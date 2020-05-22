Просто христианство, Чернобыльская зона и другие

Клайв Стейплз Льюис

Просто христианство

Чем могут быть интересны современному молодому человеку записи радиобесед, которые вёл между 1941 и 1944 годами в далёком Лондоне преподаватель Оксфордского университета?

Во-первых, умением выстраивать аргументацию. Клайв Льюис не просто так почти 30 лет преподавал молодёжи литературу, а затем в Кембридже возглавил кафедру «Литературы Средневековья и Возрождения». Его насыщенная яркими образами речь наполнена глубоким уважением к собеседнику, пусть этот собеседник и безответный слушатель, припавший к радиоприёмнику. Нам, утопающим в бесконечных бесплодных дискуссиях в соцсетях, поучиться качественной аргументации у профессора Льюиса было бы очень кстати.

И во вторых, при всей изысканности речи от читателя книги не ускользает главное — глубокий смысл сказанного. Христианство предстаёт не как одна из религий, выбор коих огромен, а как увлекательное путешествие, в которое зовёт нас Бог: Он один точно знает, как невыносимо скучно в аду, и больше всего на свете желает нас от ада избавить. Льюис пришёл к вере, пройдя путь борьбы с религией и отрицания того, во что верили его родители. А потому точно знает, как не надо говорить, и старается этого не делать.

Кирилл Степанец и другие

Чернобыльская зона глазами сталкера

Тема Чернобыля после нашумевшего одноимённого телесериала поднялась с новой силой. Зрители спорят, удалось ли американскому режиссёру передать реалии советской действительности, и так ли всё было на самом деле. «Отрок» предлагает пойти от обратного: посмотреть, как Чернобыль выглядит сейчас, и из дня сегодняшнего оглянуться на события 33 летней давности.

Книга, как вы уже наверняка догадались, написана сталкерами. И проиллюстрирована ими же. Этот путеводитель — настоящая шкатулка с сокровищами: карты, схемы, подробные описания всех объектов, начиная от загоризонтной радиолокационной станции «Дуга-1», заброшенных пионерлагерей и могильников техники до непосредственно объекта «Укрытие» и даже внутренностей недостроенного 5 го энергоблока.

Сталкеры — те, кто уже лет десять нелегально ходят по просторам Зоны отчуждения. Их называют «самоходами», «нелегалами», «радиоактивными», «атомными романтиками». И книга написана с огромной любовью к родной земле, являясь, по сути, попыткой осмыслить, что здесь когда то произошло и как Чернобыльская катастрофа продолжает на нас влиять.

Юлия Коминко

Лиляна Хабьянович-Джурович

Запись души

Роман об удивительной и трагической судьбе сербской деспотессы Ангелины. Она была дочерью балканского героя, участника многих битв с турками Георгия Арианита Комнина и Марии Мусакии. В юности вышла замуж за наследника династии Бранковичей Стефана, ослеплённого в турецком плену и навсегда лишённого возможности видеть окружающий мир. Ни разница в возрасте, составлявшая двадцать лет, ни его слепота и беспомощность, ни потеря богатства и отцовской славы не напугали любящее сердце девушки. Она разделила с ним горечь преследований и скитаний, а вместе с тем — трагедию всего сербского народа.

Сама Ангелина, деспот Стефан и двое их сыновей — деспот Иоанн и митрополит Максим — причислены к лику святых. Они все нашли упокоение в Крушедольской обители, усыпальнице рода Бранковичей, основанной святителем Максимом. Повествование в романе ведётся от имени души, проходящей мытарства. На каждом мытарстве душа Ангелины вспоминает обстоятельства, связанные с грехом, в котором её истязуют. Тем не менее соблюдена и хронология событий, каждое из которых не оставит читателя равнодушным.

Анна Гуменюк

Элизабет Лукас

Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы

Автор книги Элизабет Лукас — австрийский психотерапевт, ученица знаменитого Виктора Франкла и популяризатор его наследия, доктор психологии и автор нескольких десятков книг. В своей работе «Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы» Элизабет делится своими размышлениями и практическими психотерапевтическими наработками.

Все мы имеем опыт переживания страдания, обиды, боли и страхов, который порой сковывает нас настолько, что превращает жизнь в один сплошной энергетический сгусток постоянной тревоги. Непременно ли нужны психотерапевтические методы лечения, или человек может помочь себе сам? Ответ автора книги: не бывает безвыходных ситуаций, любой кризис или негативные переживания можно превратить в ресурс, и это станет новым этапом роста личности.

Преодолеть тревогу, найти новые смыслы, начать радоваться простым вещам, благодарить Бога за саму жизнь, черпать силы в вере, искать вдохновения в искусстве, учиться видеть прекрасное — всему этому автор обещает научить внимательного читателя и даёт психотерапевтические техники, позволяющие работать над собой самостоятельно и эффективно.

Варвара Шуваликова