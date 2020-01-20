Иногда кино может помочь человеку заглянуть в себя, осознать, что мешает жить, и избавиться от стереотипов. Правда, при условии правильно заданных себе честных вопросов.

Не секрет, что впечатления, которые дарит кино, — наиболее сильные из тех, что поступают к нам из всех других видов искусств. Мы ведь не просто смотрим картинку или слушаем музыку, но видим перед собой живую жизнь, разве что пока без запахов.

Однако при просмотре фильма гораздо важнее не то, что нам показывают, а что рождается в нас в этот момент. Это только кажется, что мы смотрим кино. В действительности кино смотрит на нас. Потому что один и тот же видео- и звукоряд каждый воспримет по своему. И если десяти людям показать одинаковый фильм и попросить пересказать его содержание, получится десять совершенно разных историй.

Мы можем видеть во всём только то, чему есть соответствия в нашем сознании. Получается, передавая свои впечатления от фильма, на самом деле рассказываем о себе. В психологии это называется «проективной методикой» — то, что показывает, проявляет наше внутреннее содержание.

Что такое вообще проективные методики? Например, человек рисует, ни о чём «таком» не думая, но по рисунку о нём можно рассказать очень много. Или работа с песком, с расстановкой фигур. Или кинотерапия — замечательный метод, хотя для психолога довольно трудный. Но замечателен он, прежде всего, тем, что не предполагает прямой психологической интервенции: осознание к человеку приходит в более лёгком варианте.

Происходит это так. Зрители смотрят фильм, и не просто какой нибудь, а специально подобранный. После чего рассказывают, что увидели на экране. Не оценивая при этом ни игру актёров, ни работу режиссёра, только жизненную историю. И когда в конце психолог подводит итог — описывает, о чём на самом деле эта история, — человек может сравнить с тем, что увидел он. Таким образом, люди понимают, что какую то ситуацию в жизни оценивают ошибочно, где то неправильно себя ведут, а вот здесь, наоборот, поступили молодцом.

Получается, с одной стороны, наши впечатления от кино — будто фильм о том, какие мы на самом деле, взгляд со стороны на нас самих. С другой — кинопродукция, которую мы потребляем, и сама формирует нашу личность. И тут встают взаимозависимые проблемы: не безответственно ли мы всеядны, и насколько развита наша душа, чтобы этой всеядности избежать.

Ещё Чехов подробно описал качества интеллигентного человека. В частности, отмечал он, такие люди «воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу...» . А мы, получается, можем. Потому что часто довольствуемся масскультурой и потребляем без критики всё, что нам предлагают. Это как если бы люди вдруг стали есть что попало. Ведь еда — тоже впечатление, то, что требует нашего ответа — не только гастроэнтерологического, но и духовного, интеллектуального.

От нас зависит, что читать, есть, смотреть и слушать. Вообще вся наша жизнь — реакция на внешние раздражители. И в этом наша ответственность: на границе поступления впечатлений. Что то мы просто не должны пропускать в душу, что то преобразовывать в полезное для неё, а к чему то усиленно стремиться.

Конечно, мы все слышали и знаем, что нельзя быть равнодушными к людям. Но на самом деле мы ужасно равнодушны к себе. Нам до обидного не интересно, кто мы такие, какие мы на самом деле. По большому счёту вообще не представляем, что значит интересоваться собой. Не бороться за свой комфорт, а постараться заглянуть в себя, понять: «что мне действительно нужно».

Если я вижу, что меня занимают низкопробные вещи — в кино, в музыке, в любом проявлении... Вместо жены, допустим, «девочки по вызову», или вместо человека, за которого можно замуж выйти, женатые мужчины. Или работа издевательская, лишь бы в столице; чтиво, а не литература — вот если меня всё это устраивает, значит, такой и будет моя жизнь.

Потому что принцы не прискачут к девушке, которая довольствуется отношениями с женатым. А прекрасная принцесса Иванушку-дурачка выбирает только в сказках. Какие мы, такой будет для нас и реальность вокруг: она не определяется ни политикой, ни погодой, ни финансовым состоянием — ничем другим, кроме того, что у нас внутри.

Молодёжи в этом отношении ещё труднее: со всех сторон указывают родители, друзья, интернет, что делать и как жить. При таком давлении очень трудно услышать себя и увидеть свои истинные потребности и желания.

Поэтому очень важно сказать себе: стоп! А что я на самом деле из себя представляю? Чего я хочу? Что у меня получается? Или не получается... Если серьёзно и бескомпромиссно поставить перед собой такие вопросы, начнёшь искать ответы. Днём и ночью будешь копать, потому что вопросы эти сами будут гоняться за тобой. Возьмёшься за книжки, найдёшь интересных, грамотных людей, с которыми можно поговорить, станешь ориентироваться на примеры высокого уровня. Но вопросы нужно поставить.

Иван Ильин писал, что жить — значит выбирать и стремиться. Но что мы можем сознательно выбирать, пребывая без сознания? Не надо нестись, как курьерский поезд, попробуем остановиться и задуматься: куда мне идти? Кто я такой? Ведь я себя совсем не знаю...

Что на самом деле есть в нашей жизни? — Только мы и Господь. И больше ничего. Представьте, перенеслись мы на Луну, и всё окружавшее нас на Земле исчезло. Но мы есть, и Господь есть — значит, жизнь продолжается.

Получается, единственное, что важно, — это какой я перед Богом. А если не интересоваться собой и своей жизнью, тогда зачем вообще интерес ко всему остальному?