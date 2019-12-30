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"Герой нашего времени", "Фантастическая любовь"...

Юлия Коминко, Роман Усенко, Варвара Шуваликова

Герой нашего времени

Вы согласны, что каждое поколение нуждается в новой экранизации золотого фонда литературы? За роман «Герой нашего времени» в течение ХХ века не раз брались именитые режиссёры, начиная с Владимира Барского и его немой драмы, снятой в 1920 е. Затем Станислав Ростоцкий и Анатолий Эфрос создали свои версии бессмертной классики, а в 2006 м многосерийный фильм с современным прочтением и новым поколением актёров представил Александр Котт.

«Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно...» — Лермонтов сказал так про тех, кто пришёл на смену победителям в героической войне 1812 года. А эти его строки: «Я не рождён для света и не умею жить среди людей», — можно отнести к главному герою романа, Печорину. Блистательному аристократу, азартному игроку, хладнокровному дуэлянту и нигилисту. Печорин — личность, до конца так и не разгаданная. Кто он: страдалец или демон, сошедший на землю в обличии офицера?

«Герой нашего времени» — в любом случае, не история приключений господина Печорина. Впервые в русской литературе появился герой несчастный, наделённый всеми, казалось бы, данными, но лишённый главного — веры в её высшем смысле. Перечитываем роман и дополняем впечатления добротной экранизацией.

Фантастическая любовь и где её найти

В любой фильмотеке должны быть киноленты, которые с удовольствием можно посмотреть всей семьёй, — душевные и добрые. Британская картина «Фантастическая любовь и где ее найти» попадает на заветную полочку семейного кино.

Это история юной девушки Беллы, которая живёт в своём фантастическом мире упорядоченного на своеобразный манер хаоса. Одна из её странностей — боязнь открытого пространства. Да и с людьми не очень складываются отношения. Спокойствие и безопасность она чувствует только наедине с собой и своими фантазиями.

Белла работает в библиотеке — последнем пристанище чудаков в этом мире, а на вопрос о профессии застенчиво, но уверенно отвечает, что она писательница. Как нежная роза, она не приспособлена к штормам жизни, и единственная её защита — острые шипы, совладать с которыми сможет лишь опытный садовод. Кинокритики сразу же окрестили её «английской Амели», но, скорее, она похожа на Алису — ту самую, что из страны чудес.

Героиню фильма ждут приключения, знакомства с интересными людьми — словом, расширение пространства реальной жизни, воспитание совершенно иного взгляда на эту загадку бытия и обретение долгожданной гармонии.

Варвара Шуваликова

Пир Бабетты

Один из самых добрых и мудрых фильмов, которые мне доводилось смотреть. С сожалением должен констатировать, что фраза из аннотации: «Чтобы показать, насколько уныло и безрадостно существование протестантской общины», — непозволительным образом смещает акценты. Именно из за этих слов я долго откладывал просмотр. Создаётся впечатление, что автор будет бичевать нравы религиозной общины. Отчасти он это делает, однако с какой любовью! Да, показаны крайности: радикально-однобокое понимание Священного Писания, отказ от любых жизненных радостей как от дьявольских искушений (сегодня маятник качнулся в другую сторону, и скандинавские протестанты впереди планеты всей в плане утраты основ евангельской нравственности и абсолютной либерализации). Неужели они не читали о браке в Кане Галилейской? Ведь Христос на свадьбе претворил не вино в воду, а (о, ужас!) воду в вино, когда последнего оказалось недостаточно. Даже монастырский устав предписывает в праздники особую трапезу, и вино является её неотъемлемой частью. Но монашество — добровольный выбор человека. Тогда как попытка всех сделать монахами обречена на провал.

Однако я увлёкся. Подчеркну главное: это очень светлый, душевный фильм с блестящей игрой актёрского состава. Здесь вообще все и всё на своих местах. Яркий образец настоящего киноискусства.

Роман Усенко

Труффальдино из Бергамо

Если предыдущий оратор (читай автор) упомянул про яркий образец настоящего киноискусства, то в нашем случае приготовьтесь к столкновению с настоящим актёрским мастерством. Все мы, положа руку на сердце, считаем, что актёром запросто может быть каждый. Но Труффальдино нам уж точно не сыграть. И не только потому, что Константин Райкин феерически талантлив, но и слишком уж очевиден профессионализм, который нарабатывался годами тяжелейшего труда.

И для чего это всё? — спросите вы. Чтобы порадовать. Чтобы подарить зрителю позитивные эмоции, веру в победу добра, в торжество любви. Да, комедия излишне постановочна, но зато не отвлекает от главного — созерцания того, каким человек создан искромётным, горящим, воодушевлённым, незлобивым. И откуда только берутся в нас ханжество, напыщенность, напускная серьёзность? И главное — зачем нам это всё?!

«А я смогу, а я упрямый! Я Труффальдино из Бергамо», — поверьте, после просмотра фильма вы будете напевать эти жизнелюбивые строки всю оставшуюся жизнь. И правильно, считаем мы. Если Евангелию не хотим следовать с его заветом «всегда радуйтесь», то, может, после такого фильма появится непреодолимое желание почаще улыбаться.

Юлия Коминко

Ранее опубликовано: № 4 (91) Дата публикации на сайте: 30 December 2019

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Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555.
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