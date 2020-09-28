За порог выходят сандалии. За порог выходит рюкзак. За порог выносят мальчика. Слёзы и стенания о тяжкой судьбе бедной детки прилагаются. Потом этот паззл собирается. Слёзы утираются. Детка радостно скачет кабанчиком в сторону тренировки. Неподалёку топает мать с очень уж нервной системой. Довольная собой, между прочим, ибо отрыв ребёнка от сибаритского образа жизни и шаг навстречу спорту совершён. Всё остальное — нюансы, запьём кофе.

Падать и вставать. Вставать на раз больше, чем упал. Чувствовать боль, но не разрешать себе остановиться и жалеть себя. Упорно идти вперёд. Через «не хочу», через лень, через «и так сойдёт». Не иметь возможности спрятаться за чьей либо спиной. Понимать, что недоделки, любая халтура видны как на ладони. Ты один на один с твоей жизнью. Можешь выложиться по максимуму, а можешь протыняться абы как. Дело твоё. Но и результат тоже твой, не изволь серчать.

Изо дня в день работать над одним и тем же, пока не получится. Получилось — отрабатывать снова и снова, пока не будешь делать так же легко, как дышать. Идти и делать. В любую погоду, при любом настроении, почти при всяком самочувствии. Как здóрово, если человек это умеет и понимает с детства, если привык работать и молиться так.

Вообще если выработать стойкое отвращение к деланию спустя рукава, шансов пустить свою единственную жизнь под откос или разменять драгоценное время на марание черновиков становится меньше.

На всё воля Божия. Но и с нас спрос велик. Не угодно Богу, чтобы Его любимое творение прокисало без толку, не принося радости ни себе, ни окружающим. Но если хочет человек избегать всяческих напряжений, не воспитывать себя, своё тело и дух, то Господь говорит ему: «Да будет воля твоя». У неверного в малом и про «многое» можно уже не спрашивать. Такая тонкая, но прочная связь между внешним и внутренним, её не выставишь за скобки, не отменишь одним кликом.

Спорт необходим больше, чем музыка или рисование. Если даже в меня сейчас полетят пюпитры и мольберты, продолжу так считать. Музыка, изобразительное искусство — прекрасно, это свой неповторимый мир, дающий множество инструментов для воспитания характера и души, там тоже присутствует «аскеза». Но разговор о спорте всё же ведётся особняком. Потому что нам нужна не самая потрёпанная физическая форма. А когда живёшь под заводскими трубами, когда гаджеты и домашнее задание никуда не деть, регулярная физическая нагрузка очень желательна. Особенно если ты — растущий организм.

Главная задача — не дать себе поблажку и не отступить, не говорить, что «сегодня, ладно, пропустим». «Ладно» — это, кстати, сильный враг «надо» и скверная привычка, мешающая в работе и молитве.

Привычка к упорному и систематическому труду, умение ставить цели и идти к ним, навык адекватного отношения к поражениям, понимание, что послушание — обоснованное требование, умение сосредотачиваться, включать голову во время работы тела... Это далеко не все бонусы, которые получает человек от дружбы со спортом. И мне почему то кажется, что минимум свободного времени и вообще любой напряг, который несёт в себе спортивное детство, того стоит.

Ещё бы вписать в этот график художественную школу и фортепиано (или хотя бы фагот) для полного счастья... Надо подумать. У китайцев же получается!