Я милосерднее Бога

«Бог! Сделай, чтобы все злые люди стали добрыми. Лиза, 6 лет». Эту записку из серии «Дети пишут Богу» взрослые активно репостят в соцсетях, добавляя от себя: «Поддерживаю. Иван, 39 лет».

Почему нам иногда кажется, что Господь где то в чём то ошибся, возникает желание оправдываться за Него или постараться Его оправдать? В теме номера о границах послушания «Отрок» продолжает разговор о разновидностях высокоумия. (Начало беседы читайте в № 1/2019.)

— Владыка, как не превозноситься над Богом — что не так уж премудро Он всё устроил, а «вот будь я на Его месте, никогда бы такого не допустил»? Почему, например, в природе все друг друга едят?

— Вопрос, признаться, несколько вводит в ступор. Буквально, по слову псалмопевца, язык мой прильпе гортани моему (Пс. 21, 16).

Но тут же вспоминаются слова, которые мы регулярно слышим в начале вечернего богослужения, о том, что Ты, Господи, вся премудростию сотворил еси (Пс. 103, 24). Господь действительно сотворил Вселенную фантастически премудро. И чем больше учёные познают её — и в химии, и в физике, и в биологии — в любом направлении, тем больше эти познания впечатляют верующего человека, да и вообще каждого, кто задумывается о первопричине жизни и о том, Кем были запущены окружающие нас сложнейшие механизмы.

Мой юношеский ум некогда поразило, что при передаче нервного импульса по нейронам у всех людей этот импульс имеет одно и то же электрическое напряжение в несколько милливольт, и при условии малейшего отклонения от необходимой величины импульс не проходит. То есть одинаковый электрический разряд управляет движениями, мыслями и прочими процессами миллиардов людей. И управляет многие тысячелетия...

Некоторые удивительные факты о том, как устроено величайшее из творений Божиих — человек — мы можем прочитать в книге святителя Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа и тело». Интересно, что когда то, ещё в годы учёбы в мединституте, я дал эту книгу одной своей преподавательнице. Представьте, Советский Союз, мы, молодёжь, все были комсомольцами, но в институте многие знали, что я — человек церковный. Собственно, я и не скрывал, наоборот, по молодости этим бравировал и всячески подчёркивал. И с нашей преподавательницей по физиологии мы время от времени вели дискуссии о вере.

Кстати, случай с веригами, описанный в «Отроке» в № 1/2018, произошёл именно на её уроке. Очень талантливый педагог, много лет работающая на кафедре, в хорошем смысле «старой закалки» — из плеяды тех, кто в совсем юных студентах уже видел коллег и соответственно, с уважением к ним относился. И этот заслуженный профессор на равных дискутировала со студентишкой-второкурсником, приводя аргументы, стремясь доказать свою точку зрения, совершенно не показывая разницу в интеллекте, образовании и статусе. Ей то я и дал книгу святителя Луки.

Рассказываю об этом, а у меня в голове не укладывается... Это как если бы мне сейчас принесли брошюрку иеговистов — ни за что не стал бы читать! А она старательно прочла — с карандашом, делая пометки. Потом мне показывала: вот здесь интересно, на это надо обратить внимание; а этот материал наоборот, устаревший, потому что когда автор писал, ещё не было известно то то и то то.

Так что если преподаватель, воспитанная в атеистических традициях, серьёзно отнеслась к книге, думаю, «Дух, душа и тело» просто обязательна к прочтению для верующего человека — чтобы проникнуться высотой замысла и удивительной премудрости Божией.

Господь всё сотворил премудро. Мы знаем о законе сохранения энергии — без него Вселенная давно бы самоуничтожилась. Чтобы существовать, она буквально запрограммирована на то, что одни организмы пожирают другие, что существует смерть, разложение. Сказано: «земля еси и в землю отыдеши». И живые существа, будучи взяты от земли, уходят в неё, растворяются в природе с тем, чтобы Господь из этой природы создавал новых людей.

Если задуматься, в каждом из нас есть атомы и молекулы наших предшественников. Земля их приняла, затем из неё выросли деревья, на них созрели плоды. Плоды съела беременная женщина, и полезные вещества пошли на то, чтобы младенец у неё во чреве развивался. Через такие цепочки мы все являемся между собой родственниками, в каждом есть частицы, молекулы и святых, и праведников, и грешников — человечества, существовавшего до нас.

