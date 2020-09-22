С незапамятных времён человечество задавалось вопросом: как измерить интеллект, кто и по каким признакам может быть умнее и как это отражается на реальной жизни? Интеллектуальные тесты впервые появились в Китае в VII веке нашей эры. Чиновники проходили специальные экзамены, на которых проверялись их умственные способности — от этого зависело назначение в один из трёх рангов государственных служащих. История стандартизированных тестов началась в 30 х годах ХХ века во Франции. Причём Альфред Бине, создавший первые тесты для школьников, ставил себе за цель не измерить уровень интеллекта, а выявить детей с низкими способностями для занятий с ними по специальным программам. Тесты Бине были взяты за основу английскими и американскими психологами и получили название IQ (Intelligence Quotient) — коэффициент интеллекта. Вначале их использовали для прогноза успешности в школах. А затем американский психолог Ганс Юрген Айзенк разработал тесты для взрослых, состоящие из нескольких десятков заданий, которые необходимо решить за ограниченный промежуток времени.

У тестов IQ имеются и сторонники, и противники. Первые утверждают, что это может быть научным методом измерения уровня интеллекта, вторые — что просто демонстрирует, насколько удачно вы решаете (или угадываете) только эти задачки. Официально считается, что IQ — это показатель способности абстрактно мыслить, конкретно решать поставленные задачи и приобретать знания. Средней величиной коэффициента интеллекта считается показатель в диапазоне 85–114. Цифры 69–85 говорят о слаборазвитом интеллекте; 115–124 — интеллект выше среднего; 125–134 — высокоразвитый интеллект. Тех, у кого IQ более 135, называют гениальными. Стоит ли гоняться за показателями IQ? С одной стороны, безусловно, да: люди с IQ меньше 85 в 13 раз чаще оказываются за чертой бедности. А с другой... Среди тех, у кого IQ выше 85, в два раза больше разводов. Интеллект из категории высокой гениальности (150 и выше) вместе с признанием приносит и жизненные невзгоды — по формуле «горе от ума». Одна из наиболее развитых женщин, болгарка Даниэла Симидичева (IQ — 192, такой же, как у знаменитой женщины-химика Марии Кюри) в последние четыре года вообще не может найти работу — таких тоже не принимают.

По результатам исследований института Ольстера, интеллект европейцев распределяется следующим образом: 1 место — Германия и Нидерланды (107 баллов). Далее следуют: Польша (106), Швеция (104), Италия (102). Великобритания — на 9 месте (100 баллов). Россия и Украина делят семнадцатое место — 95 баллов. Радует то, что после нас — Франция, Греция, Болгария, Румыния, Сербия.

С точки зрения национальностей, самыми умными оказываются евреи (115 баллов), после них идут азиаты (110 баллов). У европейцев — 100 баллов, у американцев и африканцев показатель одинаковый — 80 баллов.

Среднестатистически интеллектуальный показатель у мужчин выше, чем у женщин. В масштабном эксперименте гарвардских профессоров Ричарда Лина и Пола Ирвинга приняли участие 24 тысячи человек, и оказалось, что среди очень образованных людей (IQ выше 125) мужчин почти вдвое больше, а среди гениальных (155 баллов) — в 5,5 раза больше, чем женщин.

Этим объясняется, например, почему мужчины чаще становятся учёными-исследователями, лауреатами Нобелевской премии или шахматными гроссмейстерами. Но помимо теоретических знаний в практических сферах жизни коэффициент интеллекта сыграл злую шутку именно с мужчинами: например, в бизнесе доход от компаний, которыми управляют женщины, на 35 % больше, чем у аналогичных с руководителями-мужчинами.

Парадокс? Ничего подобного. Не так давно, в 1990 х, в научный лексикон ввели ещё один показатель умственного развития — ЕQ (Emotional Quotient) — коэффициент эмоционального интеллекта. Профессор Гарвардского университета Дэниэл Гоулман доказал, что IQ является показателем абстрактного ума, в то время как ЕQ свидетельствует о степени эффективности действия ума. Эмоциональный интеллект можно определить как способность воспринимать собственные чувства, контролировать эмоции, умение принимать правильные решения и оценивать ситуацию.

Предвидеть будущий ЕQ можно уже у четырёхлетних детей с помощью простого эксперимента: исследователь по одному приглашает в комнату детей и каждому в отдельности при входе предлагает «ужасные» условия: «Можешь съесть одну конфету сейчас, — говорит психолог, — но мне надо отлучиться, и если ты не съешь конфету до моего возвращения, то получишь ещё две конфеты». После его выхода из класса приблизительно 90 % детей съедает конфету сразу же, ещё 6–7 % — через три — четыре минуты. И только 3–4 % дождутся возвращения.

Скрытая камера фиксировала способы, которыми сдерживали себя малыши: одни опускали голову, другие закрывали глаза руками, некоторые пробовали заснуть и даже грызть... тетрадь! Так вот, как раз дети из последней категории вырастут находчивыми, смелыми, надёжными и открытыми в общении. Те, кто сдаются сразу, — легко ранимы, нерешительны, подвержены стрессам.

В последней категории исследования соотношение мальчиков и девочек — 1 к 4! Почему? — В тестах на логику мужчины пользуются только одним полушарием головного мозга, а женщины — обоими. У женщин информация перед тем как попасть в левое полушарие, на конвейер логической обработки, проходит фильтрацию в правом эмоциональном полушарии. Благодаря этому мужчины мыслят глубже и быстрее, женщины — медленнее, но эффективнее: полученную информацию они пропускают сквозь фильтры эмоционального соответствия и практической пользы.