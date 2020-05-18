Небесный гражданин

В одном киевском храме за последние шесть с половиной лет документально зафиксировано 57 (!) случаев рождения деток по молитвам к преподобному Стилиану Пафлагонскому. Как вы понимаете, не мог священник, ставший свидетелем стольких чудес, не прославить Бога, дивного во святых Своих. Так и родилась эта статья для «Отрока».

***

Как священник, я всегда испытывал трепет к чину погребения младенцев. В глубине души надеялся, что никогда не придётся столкнуться с этим последованием, но Сердцеведец Бог распорядился иначе...

Четыре года назад в нашей общине произошло событие, которое никого не оставило равнодушным. Представьте себе семью в ожидании первенца. О малыше — все мысли и мечты. И вдруг при плановом медицинском осмотре будущей маме говорят, что у «плода слабое сердце и необходимо сделать аборт». Не знаю, чем руководствуются медики, когда произносят подобные советы. Верующим родителям невозможно даже представить себе, как можно пойти на такое изуверство. И наши прихожане, супруги Павел и Анна, с глубоким доверием и надеждой на Божию милость ожидали появления на свет малыша.

Сынишка действительно пришёл в этот мир со слабым сердечком. Его крестили прямо в роддоме по чину страха ради смертного, а затем, когда ребёнок окреп, дополнили таинство в одном из лаврских храмов. Во Святом Крещении мальчику дали имя Илия — что значит «крепость (сила) Божия».

Господь сказал апостолу Павлу: Сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12, 9). Так и детская немощь задала тон всей жизни малыша и его близких, а в этой немощи явилась сила Христова.

Семья Ильи регулярно посещала богослужения, и младенец полюбил храм и молитву. Никогда не забуду, как он, годовалый кроха, которого отпустили из слинга, осенял себя крестным знамением, на каждой службе пел вместе с хором «Аллилуйя», а во время каждения подражал действиям священнослужителей. Иногда казалось, что он каким то даже строгим взглядом оглядывается вокруг — крестится ли народ, находящийся в храме.

Главное испытание, ожидавшее папу и маму — операция на сердце Илюши, которую несколько раз переносили по разным причинам. Но вот этот день настал. Вся дружная община нашего храма ждала вестей об исходе сложного хирургического вмешательства по устранению сразу нескольких пороков на маленьком сердечке.

Опытный кардиохирург с помощью Божией операцию провёл успешно. Теперь предстоял период адаптации организма. В реанимации киевского Центра детской кардиологии и кардиохирургии доктор сказал родителям: «Ваш малыш активно борется за жизнь». В течение трёх недель ежедневно у больничной кроватки Илюши совершались молебны, но, к большому сожалению, почки малыша так и не заработали. Врачи позвали родителей попрощаться с единственным сыном, и они в слезах пели ему колыбельную...

Уверен, что, по неложному обещанию Спасителя, младенец Илия, не дожив до своего земного второго дня рождения без одного дня месяц, отошёл в Царствие Небесное.

Рядом с Илюшей в реанимации лежал малыш из Молдавии Драгомир, совсем крошка. Он также отошёл ко Господу. Это был четвёртый ребёнок, которого потеряли многострадальные родители Игорь и Виктория.

Целый год и одиннадцать месяцев Павел и Анна имели наградой жизнь младенца, которому ещё до рождения неосторожные медики препятствовали жить. Ясно, что одного ребёнка не заменить другим, но любящий нас Бог никогда не оставляет скорбные души без утешения. По благочестивому церковному преданию, отошедшие к Богу младенцы становятся сугубыми молитвенниками за семью у Престола Вседержителя. И у Павла и Анны вскоре родились ещё двое здоровых сыновей — братья Илии Лев и Святослав. Так, уже трижды стали родителями настоящие папа и мама.

А Игорю и Виктории, породнившимся в горе с нашими прихожанами, Господь тоже послал сына. Братику Драгомира дали имя Стилиан.

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Почему Стилиан? Потому что именно этому святому мы молились об исцелении Илии и Драгомира и укреплении их родителей. И небесный покровитель деток не оставил своих молитвенников без утешения.

Уже много веков преподобный Стилиан Пафлагонский (приблизительно 400–500 гг., Адрианополь) в Православной Церкви почитается как святой, который особенно молится за детей. На иконах его всегда изображают с младенцем на руках и обязательно со свитком, в котором значится: «Дети — Божий дар».

Этот человек вообще — незаурядная личность. Имея высокий социальный статус, блестящее образование, огромные финансовые средства, собственную землю и прочие материальные блага, он не стал расточителем. Когда его родители умерли, всё унаследованное Стилиан продал, а средства раздал нищим со словами: «Я скинул тяжёлый якорь, который держал меня на привязи желаний моего тленного естества. Отныне открыт передо мной путь к истинной жизни». Далее последовал монашеский постриг, а из материального имущества у поступившего в монастырь инока осталась только одежда. В обители недалеко от Адрианополя житель Пафлагонии проявил себя настоящим аскетом. Он стал примером благочестивой жизни для детей и взрослых.