Поэтому мыслить, «как плохо, что все друг друга едят», — несколько примитивно. Бывает стратегическое мышление, когда ситуации просчитываются на много-много ходов вперёд, и тактическое — когда мы видим на расстоянии вытянутой руки, воспринимаем только то, что можем осязать. И думать, что Господь несправедливо поступил, установив пищевые цепочки — зверушки друг друга кушают, да и люди им пускают кровь, — это тактическое мышление, совершенно ничего общего не имеющее с премудрым Промыслом Божиим, действующим в мире.

Или ещё спрашивают, почему люди умирают.

— Это как раз должен был быть следующий вопрос...

— Представьте, если бы не умирали, а жили, как в Ветхом Завете, по несколько сотен лет. Правда, тогда население Земли составляло лишь десятки тысяч, тогда как сейчас планета перенаселена, и численность жителей с каждым годом стремительно увеличивается — так что живи мы хотя бы на 50 лет дольше, мир превратился бы в переполненный троллейбус.

Поэтому Господь дал возраст, о котором царь Давид говорит: дни лет наших; а число их — семьдесят лет, если же кто в силах — восемьдесят лет, и большая часть их — труд и мука (Пс. 89, 9). Значит, именно столько времени необходимо нам для того, чтобы созреть духовно и телесно и быть готовым к переходу в мир иной.

Мы знаем, что многие пожилые люди ожидают смерти. Моя прабабушка умерла в 92 года, что называется, от старости, у неё не было никаких болезней, она просто угасла. И этот период угасания — время подготовиться ко встрече с Богом, задуматься, как ты прожил жизнь, какие допущены ошибки и как всё исправить. Мудрые люди в эти годы стараются максимально очиститься, приблизиться к Господу, чтобы как старец Симеон сказать: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром (Лк. 2, 29).

Я как то говорил с моей прабабушкой об этом, и она произнесла такую фразу: «Ой, уже нажилась я, пора умирать!». Мне тогда было непонятно — как это, нажилась? Но потом понял, что человек приходит в возраст, когда в земной жизни ему больше ничего не интересно, хочется скорее перейти к своему Господу, в иную, Вечную жизнь.

— Но почему Господь сотворил такое огромное количество людей? Почему не сделал меньше, чтобы всем жить долго и счастливо?

— У человечества изначально были все условия для долгой и счастливой жизни. Но напомните мне, когда на земле впервые произошло убийство? Население планеты сколько тогда составляло?

Практически половина населения была уничтожена во время первого же преступления, когда Каин убил своего брата Авеля. После грехопадения, после того, как человек променял любовь к своему Господу и послушание любящему Отцу на своеволие, тогда и начались беды. Люди, не желающие жить по Божиему, исполнять Его заповеди, обречены на трагедию.

Конечно, страшно, что от злой воли небольшого количества страдают огромные массы ни в чём не повинных. Но любящий Господь часто вынужден применять буквально хирургические методы к человечеству, если оно не хочет меняться, не хочет становиться лучше.

Мне кажется, что Великая Отечественная война, например, стала таким «хирургическим вмешательством» в жизнь Советского Союза. В 1937 году большевики объявили «безбожную пятилетку», и к 1942 году на территории страны не должно было остаться ни одного храма. Мы все знаем, с какой сатанинской энергией коммунисты бросились выполнять и перевыполнять этот план, сколько людей пострадало, сколько репрессировано верующих по совершенно надуманным обвинениям.

Кстати, и сейчас иногда говорят, что «вы не за Христа страдаете, а за то, что являетесь сторонниками Русского мира», или сепаратистами, или кем угодно ещё. То есть не за Христа, а за якобы свои политические воззрения. И это не ново. Первых христиан за что мучили? Не за веру в Единого Бога, а за непочитание имперских богов, за отказ приносить жертву идолам, которым поклонялась вся империя.

Так и в 1930 е годы смертных приговоров за то, что человек верит в Бога, сложно найти. Действительно, как можно казнить людей, исповедующих заповеди «не убий», «не укради», будь честным, добросовестным, твори добро, будь настоящим человеком? В основном отправляли на казнь за якобы членство в монархической организации, за контрреволюцию или антисоветскую агитацию. То есть обвинения, по которым казнены новомученики, носят исключительно политический характер.

