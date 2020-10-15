И будете сынами Всевышнего

Для кого то жизнь — борьба в буквальном смысле слова. И по настоящему бороться за выживание приходится порой самым маленьким.

Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Все младенцы уязвимы, но рождённые преждевременно — в особенности. Наша Церковь старается помочь своим нуждающимся в защите чадам, деятельно участвуя в их судьбе. Помимо многочисленных социальных акций во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви о таких детках возносятся сугубые молитвенные прошения. Специально составленный текст молитв недавно был официально утверждён.

В связи с хлопотами по организации мероприятий ко Дню недоношенного ребёнка мне вспоминается, сколько удивительных примеров человеческой отзывчивости и бескорыстия явил Господь за все эти годы. Об одном из них я хотел бы рассказать.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Каждый год на планете около 15 миллионов младенцев рождаются преждевременно, в среднем каждый десятый. Более миллиона детей умирает практически сразу, а выжившие часто остаются с различными видами физической и неврологической инвалидности, в дальнейшем испытывают трудности в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины случаев смерти новорождённых. Причём в последние годы количество появлений на свет детей раньше срока неуклонно растёт.

Когда Христос интереснее Стива Джобса

Этот случай произошёл в моей пастырской практике семь лет назад. Однажды ко мне обратились знакомые с просьбой окрестить младенца Даниила, по возможности используя, кроме церковнославянского, английский текст последования таинства Крещения — чтобы папа, который родом из Нидерландов, понимал происходящее. Так и сделали.

Через несколько дней после Крещения малыша по искреннему желанию его отца Энтони мы встретились для разговора о православной вере. Забегая наперёд, скажу, что по прошествии нескольких бесед молодой человек принял решение креститься. Но само по себе наше с ним общение протекало довольно интересно. Больше всего мне запомнилась фраза: «Если Христос меня заинтересует больше, чем Стив Джобс, я обязательно последую за Ним. Переживаю только, хватит ли мне веры...».

Стив Джобс. Неистовый трудоголик, своей жизнью составивший миф о самом себе. Часто он поступал странно и неординарно, порой откровенно эгоистически — в стремлении жить исключительно за счёт своих творческих способностей и обрести своё собственное счастье.

Как говорил мой преподаватель протоиерей Дионисий Мартышин, именно Стивен Джобс как никто другой воплотил идеал писательницы и основательницы этики объективизма Айн Рэнд (1905–1982). Главной идеей философского наследия Рэнд является эгоизм, который, по её утверждению, служит источником прогресса человечества. Мыслительница решительно выступала против альтруизма: «Альтруизм фундаментально неверен по причине своей противоречивости человеческой природе. Он полностью иррационален, поскольку не имеет здравого обоснования для пожертвования одним человеком ради другого».

Рэнд обосновывала необходимость «разумного эгоизма» (у неё даже вышла книга под названием «Добродетель эгоизма»). В её вертикали ориентир, по которому человек выстраивает свою жизнь, находится в самом человеке, а не в Боге. Цель — быть истинным человеком, направленным на самого себя, и все твои обязательства — исключительно перед самим собой. Такой подход может давать мотивацию, стимулировать развитие различных сфер жизни. Нет ничего удивительного, что её книга «Атлант расправил плечи» в 1991 году по влиянию на жизнь американцев была признана на втором месте после Библии.

«Отче наш» с иностранным акцентом

В наших беседах с Энтони мы постоянно возвращались к тому, что в христианском осмыслении альтруизм — проявление жертвенности, без которого невозможна любовь.

Я совершенно не помню, какие слова Бог положил мне тогда на сердце, знаю только, что мной двигало искреннее желание привести этого парня ко Христу. И милостью Божией в скором времени ещё один христианин родился для Вечности.

В Крещении Энтони был наречен в честь преподобного Антония Печерского. В ближайший же воскресный день он причастился Святых Христовых Таин. Ради новопросвещённого перед Причастием прозвучала также молитва на английском.

А Энтони — несмотря на то, что не владеет ни украинским, ни русским — на слух повторяя слова за любимой женой Мариной, выучил молитву Господню на церковнославянском. Забавно и трогательно звучит «Отче наш» с иностранным акцентом. Искренняя любовь к супруге стала мостиком к Богу, принявшему нового христианина в Свои объятия.

Не стану скрывать, спустя некоторое время моё священническое сердце наполнилось тревогой за духовную жизнь крестившегося голландца. При всём восхищении их чудесной семьёй я часто думал о том, ходит ли Энтони в храм в Нидерландах, причащается ли. Меня даже одолевали сомнения относительно правильности нашего поступка с совершением таинства — не был ли он спонтанным и необдуманным. Утешала мысль, что ничего не происходит без воли Божией, как вдруг мы вновь пересеклись при довольно неожиданных обстоятельствах.

«Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего»

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия два киевских храма — в честь Иерусалимской иконы Божией Матери и Всехсвятский на Лесном кладбище — проводили благотворительную акцию «Мати Життя» (Богородица — Мать Жизни). Нашей целью было закупить дорогостоящие комплектующие для медицинского оборудования в отделение глубоко недоношенных детей ОХМАТДЕТа.

Незадолго до конца благотворительного мероприятия оказалось, что не хватает значительной суммы, а фирма-дистрибьютор не готова предоставить комплектующие в рассрочку. Мы думали, не успеем закупить и передать всё к Международному дню недоношенных детей. Но каким то чудом удалось получить контакты производителя — телефон и электронную почту, благодаря которым выяснили, что страна-производитель — Нидерланды.

В этот момент я вспомнил про голландца. Через социальные сети разыскали его замечательную супругу. Выслушав проблему, она сказала, что обязательно попросит мужа помочь в нашем вопросе. В результате именно благодаря семье Энтони и Марины нам удалось закупить датчики по голландской цене, без каких либо наценок, и собранных во время акции средств хватило с излишком.

До сих пор благодарю Бога, устраивающего всё премудро Своим Промыслом. Каюсь в своих сомнениях насчёт крещения голландца. Сердце человеческое сокрыто от посторонних глаз, но я рад, что Энтони откликнулся на просьбу о помощи — по слову Господа: И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают... Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего (Лк. 6, 33; 35).

Недоношенные детки никогда не узнают имён своих благотворителей, а значит, не смогут отблагодарить людей, потрудившихся для спасения их жизни. Тем ценнее каждый шаг навстречу, каждая протянутая рука помощи.

А может, это не мы помогаем немощным младенцам, а они нам — не давая зачерстветь сердцу, оставляя его открытым для встречи со Христом?