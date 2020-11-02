Красота не требует жертв

С высоты (или из глубины) своего возраста могу провещать: многое зависит от конституции. Испугались? А я про фигуру, про физическое строение. Каждый человек получает прямо с рождения, а может, ещё и в утробе, определённую склонность — к худобе или полноте, а уж потом её развивает. Или сопротивляется.

Конституция — это навсегда?

У меня была знакомая — женщина приятно пухленькая и очень симпатичная. Она обладала совершенно неуёмной энергией, всегда была душой компании и заводилой: заводила котов, знакомства и всех окружающих, причём в хорошем смысле.

О днажды она решила, что с весом надо бороться, и похудела. Но свой облегчённый вес так и не смогла носить — ей было трудно подниматься по лестнице, долго куда то идти, ухаживать за ребёнком. Оказалось, что вместе с весом ушли и силы, и радость жизни. Она стала слабой и раздражительной, перестала участвовать в дружеских посиделках и походах. Пока снова не набрала прежнюю форму.

А есть люди, которым каждый лишний килограмм затрудняет прямохождение — так и хочется лечь и не двигаться. Получается реально замкнутый круг: когда лежишь, эти самые килограммы так к тебе и липнут! Вот я сама из таких.

И детям по наследству передала. Поэтому когда любимые дочки приходят ко мне по очереди с самым насущным девическим вопросом: «Я толстая? Я много ем?», я критически осматриваю их вполне себе среднестатистические формы и, думая про себя, что не мешало бы их подкормить, вслух рассказываю, что как раз в таком возрасте вполне нормально быть не слишком худой. Молодой организм затрачивает уйму сил на развитие, внутри идут жутко энергозатратные процессы, поэтому и есть всё время хочется. Это совершенно неизбежно! Но если соблюдать нехитрые правила, можно всю энергию из еды пускать в дело, а не в набор веса. И сейчас уже даже могу признаться, что волшебный метод работает.

Как?

Самое время поделиться секретами — без шуток! — красоты и здоровья. Нет, правда. Меня очень часто спрашивают, как, родив шестерых детей, я умудрилась сохранить фигуру молодой женщины. Если честно, именно к такому результату я не очень стремилась, мне просто всегда было удобно в моём весе и в моём теле. В течение всех шести беременностей самым тяжёлым была прибавка веса, простите за каламбур. К тому же, живот смещал центр тяжести, а это дополнительная нагрузка. Представьте беременный гвоздь — неудобно же ходить, правда?

Так вот, не буду тянуть и разводить тайны мадридского двора и скажу кратко: главное — сила воли и регулярность стараний. Оказывается, эта самая конституция, с которой мы начали — не приговор. Мы вполне можем корректировать свою предрасположенность. Только желательно начать как можно раньше. С пелёнок — рановато. В подростковом возрасте — самое время!

Секреты красоты и здоровья

В детстве я не была ни худышкой, ни пампушкой — совершенно среднее по всем статьям сложение, разве что ростом не вышла.

Всё началось как раз лет в тринадцать. Прекрасным весенним утром я посмотрела в зеркало, и мне не понравились пухлые щёки, нагло глядевшие с той стороны зеркального стекла. Лицо у меня в принципе круглое, а тут прямо одни сплошные щёки — душераздирающее зрелище. Хоть к зеркалу не подходи.

Я решила бороться с этим безобразием. Причём мама моих терзаний не разделяла. «Не выдумывай», — говорит. А я страдала. Интернетов с инстаграмами и гуру ЗОЖ тогда не было, поэтому действовать пришлось на свой страх и риск.

В каком то журнале — то ли «Крестьянка», то ли «Работница» — в разделе о здоровье я благополучно наткнулась (кто ищет, тот всегда найдёт!) на маститого диетолога. Целого профессора, если не ошибаюсь (во всяком случае, белый халат на фото присутствовал). Он рассуждал о том, что у каждой женщины есть свой вес. И если вам в нём комфортно, то худеть не надо. А чтобы поддерживать форму, достаточно никогда не переедать и не есть после шести. Удивительно, но этот добрый дяденька не забыл напомнить и о физической нагрузке — без неё нельзя, говорит.

