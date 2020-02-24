«Это был мой мир», «мой отец А.»... Наверное, многим из нас хочется вот этого «своего», личного, того, что принадлежит только тебе. Как справляться с проявлениями собственничества в духовной жизни? Когда задевает, что духовный отец уделяет время другим духовным чадам, а ты для него — просто один из очень многих. И не грозит ли такая ревность перерасти в потребность «приватизировать» затем и Бога? Что делать, если подобные чувства всё же проникли в душу?

Ответить на эти вопросы мы попросили человека, который более десяти лет ведёт «Молодёжку» при Ионинском монастыре и привык откровенно говорить с молодыми людьми на любые темы.

Прежде всего радует, что девушка, автор письма, всё осознала и расставила по местам. Правильно святые отцы нас учат — осознанности: осмысливать свои действия, мотивацию тех или иных поступков. Потому что мы — существа сознательные, и Господь наделил нас разумом именно для того, чтобы анализировали и отдавали себе отчёт, куда на самом деле движемся.

Но бывает, даже всё осознавая, я понимаю, что не могу по другому. И если не могу по другому, значит, должен пройти этот путь, получить духовный опыт и стать мудрее, сильнее, смелее.

ЛИЧНЫЙ БАТЮШКА

Попробуем разобраться, что за чувство собственничества такое. Это некое состояние, когда ты хочешь считать человека или вещь своим и только своим. Откуда оно берётся? Любой грех — это извращённая добродетель. Как сатана — обезьяна Бога, так грех — обезьяна добродетели. И изначально, скорее всего, речь шла о зоне ответственности, когда человек понимал, что он отвечает за те или иные вещи, за тех или иных людей.

В основе чувства ответственности — любовь и уважение. Но грех и страсть всё перевернули с ног на голову, и тщеславие, гордыня и самолюбие перетянули одеяло на себя. И если в первоначальном виде, в раю, ничего похожего на собственничество не было, а присутствовала как раз ответственность Адама за весь тварный мир, то после грехопадения, в зоне страстных отношений, возникло это глубоко эгоистичное чувство. Не я несу ответственность, а, наоборот, претендую на весь мир и всё в нём должно принадлежать мне.

У кого то подобный взгляд распространяется на вещи, у кого то — на людей, ещё на что то. У мужчин — свои пристратия, у женщин — свои. И если мужчина по своей природе нацелен проявлять энергию вовне — на преобразование мира, на его изменение, то женщина, как бы там ни было, — хранительница очага. Для неё жизненно важно ещё с первобытных времён, чтобы вещи и люди были в зоне её внимания. И если эти вещи и люди попадают в зону внимания, если сердце прилепляется к ним, женщина начинает считать их своими.

Из письма читательницы мы как раз видим, что в зону её внимания попал священник, и он стал «её личным». А раз он теперь «её личный», значит, больше ничей абсолютно. Вот характерный пример, как чувство собственничества мешает человеку духовно развиваться — вплоть до того, что уводит из Церкви, и даже, может быть, навсегда.

Но молодая незамужняя девушка в принципе находится в активном поиске. Ищет плечо, на которое могла бы опираться. Ей нужно создать свой круг — то, что называется семьёй, — где бы она чувствовала себя в комфортной зоне. Пока у героини письма такой зоны комфорта не было, до тех пор всё, что проникало ей глубоко в душу, становилось частью её мира. Но когда появился муж, которого она любит и уважает, ситуация выровнялась, и она стала адекватно относиться к людям.

Другое дело, если подобное отношение к священнику остаётся и после того, как девушка создала свою семью. Наверное, с каждым священнослужителем такое случалось. Появляется духовное чадо, которое начинает по малейшим вопросам звонить, писать, искать встреч, всячески привлекать внимание... В данном случае только соблюдение духовником чётких границ может помочь такому человеку что то осознать. Но могу сказать однозначно, что когда соблюдаешь границы, обязательно посыпятся претензии: что ты холоден, бездушен, что все служители Бога чёрствые и думают только о себе. Надо быть к этому готовым.

КАЖДЫЙ НЕМНОГО КОЛЛЕКЦИОНЕР

Хочу подчеркнуть, что для преодоления чувства собственничества не обязательно искать человека, который бы непременно находился рядом. Наоборот, нужно развивать самодостаточность. Чтобы у тебя было достаточно сил построить собственный дом. Под собственным домом я подразумеваю внутренний мир, в котором так или иначе все прочие люди — гости. Пригласить кого то жить к себе или оставаться одному — ты сам решаешь, и если впускаешь гостей, то должен уметь так же легко их и выпускать. А не так, что привёл к себе, закрыл в подвале и сказал: «Отныне вы мои навеки».

На эту тему есть великолепнейшая книга Джона Фаулза «Коллекционер». В ней описывается, как молодой человек украл девушку и держал её у себя взаперти. Автор отлично передаёт чувства обоих, описание двух кардинально отличающихся внутренних миров. Я думаю, мы все в некотором роде «коллекционеры». Поэтому необходимо учиться принимать людей «в гости» и отпускать их.

Отпускать в любом случае больно. Но если нам так уж хочется оставить человека возле себя, давайте разберёмся, почему. Вообще желание обладать говорит о том, что нам чего то не хватает. Если не хватает, то чего именно? Каких то качеств, которые есть в этом человеке? Может быть, твёрдости или мягкости, любви, чистосердечия, целеустремлённости? Если я не хочу отпустить человека, то, по сути, желаю его поглотить или как пиявка присосаться и получить всё, чего нет у меня.

Именно к любви часто примешивается чувство собственничества. Апостол же говорит, что любовь долготерпит и не ищет своего (1 Кор. 13, 4; 5). Хотите проверить, любовь в вас действует, или всё таки примешивается страстное начало — попытайтесь честно ответить на вопрос: готовы ли вы этого человека отпустить.

