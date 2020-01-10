Римские заметки. Часть вторая Протоиерей Андрей Пинчук (Продолжение. Начало читайте в № 5/2018) Про собор Святого Петра и ватиканские музеи ничего писать не буду: мысли смешались. Я бывал во многих храмах, но собор Петра — это нечто. Дух захватывает от величия и красоты. Ну а музеи в Ватикане — это рай для историка. Ноги отваливались, а я всё продолжал ходить. Если случайно не туда свернул, обратно уже не вернёшься — поток людей захватывает и несёт тебя, как листик по реке, вдоль новых экспонатов. Я, конечно, сомлел сразу: первыми шли египетские залы. Хоть бери и оставайся тут жить! Когда учился на истфаке в университете, хотел всерьёз заняться египтологией и написать работу по Древнему Египту. Но преподавательница отговорила, дескать, в нашей стране школы египтологии нет, нужно ехать в Европу. Так и не получилось из меня египтолога. А было бы забавно... Но теперь будет и немного моих наблюдений за жизнью города. Древних памятников и руин в Риме такое количество, что никто особо не переживает за создание какой либо охранной зоны вокруг них, поэтому история и современность иногда опасно соседствуют рядом. В некоторых храмах-музеях-мавзолеях очень темно. Если желаете включить освещение, нужно опустить монетку в 50 евроцентов или 1 € в специальный автомат у входной двери. Тогда на несколько минут свет загорится. Прекрасная, по моему, идея: и какой-никакой доходец, и туристы не задерживаются. Но большинство так и не понимает, почему темно и плохо видно, и с чувством неисполненного экскурсионного долга уходит восвояси. Ну а перерыв в работе музея продолжительностью в два часа (говорят, есть и трёхчасовые) меня поверг в шок. Быть готовым ко всему За четыре дня пребывания в Риме я встретил всего одного кота. Полосатого, красивого и откормленного. Зато монашек в городе видимо-невидимо. Этим Рим разительно отличается от моего родного Днепра. У нас на улицах очень много котов, домашних и не очень, и невозможно встретить монахинь. Римские уличные мусорники мне очень пришлись по душе. Металлические, закреплённые к бетонному кругу, что делает их нетранспортабельными, со вставляемыми большими прозрачными пакетами. По-моему, прекрасная идея: всегда видно, насколько пакет заполнен. За четыре дня я видел всего двух бомжей. Одного — спящим напротив прекрасного римского собора. Другого — на вокзале Термини. Одет прилично, даже получше меня. Почему тогда я решил, что это бомж? Просто он копошился в мусорных баках. Внимания на него никто не обращал, и я сделал вывод, что если бы сам стал копошиться в мусорках, то ничьё внимание тоже бы не привлёк. А настоящий пилигрим должен быть готов ко всему. Так, лет двадцать назад один (ныне покойный) батюшка рассказывал мне о преинтереснейшем приключении своего друга-священника. В советское время тот поехал в Великобританию. Билет на обратный рейс «Аэрофлота» был в кармане, а вот денег на пропитание в последние два дня совсем не осталось. Наш друг не растерялся: пошёл в центр города, в мусорном баке нашёл недопитый йогурт и остаток булочки, сел на травке и с молитвой стал трапезничать. И тут, здрасьте! Советская экскурсия из партийных, околопартийных и беспартийных граждан. Экскурсовод, женщина строгих правил и высоких моральных советских ценностей, указывая перстом на нашего героя, для сгрудившихся вокруг неё экскурсантов назидательно произнесла: — Посмотрите, товарищи, до чего довела английская буржуазия бедных британских рабочих! С помойки едят, голодные. Батюшка, услышав знакомую речь, что в западных европах в то время было великой редкостью, вскочил, улыбнулся и прокричал: — Товарищи! Я свой! Советский! Дама-экскурсовод, прошедшая подготовку не менее чем на Лубянке, встала между нашим героем и толпой советских граждан и истово отчеканила: — Не верьте, товарищи! Это — провокация! Занавес. 4,57 человека в день И однако же вернёмся к достопримечательностям. В Риме шестьдесят христианских катакомб. Пять из них открыты для туристов, остальные — только для научного сообщества. Катакомбы Каллиста расположены на старой Аппиевой дороге около храма Домине-Кво-Вадис. На этом месте, по преданию, бежавший из Рима апостол Пётр встретил Христа и задал Ему вопрос: «Куда Ты идёшь, Господи?» (лат. — Domine, quo vadis?). «Иду в Рим на второе распятие», — был ответ. Устыдившийся Пётр вернулся в город и принял мученическую смерть. В катакомбах Каллиста двадцать километров ходов на четырёх этажах. Захоронения производились со II по V век, всего — пятьсот тысяч похороненных. Скорость захоронений — в среднем 4,57 человека в день. Здесь же в