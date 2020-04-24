"Подранки", "Зеленый фургон" и другие фильмы

Подранки

1977

Фильм Николая Губенко «Подранки» — своеобразный рассказ о войне через судьбы людей. Картина во многом автобиографична, режиссёр — сам из поколения тех миллионов детей, которые после войны остались сиротами. Он вспоминает, какая растерянность и беззащитность обступила этих ребятишек, какой была жизнь без отца и матери и даже без воспоминаний о них.

У самого Николая Губенко отец ушёл на фронт ещё до появления на свет сына, а мать погибла, когда ему было всего одиннадцать месяцев. В сложное послевоенное время государство сделало всё, что было возможно, для таких «подранков», тысячи школ-интернатов воспитали это поколение.

Интересно, что для своей картины режиссёр тщательно отбирал мальчишек из учреждений для трудных подростков — ему была необходима правильная тональность в игре непрофессиональных актёров, а её редко встретишь у детей, выросших в родительской любви и заботе.

Фильм о том, что такое настоящее товарищество и братство, о воспитании понятий долга и чести, о закалке характера и первой любви. И о том, что, несмотря на все ужасы внешнего мира, нет прекраснее поры для человеческой души, чем детство.

Варвара Шуваликова

Зелёный фургон

1959

Почему «Отрок» рекомендует фильм, первоначально снятый Одесской киностудией, а не более поздний ремейк 1983 года с Дмитрием Харатьяном в главной роли? Наверное, потому, что именно в этой версии происходит полное погружение в атмосферу тех лет и тех событий. С первого кадра зритель оказывается в летней Одессе и моментально вовлекается в круговорот невероятных приключений юного Володи Козаченко.

Автор повести, по которой снят фильм, Александр Козачинский, «списал» историю не откуда нибудь, а со своей собственной жизни. Ведь после революции 1917 года время для молодых людей буквально спрессовалось, и к своим 20 годам они все, как правило, уже прошли чересчур интенсивную школу жизни. Так и Козачинский, не доучившись в гимназии, в 17 лет стал инспектором уголовного розыска, а в 19, похитив фургон с зерном, организовал банду и 2 года лично планировал и возглавлял разбойные нападения.

Однажды во время погони он сдаётся инспектору УГРО — своему гимназическому другу Евгению Катаеву. Суд приговаривает его к расстрелу, но, чудом избежав смерти, через 3 года тюрьмы он выходит по амнистии и становится... писателем.

В фильме прототипом автора является отнюдь не следователь Володя (это, скорее, тот самый Женька Катаев), а вор по прозвищу Красавчик.

Феникс

2014

Нелли возвращается из Освенцима с изувеченным лицом, единственная выжившая из всей многочисленной родни. У неё есть деньги (других наследников не осталось), новая внешность и будущее: подруга купила для них дом в Израиле, куда они вдвоём уедут из Берлина и будут строить свою собственную страну. Но Нелли не может уехать. Ей надо увидеть Джонни/Йоханнеса — любимого мужа, который много лет прятал её от гестапо, но потом всё же выдал.

Чего она хочет от него? Почему соглашается на его непристойное предложение? Почему ей важно чувствовать его запах, дотрагиваться до него, расспрашивать об их довоенном прошлом? Фильм — о том, как на самом деле тесно связаны между собой муж и жена. Какой могучей силой обладают любовь и прощение, и как в буквальном смысле уничтожительны обида и ненависть. И если хочешь вернуться к жизни, возродиться из пепла как легендарная птица, нет другого пути, кроме как просто любить, и всё.

По словам режиссёра этой ленты, слишком долго немецкие кинематографисты снимали кино про всё подряд, кроме того, что действительно болело. «Понадобилось несколько десятилетий, прежде чем у нас нашлись силы обратиться к реальности и сказать: любовь здесь тоже возможна».

Бамблби

2018

Одинокая девочка-подросток не нужна никому и нигде. В школе над ней насмехаются, дома мама с отчимом делают вид, что её вообще не существует, летняя подработка позорит её в глазах продвинутых одноклассников, и даже прыжки в воду, которыми она с детства занимается профессионально, больше не вдохновляют. Единственная отрада — это гараж, где от покойного папы остались пластинки, инструменты и нерабочий автомобиль.

Внезапно в её жизнь вкатывается такой же никому не нужный. Правда, это робот. Одинокий робот с далёкой планеты. У него есть цель и миссия, вот только, он совсем не помнит, какие. Двое «молодых и одиноких» начинают сначала поневоле, а потом и с охотой открываться друг другу, и это общение преображает жизнь обоих.

Да, «Бамблби», это приквел (предыстория) саги про Трансформеров, но экшн, погони, стрельба и злые Десептиконы всё равно не заслоняют собой главную мысль фильма. Ты не одинок, даже если порой ситуация видится только так. Люди с радостью помогут, только иногда им нужно подсказать, какая именно тебе нужна помощь. И часто жизнь начинает меняться, когда ты сам делаешь шаг из своего кокона и помогаешь тем, кто сейчас в этом очень нуждается.

Юлия Коминко