешь?». Он ответил: «Вижу, что сатана играет на лице твоём, и как мне не плакать? Чем не понравился тебе Иисус, что ты обратилась на противные Ему дела?».

В этот момент произошло настоящее чудо — чудо пробуждения от греховного сна, возвращения к жизни. К настоящей жизни. В евангельской притче о блудном сыне говорится, что, истратив всё своё богатство «живя блудно» и став свинопасом, юноша в какой то момент «пришёл в себя» (как точно в Евангелии употреблён этот речевой оборот!), а затем «встал и пошёл» к Отцу.

Нечто подобное произошло и с Таисией. Её житие повествует об этом так: «Таисия умилилась душою, так как слова старца были для неё как бы стрелою огненною, пронзившею сердце её. Тотчас же в ней явилось отвращение к своей греховной жизни; она стала стыдиться и самой себя, и своих дел греховных».

Что же было дальше?

«Отец! Есть ли для меня покаяние?» — спросила девушка старца. Он ответил: «Есть!». «Тогда веди меня куда знаешь», — сказала она и, встав, вся в слезах пошла вслед за ним. Авва Иоанн удивился, что перед уходом Таисия не распорядилась, что делать с её вещами, и ни с кем не попрощалась.

Когда они достигли пустыни, уже смеркалось. Авва Иоанн сделал для Таисии возглавие из песка и на некотором расстоянии такое же другое для себя. Оградив её возглавие крестным знамением, сказал: «Здесь усни», — а сам, исполнив молитвы, тоже прилёг.

В полночь старец пробудился от сияния яркого света. Подняв глаза, он увидел огненную полосу, спускавшуюся с неба прямо к Таисии. От видения Иоанн пришёл в ужас. Посмотрев же пристальнее, заметил, что Ангелы Божии возносили к Небу её душу. Изумлённый авва смотрел на видение до тех пор, пока оно не прекратилось. Затем встал, подошёл к Таисии, начал будить её, но обнаружил, что она мертва.

Старец сильно опечалился, думая, что душа погибла, так как девушка не успела покаяться, причаститься Святых Таин и стать инокиней. И тогда услышал он голос: «Один час её покаяния принят Богом более долговременного покаяния других, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения». Так Господь открыл авве Иоанну, что Он простил Таисию — за искренность и решительность раскаяния.

Старец пробыл в молитве до самого утра. Затем, предав земле честное тело блаженной Таисии, пришёл в скит, где и поведал отцам о случившемся. Узнав о происшедшем, иноки прославили и возблагодарили Христа Бога за Его великое милосердие.

Суды Божии — не суды человеческие. Однако мы, люди, так уж устроены: охотно верим в смерть и не желаем поверить в жизнь. Видя человека оступившегося, с лёгкостью его осуждаем, и каких огромных усилий стоит нам произнести хотя бы одно слово не с осуждением, а с любовью и верой. А ведь такое слово способно вернуть к полноценной жизни, заставить «прийти в себя».

Когда то митрополита Антония Сурожского спросили: «Вот вы верите в Бога. А во что же верит Бог?». Ответ владыки был таков: «Бог верит в человека!».

Да, Бог верит в человека. Даже в самого закоренелого грешника. Верит до последнего вздоха. И пример тому — история блаженной Таисии.

Да пребудут с нами её молитвы!