В поисках совершенства Стилиан попрощался с братией и удалился в пустыню. Там он поселился в пещере, где дни и ночи проводил в богомыслии и молитве, а пищей для подвижника стали растения. После многих лет уединения и сурового подвига рядом с ним в пустыне стали селиться и другие иноки, ищущие святости.

Однажды, желая направить труды подвижника на благо ближним, Господь явил чудо. Стилиан отправился в город на рынок, чтобы к празднику приобрести хлеба. Там его встретила женщина с больным ребёнком на руках. Она слёзно просила молитв об исцелении чада. Отзывчивое сердце Стилиана не могло не сострадать боли ближнего, а уж тем более не осталось равнодушным к материнской печали. Святой внял просьбе, помолился о тяжело больном ребёнке и возложил на него руку. Болезнь мгновенно отступила, а благодарная мать не могла сдержать своей радости.

«Сарафанное радио», оказывается, существовало и в V веке. С того дня многие люди стали искать пещеру, в которой подвизался добрый монах. У жилища преподобного земля орошалась родительскими слезами упования на Христа и благодарности об исцелениях деток по молитвам преподобного. С отеческой любовью взирал старец на невинных созданий, которые отныне были избавлены от болезни, и сладкая, ангельская улыбка освещала почтенный лик седовласого инока.

Место уединения и тишины, в котором совершенствовался в духовности святой, стало шумным. Здесь были слышны детский плач и смех, звучали просьбы о молитвах и благодарности Богу со свойственным восточным людям колоритом. Это вызывало ропот у подвижников, проживавших в скальных пустынных пещерах вблизи от места аскетического делания старца Стилиана. Между тем он кротко отвечал инокам, что детям принадлежит Царство Божие.

Конечно, случалось, что Господь слышал молитвы преподобного об исцелении ребёнка, но управлял иначе. Ничего не бывает случайного, а любовь превосходит узы смерти. Желая утешить скорбящих до самых глубин души родителей, переживая с ними их боль, Стилиан испрашивал в утешение потерявшим своих чад отцам и матерям благословенное рождение здоровых детишек. Приходили к святому и бесплодные пары, и те, кто доверял Христу, получали великий дар благочадия.

В древних списках жития святого упоминается благочестивая женщина, которая взялась помогать старцу в важном деле — организации первого христианского детского сада. Имя этой благочестивой христианки, к сожалению, до нас не дошло, но известно, что она, не имея семьи и детей, желала послужить ближним. Многих исцелённых младенцев, а также родившихся по молитвам преподобного Стилиана деток родители вновь приносили к старцу для получения благословения. Многие желали посвятить Христу своих долгожданных чад, и со временем в пустынной некогда местности образовался настоящий детский сад, где воспитателями были монахи и женщина, которой за труды во благо ближних Господь послал благочестивого мужа и четверых детей.

В бывшее место уединения отшельников доставляли воду и пищу. Здесь, неподалёку от пещер подвижников, малыши учились молитвам, слушали истории из Евангелия, назидались христианской мудростью и, конечно же, много играли.

Преставился преподобный Стилиан в глубокой старости, совершив множество добрых дел в течение своей по настоящему яркой подвижнической жизни, стяжав детскую простоту и радость. Мощи святого покоятся в Греции в монастыре Святой Троицы в Кардиции в селении Аграфа (центральная Греция).

В нашей стране этот угодник Божий стал широко известен относительно недавно. В 2013 году преподобный Стилиан официально был внесён в святцы Украинской Православной Церкви. День его памяти — 9 декабря. Но если быть точным, надо сказать, что почитание святого было восстановлено, ведь издавна его чтили наряду со святителем Иулианом Кеноманийским — молитвенником о детях и младенцах. В иконописной традиции их даже часто путали: как на одной иллюстрации ХІХ века, где скомпилированы изображения святых Стилиана и Иулиана — об этом свидетельствует надписание «Истилиан».

Ещё бывает путаница с упомянутыми святыми, когда святителя Иулиана называют преподобным. А в разных источниках до сих пор можно встретить ошибочное отождествление личностей этих святых, когда иконы преподобного воспринимаются как иконы святителя и наоборот.

Но народ не просто так путал этих святых. В сознании православных верующих их созвучные имена ассоциировались со скорой благодатной помощью детям. Но если святителю Иулиану молились в случае детских болезней, то преподобный Стилиан, скажем так, больше выступал как «универсальный» детский молитвенник. К нему обращались с просьбами о даровании младенцев, о воспитании их и добром здравии. А за многочисленные чудеса, происходившие по его молитвам, люди горячо полюбили преподобного.

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В нашем храме в честь Иерусалимской иконы Божией Матери перед единственной в Киеве иконой с частицей мощей святого каждый четверг служится акафист преподобному Стилиану Пафлагонскому с молебном о даровании детей, а также возносятся молитвы о здравии деток и о детях-сиротах.

Среди хайретизмов (от греч. χαίρετε — «радуйтеся») акафиста преподобному Стилиану есть такие строки: «Радуйся, Горняго Иерусалима честнейший гражданине». Святые являются частью Небесной Церкви, они водворяются в радость Отца Небесного, и к этой радости призывается каждый христианин. Если хотите, для ликования во Христе, сменив гражданство земное на небесное, и созданы все люди.