Она знала и счастье детства в родительском доме, и взаимную любовь в супружестве, и радость материнства, и горечь утраты... И во всём умела видеть Промысл Божий.

Она была уже не молода. А точнее, девяностолетняя старуха. Одежду носила нищенскую, голову всегда повязывала чёрным платком. Иногда зимой набрасывала на плечи дырявое одеяло или проеденную мышами шаль. Ходила чаще всего босая. Уже много десятилетий не мыла и не расчёсывала волосы, отчего они походили на лошадиную гриву. Однажды попыталась убрать сбившуюся в войлок прядь с лица, чтобы лучше видеть, но для этого понадобились ножницы для стрижки овец.

Её внешность многих пугала. Высохшим телом она напоминала святую Марию Египетскую. Вместо лица — череп, обтянутый кожей, запавшие глубоко в глазницы глаза, жёлтая и бледная, обожжённая солнцем кожа, мозолистые руки, испачканные золой и углями. Но самым поразительным в странном облике этой старухи было то, что от её годами немытого тела и грязной рваной одежды исходило тонкое благоухание.

Многие называли её «сумасшедшей» или «дурочкой». Она часто слышала эти слова у себя за спиной, но никогда на них не отвечала. Если же что то и говорила, то всегда речь её была ласковой, но при этом взгляд оставался серьёзным и глубоким. Чаще всего она твердила одну и ту же фразу: «Имейте много терпения... Много терпения...».

Звали её София.

Свои последние сорок лет она прожила здесь, в монастыре Пресвятой Богородицы, расположенном между деревнями Варико и Клисури на восточных склонах горы Мурики в Северной Греции. Хотя родилась далеко от этих мест. Родиной её была небольшая деревушка близ Трапезунда в Центральном Понте.

Много лет назад в чудесном видении она увидела Светоносную Жену, Которая сказала ей: «Твой дом — у Меня. Приходи ко Мне!». «Кто Ты, и где Твой дом?» — спросила удивлённая София. «Я живу в Клисури», — был ответ. Когда, придя в эти места, подвижница нашла здесь обитель, посвящённую Божией Матери, то сразу поняла, Кто была та чудная Жена.

С тех пор Клисурский монастырь стал её домом.

...В ту майскую ночь сон всё никак не приходил к ней. София стояла на коленях, облокотившись о влажную стену каменного очага в монастырской трапезной. Впрочем, так она проводила каждую ночь на протяжении многих лет, ведь собственной кельи у неё никогда не было, и никто не знал, спала ли она хотя бы пару часов. В окна без стёкол проникали холод и сырость, пронизывая насквозь её слабое старческое тело. На подоконнике перед образом Пресвятой Богородицы потрескивала восковая свеча, разгонявшая своим пламенем ночную мглу.

Подвижница еле слышно шептала Иисусову молитву, но почему то именно в эту ночь никак не получалось сосредоточиться. В голове роем, словно кадры кинохроники, проносились воспоминания прежних лет её жизни, с самого детства.

Один из этих кадров был особенно отчётлив: день, когда на корабле «Святой Николай» ей с прочими беженцами довелось навсегда покинуть родное Понтийское побережье и потерять свою земную родину. Тот день она запомнила на всю жизнь до мельчайших подробностей.

Это был далёкий 1919 год. Шумная пристань, громко разбивавшиеся о скалистый берег волны, многолюдная испуганная толпа, спешащая заполнить готовый к отправке корабль. И она — в самой гуще этой толпы, но совершенно одинокая, словно вокруг и нет никого.

На какой то миг София остановилась в последний раз окинуть взглядом этот край бурных потоков и суровых гор, родивший не менее суровый, но прекрасный древний народ — понтийских греков. Затем, утерев слёзы, твёрдым шагом взошла на палубу, ясно понимая, что терять ей нечего, ведь самое дорогое она уже потеряла. А в этот момент лишалась и последнего — Родины.

Стоя на палубе и всматриваясь в отдаляющееся побережье, София молилась. Но тогда, как и в эту ночь, на молитве сосредоточиться не получалось. Тогда, как и сейчас, в голове вихрем, одно за другим, проносились воспоминания.

Вот она совсем юная и очень красивая девочка — с благородным овалом лица, карими глазами и русыми волосами, которые были настолько густы, что приходилось заплетать их не в одну, а в пять кос. Настоящий идеал понтийской красавицы, многократно воспетый в народной поэзии.

