Школа жизни

Мы встречаемся каждый четверг на «молодёжке» и просто не успеваем за такое короткое время узнать, кто из нас чем живёт и как мыслит. В новой рубрике «Отрок» продолжает рассказывать истории ребят, которые прошли свой путь достижений и побед и продолжают трудиться, порой незаметно делая своё незаменимое дело.

Я долго думала, с чего начать свою историю, и поняла, что лучше всего разделить её на «до» и «после» моей первой волонтёрской поездки.

Это было в 2005 м. Я тогда училась в десятом классе, и мы с одноклассниками поехали в Черниговскую область в детский дом. Предварительно собрали целую кучу всего — 33 мешка одних только мягких игрушек! И когда после долгой дороги наконец прибыли, я попала в совершенно другое измерение.

Дети явно были нам не рады: натянутые улыбки — и то так, ради приличия. Мы разгрузили многочисленные подарки и прошли в актовый зал. Ребята слушали нашу песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» с совершенно каменными лицами. И лишь когда взяла слово завуч, приехавшая вместе с нами, и произнесла слова «мы все без исключения когда то были или будем одинокими», обстановка словно разрядилась, и дети «растаяли». После этого мы играли и общались, они стали обычными детьми, но только на полчаса...

Поздно вечером я приехала домой и начала в красках всё пересказывать маме — в какую грязную одежду они одеты, какой страх на лицах, какие они исхудавшие и малообщительные. Мама тогда сказала, что если я сейчас же не остановлюсь, то завтра мы поедем и заберём ребёнка из интерната. И я прервала свой рассказ...

Следующей страницей моей волонтёрской жизни стал опыт международного волонтёрства, направленного на помощь в проведении мероприятий, улучшающих имидж нашей страны. Первым из таких стал съезд Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Киеве в 2010 году. Я тогда только окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко, как раз искала работу, когда одногруппница предложила в качестве первой записи в резюме получить волонтёрство для Национального олимпийского комитета Украины.

Это был великолепный опыт. Широчайший спектр положительных эмоций. Работали с семи утра до десяти вечера, но работа была по настоящему в радость. В итоге получили высшую оценку от Сергея Назаровича Бубки и его команды. За волонтёрство денег не платят, но опыт общения с мировыми спортивными деятелями оказался просто бесценным.

Если работа в НОК заняла чуть больше недели, то следующее испытание предстояло длиною в месяц. Пройдя в 2011 и 2012 годах эпический отбор, я стала волонтёром УЕФА на ЕВРО-2012. Футбол — моя большая любовь, и, конечно же, я не могла не попробовать себя как волонтёр в проведении столь масштабного турнира, тем более что финал проходил в Киеве.

Увидеть любимые команды, побывать на тренировках, поучаствовать во всех доступных нам стадиях подготовки было просто счастьем. Но мне повезло особенно, поскольку именно меня назначили сопровождать повсюду двух официальных фотографов УЕФА Ясека Гашировски и Сергея Ильина. У этих Профессионалов с большой буквы я, тогда ещё совсем «зелёный» фотограф, научилась столькому, что встречи с футболистами и прочие околофутбольные события казались лишь дополнением ко всем моим «приобретениям» за чемпионат.

И именно тогда состоялось моё знакомство с Вероникой, с которой мы очень сдружились и дружим до сих пор. Она моё альтер-эго!

Как то раз она спросила, не против ли я пойти с ней в «одно особенное место». Я долго думала, что же это может быть, но место и время встречи удивило и заинтриговало: четверг, 18:30, метро Дружбы Народов. Думаю, вы догадались, куда мы с ней тогда пришли...

Услышав на «молодёжке» в Ионинском объявление о наборе на волонтёрские курсы Анны Лелик, я посчитала для себя необходимым приобрести все знания и умения, какие только возможно, для социального волонтёрства и помощи людям. Время пролетело незаметно, на курсах и во время поездок по направлениям организации «Молодость не равнодушна» я получила всё то, зачем пришла, но главное — обрела друзей. Тот год стал знаковым для меня. Только за осень я дважды принимала участие в имиджевых для нашей страны проектах. Сначала как тим-аташе (Team Attache — человек, приставленный к команде для полного её сопровождения) двух национальных баскетбольных сборных — Болгарии и Словении — со всеми известными игроками мирового уровня, а затем как личный ассистент автора бестселлеров по инвестированию Роберта Кийосаки на самом большом бизнес-форуме Европы. Максимальный уровень ответственности — не скрою, было тяжело, но, с Божией помощью, прошла и это испытание.

Только начав готовиться к слёту волонтёров вместе с моими православными друзьями, получила очередное предложение. Оказалось, мой опыт настолько приглянулся команде организаторов «Евровидения-2017» в Киеве, что меня пригласили стать одним из четырёх чив тим лидеров (Chief Team Leader — главный лидер команды) и разделить руководство над 900 волонтёрами (около 450 досталось мне). Тут началась настоящая школа жизни. Даже во время долгого четырёхмесячного ежедневного песенного марафона я параллельно волонтёрила: переводила статьи на экологическую тематику для «КлиматИнфо», была шафероном (человек, сопровождающий спортсмена на допинг-контроль) победителя киевского Полумарафона и так далее. Но основное ждало впереди. Сразу после «Евровидения» я получила работу своей мечты. Кто то говорил, что «выстрадала», мне же нравится ответ моего преподавателя по акриловой живописи: «Ты потрудилась, и Бог послал тебе эту работу. Цени Его дар и не забывай благоДарить». Пришлось значительно урезать свой график волонтёрства, но только до следующего вызова финала Лиги Чемпионов в Киеве. «Ведь, — сказала я себе, — вполне возможно, что я никогда не побываю в Мадриде и не увижу игру на стадионе „Сантьяго Бернабеу“, но мой самый любимый клуб приезжает в Киев, дабы разыграть финал с английским „Ливерпулем“, а значит, я просто обязана быть там!» Мы с волонтёрами как раз находились в детском доме в Белой Церкви, когда мне позвонили и сказали «да», а значит, я вновь попаду на УЕФА.

Но и на этом не заканчивается моя история.

В Мадрид я всё таки поехала... Победила в конкурсе Mish-Mish Travel на «Ортофесте», где помогала провести первый в Украине православный молодёжный фестиваль.

Иногда, оглядываясь на свою жизнь, я спрашиваю, за что мне это всё. Но, наверное, секрет в том, что «мы призваны на добрые дела»!