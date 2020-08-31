Не хочу учиться!

Парадокс нашей эпохи состоит в том, что нам не отведено времени для принятия и усвоения изменений. Всё происходит слишком быстро и стремительно. И востребован на рынке труда будет только тот, кто научится быть гибким, улавливать тенденции и отвечать на них неизменным саморазвитием.

В семинарии со мной на курсе учился сын сельского священника. Дома ему запрещали смотреть телевизор. От слова «совсем». Парень этот признавался, что постоянно бегал смотреть телек украдкой к соседским мальчишкам, ну а после того, как покинул отчий дом, вообще смотрел «до посинения». Ни у кого другого таких проблем не было. Есть у меня и ещё одна подобная история. Мои друзья, волонтёры из Европы, много лет у нас в Днепре участвующие в самых различных социальных проектах, раньше были приверженцами специфической системы образования, подразумевающей обучение детей в закрытых христианских школах-пансионах. Школы функционировали несколько десятилетий, пока не стало ясно, что выпускники, поступая в европейские вузы, оказываются абсолютно неприспособленными к новой социальной среде. И эта неприспособленность очень быстро их разбалансировала и расхристианизировала. Вообще, если провести некоторое сравнение, станет очевидно, что чем выше в стране уровень образования, тем меньше в ней практикующих христиан. Такая тенденция, на мой взгляд, непреодолима и связана с тем, что наука занимает всё время молодых людей. Прибавьте сюда ещё необходимость отдыха и дискотеки, и возможностей для богослужебной жизни не останется вовсе. Да и окружающая обстановка, как говорится, не способствует.

Развитие науки очень стремительно. Каждое десятилетие происходит открытий больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Раньше люди могли жить себе в тихом византийском городке, и если бы какой нибудь силой их перенесли на пятьсот или даже тысячу лет в будущее, они, возможно, этого даже не заметили бы. Много тысяч лет быт наших предков оставался на одном и том же уровне и с веками практически не менялся. Однако за пару недавних столетий наука изменила всё, молниеносно и навсегда. Сейчас если вернуться вспять лет на сто, мы просто не узнаем мир, в котором очутились. Да что там сто — оглянитесь на 25 лет назад. Давайте вспомним (безоценочно — не та тема), чтó ворвалось в нашу жизнь за последнюю четверть столетия. Пейджеры, которые умерли, едва родившись; телефоны, компьютеры, 3D-принтеры; беспилотные автомобили, космический туризм, гиперлупы, роботизация всего, что можно роботизировать; клонирование, биоинженерия, невероятно интенсивное эксплуатирование живых существ, вымирание тысяч видов животных, тотальное загрязнение планеты. И это только малая толика. И дальше скорость изменений будет лишь нарастать. И я с неуверенностью смотрю в будущее. С неуверенностью за будущее моих детей.

Мой сын в этом году оканчивает одиннадцатый класс. Мечтает стать юристом. Я долго противился этому его выбору, а сейчас просто сдался. Я объяснял Пете, что скорость изменений в мире и сфере труда такова, что ты можешь пойти учиться какой то профессии, а выйдя после университета с дипломом, вдруг осознáешь, что такой профессии больше не существует. Нет, она, конечно, существует — где то в компьютерной памяти. А на рынке труда её больше нет. Возможно, частичное или полное исчезновение в ближайшее время коснётся таких профессий, как риэлторы, турагенты, переводчики, бухгалтеры, водители всего, что можно водить, юристы, нотариусы, почтальоны.

Кто же будет востребован? Программисты и все, кто связан с IT-индустрией, биоинженеры, менеджеры, умеющие работать с крупными массивами информации, экологи, менторы (не учителя или преподаватели, а именно наставники), психологи. И, конечно, священники. Куда же без них? Но это уже будут не сегодняшние батюшки. Людям, приходящим в храм, больше не нужен требоисполнитель. Они ищут любящего душепопечителя. Человека, который поможет сориентироваться в стремительно изменяющемся мире, глаза которого светятся радостью личной встречи с Богом. То же самое, в общем то, ожидает любую профессию. Для того чтобы работать — а это в обозримом будущем станет привилегией — придётся завоевать себе такое право умениями, которые не подвластны машинам, роботам и другим соискателям на рынке труда. Гарантированный финансовый минимум — что то вроде пенсии, которую станут платить от рождения до смерти — сделает совершенно ненужным хождение на работу. И как некогда Европа была сокрушена Великим переселением народов, так и наш мир ожидает великое потрясение — высвобождение миллиардов рабочих рук в результате колоссальных по своему значению изменений на рынке труда. В пример могу привести наше село. В советское время у нас в сельском хозяйстве была задействована добрая тысяча человек. А сейчас — двадцать, от силы — тридцать. Остальных заменили механизированные нововведения.

Так может, и учиться не нужно? Ведь работать в будущем дадут только тем, кто по настоящему будет этого хотеть, к этому стремиться и готов ради этого свернуть горы. Для трансформирующегося рынка труда важно, чтобы вы умели учиться. А для этого нужно учиться учиться. Постоянно понуждать себя к саморазвитию и ценить каждую минутку своей жизни. Каждую секунду. Получать всё новые и новые навыки. Причём не только в своей узкой сфере: чем сложнее выбранная профессия, тем ценнее ваши личные качества и дополнительные умения, которыми вы обладаете.

К сожалению, ни наша средняя школа, ни высшее образование сегодня не дают своим учащимся и студентам навыка творческого поиска, тяги к познанию мира и желания стать первооткрывателем. Наше образование застряло где то в глубоком совке и нуждается в коренном реформировании. Поэтому развивать себя необходимо самостоятельно. Вот я, например, опять пошёл учиться. В который раз. Потому что останавливаться нельзя. В школьные годы я постоянно встречал в одном книжном магазине мужчину, читающего книги сверху вниз, а не по строчкам. Ох, как захотелось и мне уметь так же! Помню, нашёл учебник скорочтения и полгода по утрам каждый день занимался по полчаса. В результате увеличил скорость чтения в несколько раз. И это мне очень пригодилось в дальнейшем.

А как то к нам в гости приехала знакомая, которая расписывала точками тарелки. Я сидел с ней, учился, затем поехал, накупил красок, тарелок и рисовал, рисовал, рисовал... Что ещё хочу освоить в своей жизни? Например, поработать писателем (много пишу в фейсбуке, готовлю заметки к двум книгам), водителем автобуса (чуть не пошёл работать на маршруте в 2015 м), официантом (буду осваивать этим летом, уже договорился с одним рестораном), фотографом (в планах). Планирую также научиться делать глиняные горшки и чашки, рисовать масляными красками (как раз занимаюсь) и понемногу осваивать кухни народов мира (на будущее).

Для того чтобы быть востребованным на рынке труда, нужно постараться научиться сочетать несочетаемое. И не бояться пробовать, экспериментировать, искать. Буквально позволить себе расправить крылья и полететь.

P. S. Про телевизор. Родители моего однокурсника, выросшие без телевизора, пытались остановить время и повернуть его вспять. Возможно, если бы после изобретения телевизора лет триста на нашей планете ничего нового больше не придумывали, проблема восприятия со временем снялась бы сама собой. Когда то и освещать храмы электрическими лампочками считалось духом антихриста, но покажите мне теперь где нибудь, кроме Афона, церковь без электричества.