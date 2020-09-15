Познай себя

Помните, как в американских фильмах? Небольшая полутёмная комната, психолог, люди, сидящие друг перед другом по кругу. Поднимается помятый мужчина:

— Здравствуйте. Меня зовут Джон... И я... алкоголик.

— Здравствуй, Джон, — отвечает унылый нестройный хор.

Так вот. Здравствуйте, я... Нет, не алкоголик (хотя всяко бывает, если руку на сердце). Я — меланхолик.

Это такой самый никудышный из всех четырёх типов темперамента по Гиппократу. Учёный предполагал, что в организме меланхоликов преобладает «чёрная желчь», что делает их унылыми и печальными. И. П. Павлов потом несколько осовременил гиппократовские типы, связав их с общими свойствами нервной системы. И теперь мы знаем, что холерики — горячие, несдержанные и смелые; флегматики, напротив, спокойные и сдержанные; сангвиники — вообще классные ребята: уравновешенные, оптимистичные и жизнерадостные. Ну а меланхолики... могут быть художниками — вот и всё, что говорится в утешение.

Ирония заключается в том, что судьба-злодейка выбросила меня после школы на маложивописный берег Сумского государственного университета, а именно в ту его часть, где находилась кафедра менеджмента экономического факультета. Там я мало того что успешно забывала всё, чему меня научила классическая гимназия с углублённым изучением английского языка, но ещё и безуспешно постигала науку, чуждую мне в принципе (качество образования оставим в стороне).

Будучи человеком, лишённым карьерных и вообще каких либо на тот момент устремлений, я просто подала документы туда, где был проходной балл. Что такое менеджмент, я не ведала. Оказалось, наука об управлении. Там готовят руководителей, да. Угадайте, кто вообще не может стать эффективным руководителем, каждая клетка чьей нервной системы приходит в ужас от необходимости повелевать, от малейшей вероятности конфликта и всяких сложных эмоциональных межличностных ситуаций? Меланхолик. По крайней мере, так говорит теория менеджмента. Мне же некогда было раздумывать об устройстве своей нервной системы, и я меланхолично постигала заповеди Ицхака Адизеса.

Руководителем я не стала и вряд ли когда нибудь стану. Зато где то в тридцать с хвостиком ко мне пришло озарение, и многое очутилось на своих местах. Какое счастье, что я работаю всего лишь бухгалтером, а не, скажем, врачом! Ведь одно дело — забыть сдать отчёт и получить штраф, и совсем другое — оставить ватный тампон в брюшной полости. (Меланхолики рассеянные, как правило. По этой причине я всеми фибрами избегаю водить машину: мне хочется, чтобы все участники дорожного движения добрались из пункта А в пункт Б живыми и невредимыми.)

Полагаю, выбирая специальность, современный абитуриент должен отталкиваться от того, что образование для человека, а не человек для образования. Ведь сегодня, как и двадцать лет назад, при поступлении в вузы студенты выбирают «престижные» профессии, а не те, которые им по душе и по способностям. И не те, от которых будет больше польза для общества, к сожалению.

Отечественная система образования давно устарела, механизм жив только потому, что слишком многим его адептам это выгодно. Думаю, в дальнейшем будут происходить положительные сдвиги, обучение станет более гибким и полезным в практическом плане, скорее всего, более быстрым. Но вряд ли это произойдёт в ближайшее время. Поэтому когда я смотрю на своих детей и размышляю об их будущем, понимаю, что должна увидеть их самих и помочь им выбрать то направление, к которому есть способности. Мне кажется, это первое, что может сделать родитель.

— Дуня, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — спрашиваю семилетнюю дочь.

— Таксистом, — следует моментальный ответ. (Некоторое время назад она точно так же безапелляционно отвечала, что хочет быть кассиршей в АТБ. Отсюда делаю вывод, что Евдокии подходят незамысловатые профессии, работа с людьми — это для неё.)

— Почему таксистом?!

— А у него машина есть.

Такая вот логика. Вообще Евдокия считает, что работа должна нравиться человеку, быть по душе. О финансовом аспекте она не задумывается вообще. В отличие от старшей Елизаветы (13 лет).

Интересно, что план Лизиного безоблачного будущего первым пунктом содержит «удачно выйти замуж».

— Это как, удачно? — спрашиваю.

— В смысле «как»? Чтобы муж богатым был! — О времена, о нравы!..

— А как же насчёт того, чтобы он был умным, добрым, заботливым и так далее? Христианином, наконец!

Но для Лизы это всё само собой разумеющееся. Конечно же, он будет обладать этим набором качеств, а как иначе?

Рассуждая о будущей профессии, Елизавета отталкивается от уровня финансового вознаграждения. Например, она спрашивает: «А сколько получает врач? А дизайнеру хорошо платят?».

И только Семён (10 лет) робко задумывается о том, что профессия должна приносить не только доход, удовлетворение, но и пользу обществу. Пока он хочет быть «механиком», подразумевая человека, который чинит автомобили.

Итак, мы учимся прежде всего для того, чтобы обладать знаниями, необходимыми для будущей работы. Профессия должна: а) соответствовать способностям человека, быть по душе; б) приносить доход; в) быть полезной для общества. Где то в этой трёхмерной системе координат мы обычно и делаем свой выбор. Или не делаем, а просто обнаруживаем себя однажды зафиксированными в определённой точке.

Кто то получает профессию и завершает своё образование, немало есть пытливых умов и деятельных натур, которые продолжают учиться, получают новые знания. Но есть одна наука, гранит которой всем нам предстоит грызть до последнего вздоха. Это наука познания себя. Пожалуй, сложнейшая из всех. Ибо, как говорил Сократ: «Познай себя, и ты познаешь весь мир».