специальной папской крипте погребены шестнадцать пап, многие из которых приняли мученическую смерть и причислены к лику святых. В маленьких локулах коридоров хоронили бедных и рабов, часто бесплатно. В отдельных помещениях — кубикулах — мучеников, знать и состоятельных христиан. Проходы местами узкие. Мёртвых к месту захоронения заносили на плечах. Здесь всегда +15 и сто процентов влажности. Очень много маленьких локул, что объясняется высокой детской смертностью в Древнем Риме. Захоронения в черте Вечного города были запрещены. Кто то из богатых христиан купил землю за городом и подарил римской Церкви. Копали могилы фоссоры (профессия такая). Замечу, что христиане погребали здесь и тех, кого хоронить было некому, в том числе чужестранцев. Каллист стал первым управляющим этого подземного кладбища (потом его избрали папой). Чтобы не рыть новые ходы, фоссоры стали их углублять. Самая большая высота коридора — восемь метров. Перед нашествием варваров мощи мучеников были перенесены в римские церкви. После завоевания Рима практически все могилы в поисках золота и драгоценностей подверглись разграблению. Останки похороненных были погребены в братских могилах, а о катакомбах забыли на тысячу лет. Место мученичества и смерти Колизей вызвал во мне противоречивые мысли и ощущения. С одной стороны — мощь, величие, грандиозный размах самого большого амфитеатра в мире, построенного всего за десять лет для гладиаторских боёв, схваток с животными, театральных и спортивных выступлений. И для казней. С другой — нужно помнить, что Колизей был сооружён императором Титом Флавием Веспасианом в том числе на деньги от разграбления Иерусалима во время Иудейской войны. В результате подавления иудейского восстания невольничьи рынки империи наполнились колоссальным количеством обращённых в рабство евреев, часть из которых (по разным оценкам, до ста тысяч человек) участвовала и в строительстве Колизея. Позже Колизей стал местом мученичества и смерти тысяч и тысяч христиан, растерзанных животными и распятых на этой огромной арене. Sanctorum martyres, ora pro nobis ut Deus! (Святые мученики, молите Бога о нас!) Из того, что удивляет. Сейчас Колизей весит в три раза меньше, чем раньше — вследствие разрушений и растаскивания его на стройматериалы. Рассчитан он, ни много ни мало, на пятьдесят тысяч человек. И при этом спроектирован так, что мог полностью наполниться зрителями за пятнадцать минут, а опустеть — за пять. Во время представлений матросы императорского флота натягивали над Колизеем огромный тент — от солнца и непогоды. И при этом здесь проводились в том числе и наумахии — морские сражения. Арена заполнялась водой, и начинались битвы между кораблями. (Вот только не понимаю, как это технически можно было сделать. Откуда доставлялась вода и куда потом её сливали.) По разным оценкам, на арене Колизея погибло до пятисот тысяч человек и до миллиона животных. Заложница, дочь, сестра и жена императора Женщина-эпоха. Её судьба стала водоворотом трагедий и любви. Галла Плацидия, дочь римского императора Феодосия Великого, сестра императора Западной Римской империи Гонория. Её отдали в заложницы королю вестготов, а через шесть лет на ней женился новый вестготский король Атаульф. «Отличная» перспектива для той, которая была рождена и воспитана в великолепнейших дворцах мира. Теперь предстояло довольствоваться скромной участью жены варвара. Плацидия стала королевой вестготов. Ненадолго — на два года. Но так и вошла в историю с этим титулом. За неё всё время шли торги. Брат её очень любил и постоянно пытался выкупить из ненавистного плена. В конце концов овдовела и была-таки выкуплена. Ещё через год по требованию брата она становится женой императора Восточной Римской империи Констанция. Несчастный брак длился четыре года. Несчастный, потому что она никогда бы не смогла полюбить его — жадного до безумия римлянина с душою варвара. Опять овдовела. Ещё через шесть лет умирает её родной брат Гонорий, и семилетний сын Плацидии Валентиниан становится императором Западной Римской империи. А Галла Плацидия при нём — регентша и императрица, правящая единолично. Интересный факт. Галла Плацидия была очень доброй и набожной христианкой, поддерживала Церковь, много жертвовала. Как то она заказала мозаики для храма Сан-Паоло фьёри ле Мура (базилика Святого Павла за городской стеной). Когда то давно на этом месте был похоронен апостол Павел, впоследствии над его могилой построили базилику (сохранилась до наших дней). Однажды базилика сильно горела. Пострадали в том числе и мозаики, но не те, которые заказывала Плацидия. Я посетил мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Он