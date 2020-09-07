Кем быть? Какая дополнительная или основная профессия позволит в будущем не остаться интеллектуально и физически голодным.

«Пятнадцатилетние-семнадцатилетние слишком молоды, чтобы разрешать им пить, гулять допоздна, заключать договора, но достаточно зрелые, чтобы выбрать профессию всей жизни... Парадокс!»

Почему Христос начал Свою проповедь в тридцать лет, а потенциальный священник из рода левитов допускался к священнослужению не раннее двадцати пяти (Чис. 8, 24–26)? В обоих случаях это было, с одной стороны, юридическим совершеннолетием, с другой — элементарным «естественным откровением», подтверждённым в наше время научно-возрастной психологией.

Вас сейчас удивит, но ни восемнадцатилетие, ни тем более шестнадцатилетие не откроют вам глаза на реальное положение вещей. И как бы ни хотелось обществу вытащить вас пораньше во взрослую юдоль, трезво оценить самое ценное, что даётся на протяжении жизни — семью (супруга-супругу, детей) и самореализацию в профессиональной деятельности — вы не сможете раньше двадцати пяти. Как же нам мириться с этой возрастной особенностью и юридической реальностью?

В одном из больших аэропортов мира журналист проводил опрос: «Что, по вашему мнению, является самым ничтожным и печальным на свете?». Люди отвечали разное: война, бедность, предательство, болезни. В это время в зале ожидания находился монах. Журналист, увидев человека в одежде священника, задал вопрос монаху. А монах задал встречный вопрос:

— Кто вы?

— Я — Александр Кузнецов.

— Нет, это имя, но кто вы?

— Я телерепортёр такой то компании.

— Нет. Это профессия, но кто вы?

— Я человек, в конце концов!..

— Нет, это ваш биологический вид, но кто вы?

Репортёр, наконец, понял, что имел в виду монах, и застыл с открытым ртом, так как ничего не мог сказать. Монах заметил:

— Вот это и есть самое печальное на свете — не знать, кто ты.

Через пару лет, а для кого то этот старт наступает в текущем году или наступил в недалёких прошлых, выбор профессии станет неотвратимым решением. Конечно, каждому из вас Господь уже сделал подарок — индивидуальный талант как склонность и неравнодушие, кто то дополнительно обрёл или развил интерес в процессе взросления. В любом случае, первейшее, чем нужно руководствоваться, выбирая профессию, это известный призыв: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни».

Очень важно, чтобы будущая работа, а значит и выбранная профессия нравились вам и вы горели ею. Социальный эксперимент, проведённый пару лет назад, показал, что в системе продаж статистически покупают чаще и больше у тех оферентов, кто жизнерадостен. Вдохновлённые и позитивные люди заметны на любом рынке труда. Следующая рекомендация — опытно проверить на себе, чтó из профессиональных направлений лично для вас не иллюзия. В отличие от отечественных школ, за рубежом учеников не просто готовят к поступлению в конкретные вузы, но и проводят серьёзную работу по профориентации, выявлению талантов и склонностей. Ученики американских и европейских школ изучают широчайший спектр предметов: от классической цивилизации и психологии до робототехники и новейших бизнес-технологий. Они могут тренироваться в гребле или дебатах, играть в шахматы или посещать клуб любителей Шекспира. И чем старше становятся, тем больше дисциплин-вариантов пробуют.

В результате к шестнадцати годам 90 % зарубежных школьников уже знают, кем хотят стать. Кроме того, учебные заведения сотрудничают с крупными компаниями, и с учениками работают карьерные консультанты. Ребята получают возможность на каникулах попробовать себя на стартовых должностях и поставить себе конкретные карьерные ориентиры.

Что можно и нужно сделать в наших условиях? В процессе обучения запишитесь в кружки, смежные с профессией, которую предполагаете выбрать, — так сможете заранее протестировать, ваше ли это. Есть области, в которых сложно найти факультативные занятия — врачебное искусство, к примеру. Но и здесь найдётся выход: устройтесь в больницу санитаром на пару недель летних каникул, поработайте пусть даже без оплаты, зато снимите навсегда розовые очки или... наденете белый халат.