Другое дело, что мы все подвержены страстям, и если один скажет: «Я тебя отпускаю», второй может возмутиться: «Как? Так легко берёшь и отпускаешь? Значит, ты меня на самом деле не любишь!». Что поделаешь, классика жанра...

ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ

Что делать? — Взрослеть. Мы любим перекладывать ответственность на Бога или обижаться на родителей, что не так воспитали, дали неправильные жизненные установки. Забывая при этом спросить себя: а что я сам лично сделал со своей свободой? Мне ведь дана свобода и возможность возрастания, и взрослый человек сам себя должен воспитывать. А мы часто продолжаем чувствовать себя детьми.

В этом отношении показательна притча о блудном сыне. В ней последовательно раскрываются все стадии духовного развития: жизнь рядом с отцом, беспечность, абсолютное неумение вести дела, отсутствие всякой ответственности. И дальше — взросление, бунт против отца («отдай мне мою часть имения»), падение на самое дно (деньгами не умел пользоваться, вот и растратил всё до копейки). И в итоге — раскаяние, осознание ситуации и возвращение к отцу.

Но задумывались ли вы, каким блудный сын вернулся? Думаю, что взрослым, мудрым человеком. Удивительно, но за короткий промежуток времени он стал даже мудрее, чем старший. Тот так и остался в своих претензиях и «обидках», а младший вырос, возмужал через скорби и потери.

Давайте представим, что будет дальше. Наверняка бывший блудный сын окажется хорошим работягой, ведь у него есть понимание, что такое жить в хлеву. Он, грубо говоря, поднялся с низов и, скорее всего, мудро поведёт отцовское хозяйство. Я уверен, что и вся семья под его управлением станет ещё богаче. Ведь он прошёл свою школу жизни, умеет брать ответственность и проявлять инициативу.

Если провести параллель с нашей жизнью, то в этом как раз и состоит задача каждого из нас. Нам необходимо вырасти, а не оставаться подростками и бросаться в родителей камнями за то, что они чего то там недодали.

Другое дело, что не все хотят расти. Например, есть подсознательный страх, что если я приду к Богу, Он заставит меня измениться. А я этого не хочу, поэтому придумываю всякие отговорки: в Церкви попы слишком толстые, купола слишком золотые, прихожане слишком злые. Всё это — «детское» поведение, потому что человек деятельный, тот, кто по настоящему хочет вырасти, приходит к Богу и говорит: «Да, Господи, у Тебя попы толстые — я таким не буду. И прихожане злые — а я буду добрым. Буду учиться быть добрым...». Если каждый в Церкви так подумает, наши храмы наполнятся добрыми людьми, которые всех будут встречать с улыбками и чуть ли не на руках носить. Но легче, гораздо легче оставаться злым.

Кстати, православных христиан это касается в первую очередь. Ведь когда человек приходит в Церковь, он считает: всё, я «в домике», а значит, меняться мне не надо. Из явного богоборца вдруг становится ревностным охранителем православия и кидается на каждого новичка: как посмел спиной к алтарю повернуться, в такой одежде прийти в храм Божий? Как собака во дворе бегает и думает, что это её земля, так и человек в каком то смысле охраняет свою территорию.

ВСЕХ НА ВОЛЮ

Что делать, если понимаешь, что чувство собственничества пустило корни, и всё, что попадает в твоё поле зрения, уже воспринимаешь через призму «моё»? Как минимум стоит начать над этим работать. Прийти к духовнику и сказать: «Вот, случилась со мной такая история. Давайте вместе подумаем, как мне из этой ямы выбираться».

При этом должно быть чувство доверия к духовнику, признание его авторитета. Но, что интересно, чувство собственничества разрушает авторитет. Ведь духовный отец — это моя игрушка. Раз игрушка, значит, моя собственность, а собственность не может быть авторитетом. Авторитет — я! Поэтому где хочу, слушаюсь, где не хочу — не слушаюсь. Выношу духовнику мозг и при этом ощущаю себя всё хуже и хуже.

Ведь страсть чем плоха? Она мучает не только того, по отношению к кому проявляется. Ещё больше она терзает тебя самого. Представьте, сколько ревности, сколько муки переживает такой человек! Он всех хочет поглотить, захватить, запихнуть в свой дом, в свой подвальчик — спрятать, чтобы только он имел доступ. И, что самое главное, никто ему помочь не может. Только Бог. Только милостью Божией мы имеем надежду избавиться от той или иной овладевшей нами страсти.

Но первый шаг, который необходимо сделать, если говорить аллегорически, это выпустить из своих внутренних подвалов всех. В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» есть эпизод, когда, будучи в некотором нервном возбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе со словами: «На волю, всех на волю!»... Отпустите людей, за которых вы так держитесь!

Хотя человек — существо настолько сложно устроенное, что даже когда вы откроете все свои подвалы, не факт, что оттуда кто то выйдет. Может оказаться, что людям хочется сидеть в подвале, им не нужна свобода, наоборот, нравится, чтобы ими командовали, управляли, всячески помыкали и при этом шпыняли, обзывали, давали пинки. Потому что только так человек ощущает себя живым. Но это тема для отдельного разговора.

Удивительно, но часто мы сами представляем из себя и узников, и тюремщиков, поочерёдно бываем в роли то тех, то других. Но опять же: вся наша жизнь — большой урок. Урок осознанности своей миссии. И наша задача — научиться быть не узником и не тюремщиком, но свободным человеком на своей личной земле в своём личном доме. И в этом личном внутреннем духовном пространстве должны быть мир и покой. Без всяких тюрем, войн и катаклизмов.