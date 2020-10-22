"Пара гнедых" и другие фильмы

Монтевидео: Божественное видение 2010

Сразу стоит оговориться: спорт в картине идёт фоном, а главными всё таки остаются человеческие отношения и темы, значительно более древние, чем футбол. Фильм — о вере в мечту, а также о том, что для её достижения необходимо не просто хорошо делать своё дело. Футбол — игра командная. «А командой вы станете тогда, когда станете хорошими людьми». Не аллегория ли это о сербском (и сербском ли только) народе?

Единство, доверие, взаимопомощь, прощение… Общая, благородная цель даёт право уповать на Божественное чудо. Кстати, и сам Драган Бьелогрлич сотворил маленькое чудо, и эта его картина — доказательство того, о чём он в ней говорит. Собрав на площадке команду дебютантов (известные актёры играют на втором плане), и сам, по сути, являясь дебютантом (это его первая режиссёрская работа), он реально показал, что абсолютно всё достижимо.

Чёрный юмор, поствоенный синдром, развал, распад, поломанные судьбы — всем этим люди уже пресытились. Необходима качественная альтернатива с положительными героями, которые преодолевают искушения на пути к мечте. Вот оно, это кино, смотрите и наслаждайтесь. Да, и внимательно слушайте юного, не по годам мудрого хромого чистильщика обуви, от лица которого ведётся повествование.

Хэтфилды и МакКои 2012

Лишённые закона и разума слова «кровь за кровь» капля за каплей превратятся в бушующие потоки. И скоро они не будут разбирать ни средств, ни жертв ни с каких берегов. Когда то кто нибудь, вглядываясь с растущей горы трупов в подножие начала кровопролития, захочет остановиться. Но сделать это будет так же сложно, как легко было начать…

Замысел реализован настолько полно и реалистично, что после просмотра могло бы остаться крайнe гнетущее послевкусие. Вообще гнетущий привкус сопровождает на протяжении всего просмотра, но именно финал порадует. Потому что по христиански впечатляющий. Фарисейская «праведность» и её посрамление — с одной стороны. Смирение, покаяние и обращение к Богу — с другой. Цена пути была очень высока, но это единственный выход к свету из пожирающего людские жизни ада.

Киноработа впечатляет по всем пунктам. Декорации, костюмы, саунд, игра актёров... Тяжёлый, но очень сильный фильм, основанный на реальной истории. От Костнера глаз не оторвать. Пожалуй, это лучшее, что было снято в жанре «вестерн» за последние лет двадцать.

Тувалу 1999

Давайте нeмножко отойдём от пользы и назидания и насладимся эстeтикой и чeм то нeобычным. «Тувалу». Обворожительный сюрреалистический фильм, представляющий собой и драму, и комедию, и пародию в одном флаконе. Можно попытаться обрисовать сюжетную линию, но она совсем не главное в этом творении. Здесь просто наслаждаешься визуальной картинкой, созданными образами, главными героями — такими трогательными, чудаковатыми, наивными, а когда нужно — упорными и предприимчивыми.

Создаётся ощущение, что ты попал в настоящий мир сказочного ретро, однако центром в этом обветшалом мире с его обшарпанными интерьерами являются романтические отношения героев. Он пытается сохранить то, что разваливается. Она мечтает уплыть на сказочный остров...

Фильм идеально подходит для желающих познакомиться с сюрреализмом. В данном жанре много работ по настоящему тяжёлых для восприятия, отталкивающих, «благодаря» чему зритель может решить, что всё это «чушь несусветная». Но данная картина — одна из самых лёгких. Очень светлая, добрая, романтичная, не говоря уже об актёрах: Дени Лаван и Чулпан Хаматова на кинофестивале «Лики любви» в 2000 году были удостоены приза как «лучшая романтическая пара».

Пара гнедых 2009

Довольно часто можно услышать сетование, что «нет хорошего русского кино, совсем разучились снимать». Соглашусь, что его мало, но оно есть. «Пара гнeдых» — по сути, простой, но очень добрый, мудрый и красивый фильм, буквально пропитанный житейской мудростью. Это не кино — цитатник. «Взрослым человек становится тогда, когда у него пропадает желание это доказывать». «Уступить — не значит проиграть. А спор испортит всем настроение».

Вeчная тeма отцов и дeтeй прeдставлeна здeсь в разрeзe отношeний бабушки и внучки. Чем дальше смотришь, тем грустнее становится, что фильм скоро закончится.

Если у вас не клеятся отношения с близкими (а они рeдко у кого идeальны), посмотрите это кино. Про то, как просто и как сложно научиться первым просить прощения. И насколько это важно в жизни. Сыграно отлично: Купченко — в стиле Клинта Иствуда, высший класс старой школы. Кузнецова, сыгравшая у Балабанова и Гeрманики, стараeтся нe уступать. Однозначно душeвноe и душeполeзноe кино.

Роман Усенко