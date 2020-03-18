Камень преткновения или камень-основание?

Люблю жить на скорости. Чтобы ветер перемен в лицо. Чтобы горная дорога, петляя, дарила дивные виды. Чтобы внизу море, чтобы дышалось легко и радостно, но чтобы транспортное средство давало ощущение безопасности. Живу-лечу!

Очередной поворот, и — здравствуйте, откуда не ждали! — с размаху врезаюсь. Да не во что попало, а в послушание. Мне за тридцать, алёёё! Какое послушание, кто его тут нарисовал, вы шутите? Жму на газ, дёргаюсь, но не еду. Добавим скорости. Что за ерунда... Что это вообще такое — послушание?

До сих пор труднопоколебимой твердыней в моём сознании была уверенность, что психически здоровому человеку, а тем более своему родному ребёнку, можно всё объяснить, найти правильные слова и мотивировать поступать правильно и полезно. Никакого менторства, никаких «Я сказала!» быть не должно. Ан нет, оказалось, очень даже должно. Как оно так оказалось, приведу несколько историй добывания своих шишек на этом пути. (И не только своих, но и моей кумы, тоже, как и я, дипломированной педагогини.) Может, кто то узнает себя, может, кому то поможет и от чего то частично убережёт.

Наши старшие сыновья с раннего детства отличались немалым интеллектом, рано начали говорить и в общении порой производили впечатление маленьких взрослых. Однако оба были довольно таки часто болеющими. Нередко приходилось прибегать к использованию горьких и противных на вкус лекарств. И мы, как две сертифицированные дурынды (зачёркнуто) продвинутые мамы, вместо того чтобы путём простого шантажа а-ля «выпьешь таблеточку — дам конфеточку» или на худой конец устрашением в стиле «надо, я сказала!» начинали вести пространные и аргументированные беседы о необходимости лечения, возможных последствиях отказа от лечения и всё в таком духе.

В итоге парни выросли очень мнительные, регулярно помирающие от любого насморка, требующие антибиотик в студию при первом же чихе. Вторые сыновья у нас спокойно лечатся сразу после выразительного материнского рыка: «Открыл рот бегом!», абсолютно не вникая в подробности процесса, не переживая о своём состоянии ни капельки. Переживают за них старшие. Как и когда удастся преодолеть эту переживательность? Не развитую эмпатию, которую хотелось бы видеть в мужчинах, а именно впечатлительность, как у жирафа Мелмана с градусником подмышкой из мультфильма «Мадагаскар».

***

Часто мы пытаемся избежать приказного тона, якобы уберегая детскую психику, боимся безапелляционно требовать послушания, боимся наломать дров, погубив доверительность в отношениях с ребёнком. Обо всём можно договориться и всё ему можно объяснить. Да, но при одном условии. Если рамки выставлены, авторитеты обозначены и совсем не пунктиром.

Если же в семье нет традиции прямо таки почитания родителей, если образ отца не в одном поколении размыт, то как сложно детям расти уверенными в себе и своих силах! Казалось бы, парадокс. Когда есть сильный папа, которого нужно слушаться, и авторитетная мама, маленький человек вырастает более спокойным и уверенным. Но как, ведь на него «давят» рамки? Что если эти рамки ослабить и дать возможность самому решать, заслуживают ли его отец и мать уважения и послушания? Был у меня такой опыт, продолжать который категорически не хочу.

Даже если вы уверены, что папа положительный и прекрасный во всех отношениях, а мама сама доброта и принятие, вы взваливаете на ребёнка непосильную ношу, неподъёмный для детской психики груз. Конечно, нам бы хотелось, чтобы дети нас уважали, слушались из этого уважения и доверия, для чего, помимо прочего, мы и совершенствуемся. Но в пылу ссоры каждый из родителей может наговорить друг о друге много нелестного, или бабушки-дедушки отпустят в адрес невестки-зятя или дочки-сына язвительное замечание... И без чётко обозначенных рамок и авторитетов ребёнка выбрасывает в такую эмоциональную и ценностную болтанку, что путь выкарабкивания из неё может занять всю жизнь.

Можно, конечно, попытаться простерилизовать всю окружающую среду на предмет возможных подрывов ваших авторитетов, но этих подрывов всё равно не избежать. Поэтому лучше и не пробовать заслужить у трёх-четырёх-пятилетки авторитет. Хорошо бы его выставить как факт. Папа и мама. Послушание и точка. Нравится-не нравится, но решение родителей — закон.

Если это непонятно в пять, в восемь никаких разумных доводов не хватит, чтобы удержать ребёнка от компьютерной зависимости, например. Это отдельная тема, но смотреть, как виртуал засасывает, как теряется интерес к реальности, как рассыпается внимание, затрудняется усвоение учебного материала, и понимать, что никакие аргументы, доказательства не работают, а твёрдое родительское «нет» как закон не действует, потому что такой привычки попросту нет, это, скажу я вам, страшно. Ударить по тормозам и требовать соблюдения законов, которые ребёнку не нравятся, конечно же, в восемь сложнее, чем в пять, но, очевидно, что легче, чем в четырнадцать.