Что и говорить, выбор женихов у юной Софии был велик. Её любящих и любимых родителей — Аманата и Марию — все в деревне считали немного странными. Нет, дело не в их поведении или обычаях: в этом как раз никакой странности не наблюдалось. Но Софии было уже 23 года, а они всё никак не выдавали её замуж, хотя обычным возрастом для замужества в тех краях считались 12–16 лет. Искренне верующие люди, Аманат и Мария желали любимой дочери настоящего семейного счастья, а не просто сытой замужней жизни и многочисленного потомства, поэтому приняли решение ждать, пока София сама выберет себе мужа по сердцу.

Это выглядело неслыханной странностью в глазах традиционного горского общества тех лет. Но и сама София не спешила сочетаться узами брака с первым же посватавшимся смазливым пареньком. Она много молилась и полностью доверяла Христу. И молитвы её были услышаны.

Наконец выбор сделан. Избранником Софии стал благочестивый христианин Иорданий Хотокуриди. Они искренне полюбили друг друга, как говорится, с первого взгляда и поклялись быть верными до смерти. После свадьбы для них началась тихая, размеренная, полная счастья семейная жизнь. А через несколько лет Господь благословил их рождением первенца.

Но вскоре разыгралась настоящая буря, превратившаяся в геноцид многострадального понтийского народа. К власти в Османской империи, в состав которой входил Понт, пришла партия младотурок, провозгласившая лозунг «Турция — для турок». Новое правительство принялось вовсю обсуждать вопрос об уничтожении этнических, и особенно христианских меньшинств в стране, к которым в первую очередь относились греки и армяне.

София и её муж были обычными крестьянами и даже не подозревали о надвигающейся беде. Тем более что в это самое время в их семье, выстроенной с такой любовью, произошла ужасная трагедия. В результате несчастного случая погиб единственный сын: двухлетний малыш был растерзан и съеден свиньями. И вслед за их личным горем новое несчастье разыгралось уже над всеми понтийцами.

С началом Первой мировой войны в Османской империи начались настоящие репрессии. Обвинив всех мужчин-понтийцев в возрасте от 18 до 50 лет в «неблагонадёжности», турецкие власти отправили их в специально созданные концентрационные лагеря — так называемые «рабочие батальоны». Заключённых заставляли трудиться в нечеловеческих условиях, практически без пищи и воды, не оказывая никакой медицинской помощи. Наказанием за малейшую провинность был немедленный расстрел.

В те страшные годы погибли десятки тысяч понтийцев. Среди них был и муж Софии Иорданий, которого забрали на работы одним из первых.

Пережив двойное горе — потерю ребёнка и мужа, София принялась усердной молитвой отражать мрачные волны отчаяния, которые то и дело накатывали на неё. Полностью отдав свою жизнь в руки Христу, она твёрдо верила, что муж вместе с их сыном теперь на Небесах, и когда нибудь они вновь встретятся, чтобы уже не разлучаться. Эта вера давала ей силы жить дальше.

В разыгравшейся бойне понтийские мужчины уходили в горы, где формировали партизанские отряды. Ушла с ними и София, одевшись в монашескую рясу. Как она жила в дикой местности совершенно одна, когда вокруг бушевала война, не знает никто. Ясно только одно: молитва её возносилась прямо к небесам, и силу этой молитвы вскоре ощутили на себе жители окрестных деревень.

Как то раз ей явился святой Георгий Победоносец и сказал, что к деревне, расположенной у подножия горы, где она подвизалась, приближаются вооружённые бандиты. Подвижница помчалась вниз, чтобы предупредить жителей. Поверив её словам, те с поспешностью ушли в горы и чудом спаслись от гибели.

. ..София во всём разделила трагическую судьбу своего народа, в том числе и его изгнание. Вместе с теми, кому удалось спастись от резни, она навсегда покидает Родину на переполненном корабле «Святой Николай», отправляясь в братскую, но всё же неродную и неласково встречавшую беженцев Грецию.

Когда переполненное беженцами судно было далеко в море, поднялась страшная буря. Огромные волны швыряли корабль, словно ореховую скорлупу, и даже капитан потерял всякую надежду на спасение. В какой то момент в этом всеобщем хаосе София увидела на волнах множество ангелов и среди них Пресвятую Богородицу, Которая сказала: «Вы все пропадёте, так как сильно согрешили». София принялась горячо молиться Пречистой Деве, чтобы погибла только она одна, но все остальные спаслись. И её молитва о спасении людей была услышана.