В тот же судьбоносный вечер мною было решено: не есть после шести вечера — под страхом смерти; не переедать — ни в коем случае; каждое утро делать зарядку — в любом состоянии.

Я всегда верила печатному слову. И имела сильную волю. Поэтому сразу же отказалась от ужина (прочитала всё это как раз после шести), а затем долго не могла уснуть: живот крутило страшно. На следующий вечер сделала выводы и предусмотрительно подкрепилась без пяти шесть — заснуть оказалось легче.

Через неделю это уже вошло в привычку, и до сих пор у меня нет желания съесть чего нибудь вкусненького на ночь. Вот правда. А выходить из за стола с лёгким чувством голода на удивление приятно, никаких особых усилий потом даже не требуется. Главное — не сбивать настройки.

Без фанатизма

С тех пор, а точнее, лет с пятнадцати, вес мой остановился на отметке 49 кг при росте 164 см, и мне в нём комфортно. Думаю, я просто смогла вовремя взять дело под контроль. В юности закладывать правильные привычки легче.

Например, не есть жареного и вообще готовить по принципу: то, что можно сварить, — не жарить. Но #безфанатизма. Если изредка вдруг захотелось, можно себе позволить какую нибудь жареную картошечку. И — внимание! — если ложиться спать позже 9–10 вечера, то и ужин можно сдвинуть на два часа позже «времени Ч». То есть нормально будет поесть последний раз примерно за три часа до сна. Но ни в коем случае не сразу перед тем, как ложиться спать.

Со сладким тоже дружить лучше в разумных пределах. Не объедаться, но позволить себе и тортик в праздник, и шоколадку, если захочется.

Ещё мне кажется очень важным не перекусывать, не перебивать аппетит. Я до сих пор никогда не ем, если сыта. Старайтесь, чтобы у вас каждый день был полноценный завтрак, обед и ужин. И не переедайте за столом. Как только чувствуете, что наелись, заканчивайте трапезу, как бы вкусно и соблазнительно ни выглядело блюдо.

В общем, тут я не открываю никаких америк: всё хорошо в меру. Причём со временем для этого не потребуется никаких волевых усилий. Наоборот, усилия понадобятся, если вдруг захотите запихнуть в себя что то вкусное, но явно лишнее. Организм умный, он сам регулирует процессы насыщения и контролирует их помимо нашей воли.

А, чуть не забыла! Я же была беременной и кормящей целых шесть раз! Тут немножко другие законы. Я, опять таки, прислушивалась к организму и позволяла себе больше еды (но качество не меняла): то есть больше не жиров, а полезных продуктов. Во время кормления то же, но с учётом диеты для малыша — кто кормил, тот поймёт. Единственный момент, как только я сворачивала кормление, уменьшала и количество пищи. С первым ребёнком пришлось прикладывать усилия, потом опять просто вошло в привычку.

Вывод

Не надо бояться своей склонности к полноте. Если лишний вес вам по настоящему мешает, начните спокойно и разумно контролировать себя как можно раньше.

Скажу ещё одну важную мысль, последнюю, но не по значению, а по завету разведчиков (запоминается последнее из сказанного). Наше тело нуждается в заботе не меньше, чем душа. И уж точно не может позаботиться о себе без нашего участия. Господь дал нам его во временное пользование как сосуд духа, а значит, мы реально обязаны относиться к нему с любовью. Не зря же преподобный Серафим Саровский подкармливал послушниц и монахинь сухариками, лишь бы они не унывали. Не будем изнурять организм диетами и морить голодом ради мнимой красоты. Но будем его поддерживать — без особых усилий, спокойно и уверенно. И всё получится!