потрясающий. Построен в виде креста. Внутри стены и своды украшены превосходно яркими, хорошо сохранившимися мозаиками, среди которых особенно выделю Доброго Пастыря и Крест Животворящий среди звёзд на центральном своде. Умели люди строить! По моим скромным подсчётам, в мавзолее не менее четырёхсот квадратных метров мозаик. В одиннадцати оконных проёмах вставлены цельные ониксовые пластины, пропускающие солнечные лучи и наполняющие пространство тёплым приглушённым светом. Внутри стоят три мраморных саркофага. Один из них, в центральном нефе, выделяется своей массивностью. Предположительно, в нём сидящей на кипарисовом троне и похоронена Галла Плацидия — императрица, королева вестготов, дочь, сестра и мать императоров, великая покровительница Церкви и веры. Папа с серебряным лицом Пий IX — Папа Римский с 16 июня 1846 года по 7 февраля 1878 года. Понтификат Пия IX — самый продолжительный в истории Римско-Католической Церкви. Он продолжался почти 32 года. Тогда папы ещё обладали светской властью и являлись королями Папской области, охватывавшей значительную часть современной Италии. Новый папа провозгласил учение Католической Церкви основой государственного устройства. От своего предшественника Пий IX получил самое отсталое государство Европы с постоянными восстаниями, непрекращающейся работой военных судов, ссылками на каторгу тысяч итальянцев, отсутствием системы общего образования (те школы, которые работали, учили детей только под контролем католических орденов), ограничением строительства железных дорог (ну, чтоб держаться подальше от внешнего мира). В Папской области была потрясающая свобода слова: издавались всего одна газета и один журнал. Отгадайте, кто контролировал издания? — Иезуиты! Новый папа был таким же реакционером, как и прежний, но удержать в своих руках светскую власть и остановить прогресс было невозможно. Итальянцы требовали глубоких реформ, создания Государственного совета, допущения светских людей к управлению государством, отмены цензуры, изгнания иезуитов и объединения Италии. На церемониях в знак протеста народ встречал папу гробовым молчанием. И в начале своего правления новому папе пришлось таки амнистировать и выпустить на свободу почти 13000 политических заключённых. Ещё 19000 находились в это время в вынужденной эмиграции. При этом во время его понтификата 133 человека по решению папских судов было казнено. Пий IX вынужденно провёл в Папском государстве некоторые либеральные реформы. Была принята конституция, в которой ещё раз всем несогласным товарищам напоминалось, что папа обладает абсолютной светской властью. Коллегия кардиналов становилась сенатом. Вводилось два совета: верхний, члены которого назначались папой, и нижний, куда избирались от населения. Любой законопроект должен был быть рассмотрен двумя советами, сенатом и подписан папой. Когда в 1848 году началась революция, папа сбежал переодетым из Рима в Неаполитанскую область, откуда стал готовить военный поход против зарождающейся республики. В феврале 1849 года провозглашена Итальянская Республика, которая объявила о лишении Пия IX светской власти. Тогда папа обратился к правительствам Франции, Австрии, Испании и Королевства обеих Сицилий, и в 1850 году они подавили народное восстание. Пий IX возвратился в Рим, что стало началом массовых арестов и казней. Один из лидеров итальянской революции про него писал: «...И если сердечные стороны его личности достаточно развиты, зато умственные заключены в весьма тесную рамку... Мелочный и малодушный... скорее подозрительный, нежели доверчивый... одержимый мелким честолюбием». В своей знаменитой энциклике «Силлабус» папа осудил рационализм, разум, науку, либерализм, протестантизм, социализм и коммунизм, свободу совести и выбора религии, требование отделения Церкви от государства, школы от Церкви, отрицание светской власти пап и возможности применения Церковью силы против своих врагов, признание преимущества светского права над церковным. Кстати, «Силлабус» не отменён до сих пор. Пий IX вошёл в историю как папа, провозгласивший догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии, принятый в результате сильного лоббирования иезуитов, вернувшихся вместе с папой в Рим после изгнания. По замыслу иезуитов, новый догмат должен был укрепить основы веры и снять накал либерального движения среди крестьян и рабочих, очень почитающих Богородицу. А ещё Пий IX созвал и провёл в 1869 году I Ватиканский Собор, утвердивший догматическое учение о безгрешности римского первосвященника, что стало ничтожной попыткой укрепить в первую очередь свою пошатнувшуюся и исчезающую светскую власть. Против принятия нового догмата высказались