И только во время Великой Отечественной войны по отношению к Церкви в Советском Союзе наступила оттепель, вызванная несколькими факторами: государство осознало, что в стране огромное количество верующих и Церковь необходима, и западные союзники со своей стороны давили, чтобы на освобождённых территориях воссоздавались храмы и монастыри. Эти и многие другие факторы в совокупности привели к возрождению церковной жизни на полтора десятилетия, пока не начались хоть и бескровные, но не менее жёсткие хрущёвские гонения.

Думаю, страшная кровавая война была попущена нашему народу в том числе и для того, чтобы люди одумались и вернулись к Богу. Это можно сравнить с тем, как родители воспитывают ребёнка. Если наказывают, то до тех пор, пока он не начнёт делать, как положено. То есть всегда — до результата. Слава Богу, народ понял, одумался. Господь принял покаяние и дал победу, успешное завершение войны и последующую мирную жизнь.

— Если Господь Сам наказывает как любящий Отец, это ещё понятно. Но зачем Он допускает, чтобы люди убивали, мучили друг друга?

— Простите, а причём здесь Бог? Каждый из нас наделён свободной волей и сам решает, творить добро или зло.

Если продолжить аналогию с любящими родителями, то кого винить, когда сын или дочь надебоширит? Родители — золотые, вкладывали в ребёнка всё, что могли, любили и воспитывали. А он просто связался с плохой компанией и совершил ограбление или убийство. Согласитесь, это вина не родителей, а той компании, которая совратила и заставила отступить от принципов, на которых его воспитали.

Собственно, такие «компании» существуют со времён падения Денницы и называются демонами. Самый главный у них — сатана — стремится разрушить всё, что Господь нам дал — наши добрые намерения, добрые мысли, добрые взаимоотношения между людьми. Так происходит с того момента, как человек впервые был искушён в Раю, сатана подвигнул его на непослушание Богу и внушил мысль, что без Бога, по своей греховной воле, вполне можно жить.

Так что всё не ново, и жуткие вещи происходят не потому, что Господь так устроил, а потому, что люди предпочли дурную компанию общению с Богом.

— Считать себя милосерднее Бога — большой соблазн. Но если подумать, мы знаем, куда он ведёт. Как преодолевать в себе этот виток высокоумия?

— Необходимо помнить, что есть вещи, не нуждающиеся в объяснениях, данные нам как факт. Мы же не ропщем, что приходится полжизни спать и столько же времени проводить в темноте. Действительно, почему солнышко не светит всё время? Почему нет круглосуточной температуры 22 градуса? Зачем нужны жара и морозы?

Почему люди болеют и умирают? Помните, в школе мы изучали такое понятие, как естественный отбор? Так вот если раньше в суровых условиях выживали сильнейшие, которые давали сильнейшее потомство, и человечество имело силы бороться с окружающей стихией, с дикими зверями, переживать морозы и жару, противостоять врагам, то сейчас — так Господь премудро сотворил — человечество доросло до эры милосердия. Наше существование на планете больше не зависит от природных факторов, и люди с ограниченными возможностями являются полноценными членами социума.

Теперь есть возможность любому из нас жить, любить Бога, спасаться. Другое дело, как мы этим воспользуемся. Потому что, к сожалению, нынешнее общество всячески препятствует и даже агрессивно уводит людей от ответа на главный вопрос: для чего мы живем? Для чего сохранять человеческую жизнь? — Чтобы человек познал Бога, чтобы жил с Богом.

А тему смерти, болезней и так далее лучше оставить за рамками. Это — данность, так есть. Мы знаем, что Господь открывает Свою волю через святых. Помните, Антоний Великий задавался подобными вопросами, о которых вы меня спрашиваете, что ответил ему глас с неба? — «Антоний! Внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это душевредно».

Вот ответ на все времена. Внимай себе: какой ты христианин, какой ты человек, насколько ты человечный? Насколько любишь ближнего, насколько любишь Бога? Знаешь ли, для чего живёшь? Как выражаешь свою любовь к ближнему, помогаешь ли ему? Всё остальное не исследуй, не вмешивайся: ты никак на эти процессы Вот ответ на все времена. Внимай себе: какой ты христианин, какой ты человек, насколько ты человечный? Насколько любишь ближнего, насколько любишь Бога? Знаешь ли, для чего живёшь? Как выражаешь свою любовь к ближнему, помогаешь ли ему? Всё остальное не исследуй, не вмешивайся: ты никак на эти процессы повлиять не можешь, потому что они — не сфера твоего влияния, но судьбы Божии.