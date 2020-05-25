Подвиг безграничной любви

Недавно я задумалась о том, как в нашей жизни происходят знакомства со святыми. Бывает, ты даже можешь не знать святого по имени и кто он вообще такой, а он уже молится о тебе и сам ищет «встречи». Постепенно завязывается тесное общение, и только спустя время приходит понимание, насколько тебе это было действительно нужно.

У каждого из нас наверняка есть свои сокровенные истории таких знакомств. Я же хочу рассказать, как в мою жизнь вошла святая Иулиания.

В православном церковном календаре имя благоверной княгини Иулиании Вяземской встречается дважды: 3 января — в день мученической кончины, и 15 июня — в день обретения мощей. Как это часто бывает, я не углублялась в историю, что это была за личность, просто имя оставалось на слуху и не более того.

Однажды осенью, когда наступил период «затишья» между праздниками, мы с батюшкой поехали в отпуск в Москву. Знакомые уже давно звали в гости, да и нам самим хотелось посетить святыни. А меня помимо прочего интересовало пополнение домашней библиотеки, ведь в Москве немало православных книжных магазинов, ассортимент которых способен удовлетворить любые вкусы и пожелания.

Погода явно благоприятствовала прогулкам по городу, радуя теплом, и хотелось подольше удержать в душе октябрьское умиротворение. В одном из монастырей разговорились с иноком-паломником, и новый знакомый предложил вместе пойти в магазин «Троицкая книга». И вот уже с увесистой стопкой в руках мы оказались в отделе, где были представлены акафисты. Я люблю этот вид церковной поэзии и заметила, что после того, как впервые прочту акафист какому нибудь святому, буквально ощущаю, что этот святой навсегда входит в мою жизнь.

Взяв с полки тоненькую книжечку в красной обложке, обратила внимание, что это житие и акафист благоверной княгине (мученице) Иулиании Вяземской и Новоторжской. Тут же вспомнила её имя из календаря. С иконы на обложке на меня смотрел почти детский лик: совсем юная девушка в княжеском одеянии с крестом в руке. И при этом взгляд был совершенно не детским: сочетая в себе печаль, мудрость и твёрдость, он проникал в самые глубины души. Я сразу же прониклась симпатией к святой и решила: «Прочту житие и буду ей молиться».

Уже дома одной из первых открыла именно эту книгу. Сколько раз потом её перечитывала, даже не вспомню — настолько поразил подвиг княгини...

Чем же примечательна жизнь Иулиании, за что Церковь чтит её вот уже несколько столетий?

Как повествует житие, она родилась в конце XIV века в благочестивой боярской семье. Её отца, Максима Даниловича Гостомыслова, убили в 1393 году за преданность великому князю Московскому Василию. Мать этого не пережила и через несколько месяцев тоже скончалась. Четырёхлетняя девочка Иулиания осталась сиротой и воспитывалась в семье дяди. Когда пришло время, она стала женой Вяземского князя Симеона Мстиславича — как и она, богобоязненного и кроткого. Супруги любили друг друга и жили счастливо.

Симеон Мстиславич находился в удельной зависимости от смоленского князя Юрия. Когда литовские полки с помощью вероломных бояр взяли Смоленск, Юрий с Симеоном и его супругой Иулианией попросили убежища в Новгороде, а через некоторое время великий князь сделал его наместником в Торжке. Город был разделён на две половины: одной управлял Юрий Святославич, а другой муж Иулиании Симеон Мстиславич.

Князья очень дружили, как вдруг Юрия одолела похоть к прекрасной юной княгине. Он решил её обольстить, а если придётся, то и овладеть силой. Иулиания пришла в ужас от таких намерений, долгое время ей удавалось избегать козней помрачившегося Юрия, она даже пыталась образумить его. Говорила, что напрасно он трудится: ничто не заставит её нарушить верность супругу и осквернить ложе — лучше умереть, чем пойти на преступление.

В один из моментов, когда вновь пришлось отбиваться от притязаний похотливого князя, Иулиания схватила подвернувшийся под руку нож и ударила того в плечо. Юрий рассвирепел и приказал слугам отсечь ей руки и ноги и бросить в прорубь в реку Тверцу, что и было исполнено. Под горячую руку теперь уже бывшего друга попал и ни о чём не подозревающий Симеон. В слепой ярости Юрий и его лишил жизни. Случилось это 21 декабря (3 января по новому стилю) 1406 года.

Нетленное тело юной мученицы было извлечено из вод Тверцы и впоследствии прославилось множеством чудес. С 1930 х годов судьба её святых мощей неизвестна.

...Читая житие, я пыталась посчитать, сколько лет было Иулиании, когда она пострадала за верность супругу. Получилось около семнадцати (хотя потом в каком то источнике встретилась цифра двадцать один). Впрочем, так вполне могло быть, если учесть, что в то время девушки в 15–16 лет считались готовыми к замужней жизни. По нашим, современным меркам княгиня Иулиания была ребёнком, но ребёнок этот, как видно, уже глубоко осознавал святость брака.

Не хочу пускаться в рассуждения о проблемах современных семей, о верности, об изменах и их мнимых причинах или поводах, только с тех пор как я впервые прочла об этой удивительной княгине, она навсегда запала мне в душу. В разговорах с нашими прихожанами, особенно молодыми, часто вспоминаю о благоверной Иулиании, потому что подвиг её безграничной любви — это та скала, о которую разбиваются даже самые сильные ветры.

Интересные факты из жизни святой Иулиании Считается, что благоверная княгиня простила своего мучителя и умолила за него Господа. После преступления князь Юрий, как повествует о том летопись, «не могии трьпети срама, и горкаго безверемянья, и безчестия, и студа», бежал в Орду, надеясь на покровительство хана Шадибека. Шадибек был свергнут 20 июля 1407 года, и Юрий отправился обратно на Русь. Остановился в Веневском монастыре во имя святителя Николая Чудотворца на южной окраине Рязанского княжества, где, принеся покаяние, скончался в 1407 году после нескольких дней болезни. Весной того же 1407 года по берегу реки шёл некий крестьянин и увидел на песчаной отмели человеческое тело. Это была богато одетая женщина, в которой мужчина узнал убиенную княгиню. Тело мученицы оказалось нетленным. Крестьянин позвал клир и священника, тело княгини перенесли в город и торжественно погребли у южных дверей Преображенского собора в Торжке. При этом многие больные исцелились от своих недугов. Так Господь всему миру открыл святость благоверной княгини. 19 февраля 1919 года рака с мощами святой была вскрыта представителями советской власти и, согласно отчёту, среди прочих костей были найдены кости рук, что противоречит летописным свидетельствам. Однако по рукописному житию святой княгини Иулиании, хранившемуся в соборном храме города Торжка, князь Юрий не слугам отдал приказ отрубить княгине руки и ноги, а сам «изрубил её в куски» и велел бросить в реку. В любом случае после окончательного закрытия Преображенского собора в Торжке в 1930 году местонахождение мощей святой праведной Иулиании неизвестно. Супруг княгини Симеон Мстиславич также причислен к лику святых. Его изображения встречаются на иконах и в росписях храмов Торжка, Твери и Вязьмы, а сам он почитается в Соборе Смоленских святых. Мощи благоверного князя тоже утрачены.