католические и дипломатические круги в Германии, Венгрии, Австрии и других странах. На Соборе был канонизирован «Силлабус». Когда архиепископ Болоньи Джуиджи в дни работы Собора сказал Пию IX, что традиция Церкви не знает учения о папской непогрешимости, папа ответил: «Традиция — это я!». Немногие противники решений Собора ушли в раскол и образовали Старокатолическую Церковь, существующую и доныне. Собор стал последней попыткой удержать старую феодально-теократическую систему власти пап. К 1860 году от Папской области откололись все провинции, кроме Кампаньи и, конечно, Рима. Гарибальди настаивал, что Рим должен стать столицей объединённой Италии, и в 1870 году итальянские войска заняли город. Папское государство было ликвидировано, его территория вошла в состав Итальянского государства, а Рим объявлен столицей. Сам папа объявил себя «узником» Ватикана и больше никогда не покидал его пределы до самой смерти. Дополнительно он проклял всех, кто принимал участие во взятии Рима, и издал декрет с запретом итальянским католикам принимать участие в парламентских выборах, подчёркивая тем самым своё непризнание Итальянского государства и власти «узурпаторов». Согласно «Закону о гарантиях» от 1871 года, ватиканские дворцы передавались в собственность папы, ему выплачивалась ежегодная компенсация за потерю Папской области, а его персона объявлялась священной и неприкосновенной. Но Пий IX это отверг, и 60 следующих лет Ватикан в надежде на внешнюю интервенцию пребывал в конфронтации с Итальянским государством. Организацией интервенции больше всех занимались в том числе всё те же добрые иезуиты. Но время изменилось. Тысячелетний период феодальной Католической Церкви канул в Лету. Умер Пий IX в 1878 году от очередного приступа эпилепсии, которой болел с ранних лет. Похоронен в соборе Святого Петра, уже позже его останки были перенесены в римскую базилику Сан-Лоренцо фьёри ле Мура (базилика Святого Лаврентия за городской стеной), где и сейчас находятся под алтарём в стеклянном гробу с серебряной маской на лице. Несмотря на многочисленные протесты итальянского правительства, папа Иоанн Павел II в 1985 году объявил Пия IX слугой Божиим, а в 2000 году причислил к лику блаженных. Кстати, базилика Сан-Лоренцо фьёри ле Мура, в которой лежит Пий IX, построена на месте захоронения святого Лаврентия в IV веке при императоре Константине, перестроена в 580 х годах. Имеет на внутренней, алтарной стороне триумфальной арки древние мозаики. Сам святой Лаврентий похоронен непосредственно под алтарём в крипте. Фасад базилики в 1943 году был разрушен в результате союзнических бомбардировок и впоследствии восстановлен. В базилике хранятся древние христианские саркофаги. Посетите этот храм. Вам понравится. Вход бесплатный. Помолитесь святому Лаврентию и посмотрите на серебряное лицо одного из самых противоречивых пап Рима. Виа делла Кончилиационе — Путь к собору Святого Петра Пилигрим в Ватикане Ранее опубликовано: № 6 (93) Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.

Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555. Код для блогов / сайтов <table border=0 width="100%"><tr><td width="114px"><img src="https://otrok-ua.ru/typo3temp/pics/3d305e7dc2.gif" width="114" height="114" border="0" alt="Римские заметки. Часть вторая" title="Римские заметки. Часть вторая" /></td><td><h2><a href="http://otrok-ua.ru/sections/art/show/rimskie_zametki_chast_vtoraja.html">Римские заметки. Часть вторая</a></h2><div class="author">Андрей Пинчук</div><div class="date">Журнал «Отрок.ua»</div> <span><a href="http://otrok-ua.ru/sections/art/show/rimskie_zametki_chast_vtoraja.html">Я бывал во многих храмах, но собор Петра — это нечто. Дух захватывает от величия и красоты. Ну а музеи в Ватикане — это рай для историка. Ноги отваливались, а я всё продолжал ходить. Если случайно не туда свернул, обратно уже не вернёшься — поток людей захватывает и несёт тебя, как листик по реке, вдоль новых экспонатов.</a></span></td></tr></table> Разместить анонс Добавить Ваш комментарий: Ваш комментарий будет удален, если он содержит: Неуважительное отношение к авторам статей и комментариев. Высказывания не по теме, затронутой в статье. Суждения о личности автора публикации, выяснения отношений между комментаторами, а также любые иные формы перехода на личности. Выяснения отношений с модератором. Собственные или чьи-либо еще стихотворные или прозаические произведения, спам, флуд, рекламу и т.п. Автор * E-Mail * Комментарий * Введите символы, изображенные на картинке * Загрузить другую картинку Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.

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