Правда, к этому возрасту имеем у чада виртуозную способность к ведению споров, ведь если он привык к диалогу, обсуждению всех действий в семье, то пресловутое «я ему слово, он мне двести» может закипятить любой родительский мозг. А кипячёный он или нет, всё равно обязан функционировать и генерировать решения, направленные на пользу чада.

***

Итак, план таков: постоянно проговариваем, как любим ребёнка, но рамки очерчиваем чётко и всеми силами добиваемся их соблюдения. Хочется верить, что всё получится. А ведь если покопаться, откуда у меня, всю жизнь достаточно послушного и неколючего человека, настолько выраженное органическое неприятие темы послушания, что вот такими путями приходится осознавать его необходимость?

Думается, собака зарыта в моменте выбора профессии. Родители настойчиво советовали не идти на журфак, выбирать из филологического направления не ту специализацию, куда душа тянулась, а которая казалась им более перспективной. Я просто послушалась. Не попыталась отстаивать своё мнение, наверное, из боязни потерять год. В итоге — пять лет работы с не слишком интересным материалом, местами «через не хочу», неудачные попытки полюбить профессию, красный диплом и ни малейшего желания работать по специальности.

Печально, конечно, но зависать в этой точке обиженным безвольным существом очень не хочется. Да, побоялась ослушаться. Не сложилось в профессии. Дальше что? Сидеть и винить всех и своё послушание? Впрочем, сама и виновата: если бы рискнула и подала документы, куда хотела, кто знает, как бы всё сложилось. Не знаю и теперь не узнаю. Точно знаю только то, что не познакомилась бы тогда со многими ставшими для меня важными, близкими и даже родными людьми. Три кумы, например, — подарок от альма-матер. Не говоря о том созвездии учёных и литераторов, которые преподавали на нашем курсе и не просто учили, но поражали искренним человечным отношением, называя студентов заботливо «дети».

Так ли всё ужасно получилось с этим послушанием, или многие добрые моменты и люди-приобретения компенсируют профессиональный промах? И если бы сегодня пришлось делать тот же выбор, как бы поступила? Не могу ответить однозначно, потому что порой, конечно, накатывает осознание, что любимого дела, любимой профессии нет. Я мама и жена. И всё. Но может быть, не смогла бы в ином случае так легко отдать почти десять лет декрету, уделить столько внимания детям? Много вопросов, открытых для размышлений. Видимо, из этой ситуации растут ноги у моей крайней осторожности в требовании послушания у детей. Однако нужно наконец осознать, что это два абсолютно разных момента — выбор профессии молодой девушкой и хотелки-нехотелки маленьких сыновей. Если в первом случае в норме голос родителей звучит в интонации совета, то во втором — всё же в приказной форме, как бы она ни ранила твою трепетную родительскую душу своей безапелляционностью. Потому что выбор профессии можно доверить тому, у кого есть твёрдая земля под ногами, кого не швыряет в дезориентированных мирах. И обходить тему послушания, подменять её с ранних лет договорами и пояснениями там, где достаточно просто и чётко проявить авторитет и даже некую авторитарность — это не добрая, как оказалось, а вполне медвежья услуга.

***

Интересным наблюдением стала для меня внезапно открывшаяся закономерность: если родитель уверенно требует послушания в каком то вопросе, ребёнок, чувствуя внутреннюю убеждённость мамы или папы в правоте и справедливости этого требования, легче подчиняется и действует себе же во благо. Но как только родители начинают глубоко внутри колебаться, а стоит ли тут настаивать, а не угнетаю ли я развитие личности, а достаточно ли я корректно формулирую, а не ранит ли мой категоричный тон неокрепшую душу ребёнка... Все эти самоугрызения ребёнок моментально чувствует, интуитивно ощущает, что могут быть лазейки, и, более того, молниеносно их находит. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и мама, и папа, и бабушки с дедушками под скрипку маленького манипулятора. Не потому что он злой или глупый, или зело расчётливый. Просто каждому (да и взрослым, безусловно, тоже) хочется делать, как удобно, а не как полезно или нужно.

Так и превратятся самые простые действия в эпопею. Потому что смеем ли мы ломать личность, принуждая её к чистке зубов? О нет! Нужно аргументировать, убедить, показать мотивационные мультики, отвести на консультацию к дяде-стоматологу и тёте-психологу. А личность не желает мотивироваться. Ну лень человеку!

Облегчите жизнь себе и ребёнку — просто потребуйте послушания. Главное — не угрызайтесь своей «бесчеловечной категоричностью». Ребёнок будет потом бесконечно благодарен, да и вы себе тоже. Это ещё один мой маленький, но существенный опыт. Если кому то пригодится, буду рада.

***

На самом деле тема послушания и его границ бесконечна, как калмыцкая степь. И великое множество публикаций, исследований, видео по этой теме способно сбить с толку. Видимо, ошибки воспитания — в какой то мере неизбежная штука, как ни старались бы мы их не допускать. Остаётся лишь, попросив Господа уберечь нас от тех из них, исправить которые невозможно, вооружившись любовью и терпением, опираясь на послушание, вести ребёнка ко Христу путём старания уподобиться Ему. Может, скорость на этом пути и не даст ощущения полёта, но надёжность транспорта — тоже не последняя вещь.