Летние каникулы между 9–12 классами школы вообще клондайк для самоопределения. Есть множество 2—3—4 недельных курсов парикмахеров, бухгалтеров, сварщиков, массажистов. Используйте это время для профессиональной фокусировки. И, конечно же, учитывайте тот изменяемый спектр рабочих специальностей, которые в переменчивом мире либо становятся всё более востребованными, либо движутся к закату.

Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии был врачом, а прославился как писатель. Вот что получается, когда у врача разборчивый почерк.

Недавно мой друг-предприниматель, который никогда не решался давать мне советы как священнику и педагогу, попросил поговорить со студентами. Опытный бизнесмен, в том числе и международник, в течение 2018–2019 годов он заметил не только саму проблему, но и ускоряющийся процесс вытеснения живых людей с рынка рабочих. Масштабная автоматизация труда и промышленная революция ведут к переформатированию современного общества и весьма печальным последствиям для устоявшихся в начале ХХI века профессий. Так, в докладе Всемирного экономического форума ранее указывалось, что роботизация производственных процессов во многих отраслях приведёт к чистой потере более 5 миллионов рабочих мест в крупнейших развитых и развивающихся странах к концу 2020 года.

В первую очередь следует ожидать снижения спроса на низкоквалифицированных сотрудников — уже с 2018 года спрос на них упал на 5 %. В некоторых сферах даже самых лучших заменят роботы-алгоритмы. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза. Банки начнут увольнять специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Уже снижается спрос на сотрудников контакт- и колл-центров, о чём сегодня говорит опыт связи с мобильными операторами, где всё чаще на вопросы отвечают машины.

Из временно утешительного можно, правда, констатировать, что пикирующее сокращение живых рабочих рук Украине не грозит. Автоматизация процессов и инноваций — это серьёзные затраты, поэтому, скорее всего, она проявит себя на территории нашего государства лет через десять, не раньше. Однако процент украинских граждан, выезжающих на работу или на ПМЖ в Европу, остаётся высоким, отчего и проблема автоматизации затрагивает потенциальных трудовых мигрантов. «Business Insider» и «Forbes» провели исследование и опубликовали рейтинги актуальных профессий, которые будут востребованы.

Первое место в обоих списках заняли профессии врача и медсестры. Уже довольно продолжительное время повышается возраст живущих на планете людей. Медицина расширяется, работая в области биоинженерии и генетики, на стыке живой материи и трансплантации искусственно выведенных тканей для пересадки. Для пожелавших искать себя в области покровительства святого апостола Луки следует отметить, что выбирать нужно медицинские вузы с высоким рейтингом (кроме опытной профессуры у таких есть договора с иностранными медицинскими университетами, которые в случае вашей стажировки за границей или же переезда туда в кратчайшие сроки выдадут вам аналоговый диплом или же подтверждение украинского диплома — это позволит сократить время имплементации в иностранную систему).

Естественно, к 2020 году увеличится спрос на математиков и компьютерщиков. Такой прирост объясняется необходимостью анализировать большие данные и широкой роботизацией.

На третьем месте рост занятости ожидает архитекторов и инженеров. По прогнозам, спрос на них вырастет на 5 %.

Профессии, которые сложно будет заменить компьютерным алгоритмом, также не потеряют актуальность. Согласно исследованию «Будущее занятости», это и, как ни странно, школьные учителя — но не в классическом виде. Важными и востребованными будут те педагоги, которые по каждой теме найдут не общеизвестное, а новое и интересное в данный исторический момент; завоюют внимание ученика и, главное, заставят его/её «болеть» темой несколько дней, а может и лет. (Как не вспомнить афоризм, что хорошо поставленный вопрос надолго остаётся в памяти и заставляет возвращаться к нему вновь и вновь.)

К примеру, в Финляндии к преподаванию в школе допускаются люди, получившие не только высшее образование, но и учёную степень малого доктора: считается, что лишь человек, научившийся делать открытия и попробовавший вкус know-how, может зажечь других. В той же стране, чья образовательная система признана передовой, в младших классах детям позволяют лежать, сидеть, рисовать, спать — и всё это с целью в условиях свободы увидеть склонности и таланты, то, что позволит ученикам в будущем чётче и правильнее выбрать профессию. В результате — минимум затрат времени на последующее профопределение и максимум КПД.

