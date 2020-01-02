Франциск, эльфы и еще немного о пути сердца

Бог не только может обратиться к нам через всех встречающихся на нашем пути людей, обстоятельства, искусство или совесть, но и постоянно делает это.

Я люблю читать про то, как люди, живущие в Западной Европе и США, приходят в православие. Потому что каждый раз это истории о поиске смысла жизни и подлинной христианской традиции. Между тем как в «странах традиционного православия» человека в храм часто приводит переживаемая им боль, и ищет он избавления от страданий, а не Встречи, ради которой и существует Церковь.

Когда мы только-только переступаем церковную ограду, начинает казаться, что всё, что было до этого, не имеет значения. И тут нужна мудрость. Как у старца Иоанна (Крестьянкина), говорившего: «Господь в твоей жизни действует не с того момента, как ты об этом подумал».

Много лет назад, когда я начинал ходить в храм, меня очень волновал вопрос: как можно пережить чувство реальности Бога. День за днём я размышлял об этом — и на лекциях в университете (учился тогда на четвёртом курсе), и за обедом, и вообще везде.

Как то зашёл в городской парк, где раз в неделю собирались толкинисты. Мы с ними стояли, общались, но мысль о Боге и в этот момент не оставляла. Как вдруг ко мне подошёл знакомый юноша-католик по имени Франциск. (Тогда из всех моих знакомых он был чуть ли не единственным религиозным человеком.)

— Я принёс тебе подарок, — сказал он.

Напряжённость переживания достигла какого то предела, и я в сердце закричал Богу:

— Господи, дай мне знак!

К моему удивлению, Франциск вытащил из рюкзака чётки-розарий и протянул мне. При этом ни он, ни другие толкинисты ещё не знали, что я начал посещать церковь.

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Вспоминаю и другой случай, предмет моего удивления. Придя в храм, я почти сразу встретил опытного наставника, который — такая редкость — говорил о Боге пережитом, Боге ощущаемом. На лице этого человека можно было увидеть отсветы Пасхи.

Три года тот священник учил меня, прежде чем его перевели в другую епархию и всякая связь прервалась — тогда ещё не было интернета и мобильных телефонов. Потом, пройдя долгий и драгоценный для сердца путь, я удивлялся: почему такое сокровище — наставник, которого многие ищут десятилетиями, — оказалось в моей жизни всего через пару месяцев после прихода в храм?

Ответ получил от одного мудреца, напомнившего мне, что любовью всей моей жизни были толкиновские эльфы. Я благоговел перед литературными образами Финголфина и Элронда, а если какой нибудь толкинист в моём присутствии смел шутить по поводу Галадриэли, то я больше не считал нужным когда либо общаться с этим человеком.

Такое отношение к эльфам, по сути, было религиозным. И Господь, для Которого ценна вся моя жизнь, а не только те годы, когда я стал посещать храм, подарил мне такого «эльфа-наставника», знавшего дорогу на Заокраинный Запад, в Блаженный Валинор, и всегда готового учить желающих слушать.

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Оглядываясь на пройденные годы, я ещё и ещё раз удивляюсь, как всё случившееся — и большое, и малое — было к месту, и как оно помогало тому, чтобы, по выражению Томаса Манна, «я бы немного дозрел».

Так, красоту Причастия мне открыли в равной степени воскресные посещения храма моей мамой и биограф сказочника Джона Толкина Хамфри Карпентер, указавший в своей книге, что для Толкина самой большой радостью в жизни было именно причащение, в свете которого его радовало всё остальное.

Все они — Толкин, Карпентер, мама, Честертон, митрополит Антоний Сурожский, мой друг-толкинист Франциск вместе со своим небесным покровителем, Данте, средневековые менестрели и скальды, Тристан, Изольда, Зигфрид, Кримхильда, Снорри Стурлусон, Шекспир, Эгиль Скаллагримссон и остальные — собрались вместе, чтобы ещё один человек нашёл свою дорогу.

Вспоминаю об этом теперь, спустя годы, не для того чтобы подвергать разбору Промысл Божий. Я просто хочу поблагодарить Его.