Страшная буря успокоилась. Изумлённый капитан, всё ещё не веря в избавление от беды, перекрестившись, сказал: «Среди нас есть праведник, и он нас спас». Тогда кто то указал на Софию, которая сидела на полу в самом дальнем углу палубы, крепко прижав голову к коленям, и еле слышно повторяла одни и те же слова: «Пречистая Дево, пусть я погибну, так как я грешна, но пусть спасутся люди».

Пресвятая Богородица и в дальнейшем не оставляла Свою избранницу, приведя её к Себе в обитель в Клисури. Долгие десятилетия София провела здесь в необыкновенных подвигах и строжайшем воздержании. Стяжав Божественную благодать, она стала наставницей многих людей, которые отовсюду приходили к ней за советом. И хотя некоторым она казалась странной и умалишённой, однако всё же христиане смогли разглядеть скрывающуюся в её нищенском образе подлинную красоту святости.

Ночь готовилась уступить свои права пришедшему на смену новому дню. На горизонте забрезжил рассвет. Свеча перед образом Пречистой почти догорела, а сон к старухе так и не приходил. Она продолжала стоять на коленях, опершись о стену каменного очага в монастырской трапезной.

Необъяснимое волнение охватило её в завершение этой ночи, которая полностью была соткана из горячей молитвы и воспоминаний. Она чувствовала, как мало-помалу телесные силы покидают её. Из глаз покатились слёзы и упали на пол — как тогда в море, в день, когда она с палубы корабля последний раз смотрела на родное Понтийское побережье.

Из-за горизонта вырвались первые солнечные лучи. И вдруг София почувствовала нечто невероятное: словно какой то неземной свет осиял всё вокруг и согрел её невероятным теплом. В этот миг она ощутила себя уже не девяностолетней, но снова юной и красивой, как когда то. Нет больше на ней изодранных лохмотьев. Но самое невероятное — горячо любимый ею Иорданий здесь, рядом, и он держит за руку их сына. Неужели этот момент настал? Неужели встреча, которую все эти годы она так ждала, наконец то состоялась?..

Не было уже ни каменного очага, ни монастырской трапезной, ни догоревшей свечи. Только всепобеждающая любовь и Христос, Который заключил их троих в Свои Божественные объятия.

...Ночь прошла, и наступил новый майский день. В соборном храме Клисурской обители при огромном стечении богомольцев четырнадцать священников совершили отпевание почившей монахини Софии и погребли её измождённое подвигами поста и воздержания тело на монастырском кладбище.

Казалось, в этой истории можно поставить точку. Но там, где по меркам земным наступает конец, по меркам небесным всё только начинается. Когда спустя восемь лет, по греческому обычаю, могилу праведницы открыли, чтобы перенести останки в костницу, сухие кости преподобной источали благоухание. Говорят, необыкновенный аромат этот был похож на аромат базилика. Сомнений быть не могло: старица София прославлена у Бога!

Уже когда этот текст был утверждён в номер...

...Мы узнали, что святая София Клисурская здесь, совсем рядом. Молитвенный покров преподобной простирается и над нашей страной, ведь частица её мощей находится буквально в сердце Украины — недалеко от Киева.

Архиепископ Обуховский Иона рассказывает: «На одном из праздников в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон я познакомился с митрополитом Касторийским Серафимом. Это старый знакомый старца Григория, недавно почившего дохиарского игумена. Владыка Серафим — личность очень яркая и обаятельная. Поражает даже его внешность: он словно только что сошёл с византийской фрески. Величественный, мудрый и благоговейный, этот архипастырь известен всему православному Востоку, его везде ценят и уважают. И, конечно, когда владыка пригласил меня посетить его Касторийскую кафедру, я с радостью принял приглашение.

Помимо Кастории, города удивительной красоты и античной истории, с множеством древних храмов, мы побывали и в других уголках епархии. В частности, в монастыре в Клисури, где покоятся мощи преподобной Софии. До этого я ничего не знал о дивной преподобной и поразился величию её подвигов. И совершенно неожиданным для меня и волнующим подарком стала частица мощей святой Софии Клисурской, которую владыка Серафим передал в завершение моего визита.

Так как преподобная особо покровительствует именно женскому монашеству, было решено передать мощи в женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Отрада и Утешение“ в селе Большая Ольшанка под Киевом. Сёстры с огромной благодарностью и радостью приняли эту святыню, и теперь любой житель нашей страны может приехать в Ольшанскую обитель, поклониться мощам святой Софии Клисурской и попросить её молитвенного заступничества».