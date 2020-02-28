Сияние звездного ока... и другие книги

Протоиерей Джозеф Ханикат

Пришли, увидели, крестились. Православная Америка сегодня

Эта книга — собрание искромётных зарисовок о жизни православных верующих в Америке. Автор, священник Джозеф Ханикат, вот уже несколько лет ведёт на американском радио популярную передачу о православии, открывая в новом, неожиданном свете главные темы христианской жизни: пост, богослужение, святость в современном мире. Наполненные юмором и самоиронией, истории отца Джозефа созданы с одной целью: увеличить количество любви в каждом отдельно взятом христианском сердце.

Двадцать пять ни на что не похожих историй отца Джозефа — это яркое и весёлое погружение в мир православной Америки. Мир, где церковная жизнь пестрит многонациональным колоритом и поражает современными технологиями маркетинга. Здесь легко можно увидеть праздничный танец живота, купить жвачку с изображением святого и посетить собрание общества православных постников.

И в то же время, встретить людей, искренне преданных своей Церкви, готовых на подвиги веры и находящих в православии главный смысл своей жизни. В наши дни, когда стяжать ум Христов кажется почти невозможным, эта книга поможет встать и попробовать ещё раз.

Диакон Димитрий Николаев

Лиляна Хабьянович-Джурович

Сияние звёздного ока

Какую цену человек готов заплатить, чтобы другие могли узнать истину? Как послужили Истине две великие святые — византийские императрицы Ирина и Феодора? Личности этих удивительных, хрупких и вместе с тем необыкновенно сильных женщин раскрываются в книге совершенно по новому: не с помощью часто скупого слога жития, а живым и образным языком — благодаря таланту замечательной сербской писательницы.

В романе описываются важные исторические и духовные события, в частности Седьмой Вселенский Собор, а также Собор 843 года, на котором было восстановлено иконопочитание.

Эта книга о выборе: о том единственном, который человек готов сделать не задумываясь. Какое бы счастье ни обещали земные радости и утешения, им не затмить Небесного...

Дэмиен Льюис

Джуди, четвероногий герой

Говорят, животные — это бездушные, бессловесные твари. Они не способны понять человека и предназначены лишь для того, чтобы служить ему и скрашивать его серые будни. Действительно ли это так?

Книга военного репортёра и писателя Дэмиена Льюиса опровергает большинство подобных утверждений. Повествование об удивительной собаке по кличке Джуди вряд ли кого то оставит равнодушным. Бессловесное животное было наделено Творцом такими качествами и способностями, которые приводили в изумление окружающих людей. Джуди даже называли ангелом-хранителем и талисманом корабля, на котором она проходила свою собачью службу. Множество раз она предчувствовала надвигающуюся беду и предупреждала о ней, тем самым спасая от гибели людей и корабль. Она прошла вместе со своими воспитателями-моряками все ужасы концлагеря на Суматре и смогла выжить. Это единственное животное, которое имело статус военнопленного.

«Джуди, четвероногий герой» — захватывающее повествование про ту, которая была человеку достойным другом.

Путешествие Антиохийского патриарха

Макария в Украину в середине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским

Существует множество книг о славном героическом прошлом нашей Родины, о её героях, запорожских казаках. Все они написаны украинскими писателями и историками с огромной любовью и патриотическими чувствами.

Предлагаемая же книга повествует про нашу историю устами антиохийца, жившего в семнадцатом веке. Очень интересен его взгляд на нашу землю, её традиции и обычаи. Автор восхищается благочестием православных христиан Украины, гостеприимством её жителей и с огромным уважением отзывается обо всём, что видит.

Из книги вы узнаете о встрече патриарха Макария с гетманом Богданом Хмельницким, о посещении патриархом храмов и монастырей. Автор делится впечатлениями буквально про всё, включая детей, домашних животных и даже растения. Интересны приводимые в книге арабские названия украинских населённых пунктов, деревьев, предметов домашнего употребления.

Несмотря на свою кажущуюся древность, книга будет интересна всем, поскольку написана живым повествовательным языком.

Анна Гуменюк