Важным будет умение превратить сумму своих индивидуальных знаний (в том числе полученных опытным путём профнадстроек) в онлайн-курс с присущими исключительно вам индивидуальными особенностями. В этом контексте очень пригодится навык точно формулировать вопросы, поскольку при таком наличии гаджетов и поисковых систем останется лишь правильно задавать параметры поиска, чтобы найти нужную информацию. Последнее же возможно лишь при регулярном чтении классической литературы, начиная, желательно, с трёх лет.

Потребуются химики общего порядка — в связи с постоянным повышением экологических стандартов. Мы все видим приближающуюся экологическую катастрофу, и мир пытается рефлексировать в ответ на неё: искать пути выживания, экономии ресурсов, получения необходимого для жизни с минимальной потерей для ойкумены. Кроме того актуальными специальностями останутся хореографы, археологи, пожарники, фотохудожники, психологи и, что крайне важно для всех нас — священники. Именно на этом факте мой друг и сакцентировал особое внимание.

Сегодня профессия священника считается уже не престижной, как это было десять-двадцать лет назад. Люди, видевшие в священстве одну из ипостасей работы «белых воротничков», испытали на себе противоречивость этого клише. Очевидным доказательством падения популярности «профессии-службы» является и уменьшающийся конкурс абитуриентов в духовных учебных заведениях. Та православная молодёжь, что сегодня вверена нам, в принципе плывёт в русле общего мнения. Однако стоит популяризировать архипрофессию и не только потому, что это наша рабочая площадка, но и потому, что она перспективна. Священник открытый к общению, духовник, способный сострадать, социально активный, разносторонне образованный, креативный, с долей новаторства — комбинацию этих компетенций автомат не сможет заменить никогда, как и деформацию личности обществом не без посредства злых духов.

Усиливает востребованность духовенства и надвигающаяся экологическая катастрофа. Светлое будущее на земле возможно только при морализации общества и осмыслении каждым высокого предназначения уподобления Господу — а это уже грань занятости священника.

Молодой жизнерадостный человек пришёл к отцу и говорит:

— Папа, порадуйся за меня, я поступил в университет! Наконец то я нашёл своё счастье!

— Очень хорошо, сын, — ответил отец, — значит, ты хочешь теперь усердно учиться. Ну а что потом?

— Через четыре года я защищу на отлично диплом и покину университет.

— И что же дальше? — не отступал отец.

— Потом буду изо всех сил работать, чтобы как можно скорее стать самостоятельным адвокатом.

— А что дальше?

— Потом я женюсь, создам свою семью, буду растить и воспитывать детей, помогу им выучиться и получить хорошую профессию.

— А дальше?

— Пойду на заслуженный отдых — буду радоваться счастью своих детей и покоиться в доброй старости.

— Что же будет после?

— После? — юноша на минуту задумался. — Да, вечно никто на этой земле не живёт. Потом мне нужно будет, как и всем людям, умереть.

— А что потом? — спросил старый отец. — Дорогой сын, что же будет потом?

Сын ещё больше задумался и сказал неуверенно:

— Благодарю тебя, отец. Я понял. Я забыл главное...

Запомните золотое правило: творческие люди нужны будут в любое время, в любую эпоху. Машины (компьютеры) могут сделать идеальную копию, набросать чередующиеся через одну строчку рифмы, но никогда не создадут художественный или литературный шедевр.

В контексте этого примечателен один из фантастических рассказов Айзека Азимова «Профессия». Прочитайте, его нет смысла пересказывать, тем более что выше я уже отметил одно из необходимых условий успеха — чтение художественной литературы. Хотя... есть неплохое рабочее предложение с очень и очень высокой заработной платой и минимальной загруженностью. В Оксфорде и Кембридже существует должность гостевых профессоров, которым платят просто за то, что они сидят в парке на лавочке и с ними могут подойти побеседовать студенты. Стивен Хокинг, кстати, был одним из них. Но вы можете себе представить, какое количество книг было прочитано и переосмыслено данными профессорами до «высиживания»?

Так что читайте книги и помните о главном. И... да поможет нам Бог!