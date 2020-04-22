Сила благодатного сердца

"Я Богу не нужен". Именно так думают многие, а затем произносят сакральное: «Мне Бог не нужен». Действительно, если посмотреть на жизнь взглядом человека нерелигиозного, мир предстанет перед нами как одно большое зло. Как космос, который давно «во зле лежит». И я в этой Вселенной — маленькая песчинка, которую озлобленность мира раздражает, разбивает, унижает, заставляет чувствовать свою абсолютную слабость, ничтожество и конечность. А ещё — огромное бессилие что либо изменить.

Мы всю жизнь пытаемся что то выстроить, создать, постоянно трудимся. Но нет ничего, что осталось бы после нас, того, что перейдёт в вечность. Всё будет испытано огнём. И всё сгорит.

Не нужно обольщаться: мир — не место радости, вдохновения и мороженого. Это духовный бермудский треугольник, где пропадают души, разбиваются судьбы и исчезают целые страны.

Не знаю, почему мы ожидаем от Бога бесконечных подарков. Наверное, потому, что очень слабы и постоянно норовим переложить на кого нибудь свою ответственность. Чтобы не принимать решения. Чтобы не бороться. Чтобы не преодолевать. А тут пазлы так удачно складываются. С одной стороны, мы прямо все такие верующие. С другой — Всемогущий Бог, Которого можно обвинить, что Он нам чего то не додал или не сделал.

Т ак ещё со времён рая повелось — когда Адам кивал на Бога и на Евоньку, а прекрасная Ева кивала на змея. Многие думают, что потеря рая стала божественной отместкой за то, что кто то съел яблоко не с того дерева. Порассуждаем. Во-первых, не яблоко, а что то гранатовое. Во-вторых, какая разница Господу, что мы едим? Напомню, что во всём Евангелии Христос ни разу не акцентировал внимание на теме поста. Оскверняет не то, что входит в человека, а то, что выходит — и Христос это о наших мыслях, словах и делах говорил. И даже посмеивался, когда Ему пеняли на то, что, дескать, апостолы не очень то постятся.

Господь нас учит немного другим вещам. И судить Он нас будет немного за другое. За то, что изложено в 25 й главе Евангелия от Матфея: не накормил, не напоил, не одел, не посетил. Не любил.

Теперь, друзья мои, надеюсь, вам понятно, что никакую заповедь поста Творец в раю не давал. Райская история — совсем про иное. Она про ответственность. Уже там, на заре существования, Адам и Ева не смогли сдать свой первый и главный экзамен — на ответственность, на умение отвечать за сделанные ошибки и нести их последствия.

Хотели ли потомки первых людей исправить ситуацию и нести эту ответственность? Нет. Они стали строить Вавилонскую башню, чтобы дотянуться туда, откуда их бабушку и дедушку недавно выгнали.

Ну почему Бог такой злой? Зачем Он выгнал Адама и Еву? Почему бывают войны и умирают дети? Почему Он не вмешивается и ежедневно с самого утра, ещё до нашего пробуждения, не подметает улицы и не наводит порядок на всей планете?

Да потому, что эту землю Он отдал нам. Это — границы уже нашей ответственности и свободы выбора каждого конкретного человека. Независимо от того, живёт ли этот человек на 86 м этаже небоскрёба или на дереве папуа-ново-гвинейского леса. Дальше смотреть за этим миром, ухаживать за ним, преобразовывать, питаться от него Господь поручил нам. Мне, тебе, ему, ей.

Есть ли справедливость в мире? Нет. Появится ли она? Нет. Можем ли мы это изменить? Нет. Всё ли в нашей власти? Нет.

А что же мы тогда можем? Жить в гармонии с Ним и с Его творением. И эта гармония невозможна без постоянного чувства благодарности за всё, что есть в нашей жизни. За добро и приключающееся зло, за победы и поражения, за силу юности и немощь старости, за отдых на море и больничную койку, за роддом и морг. Так всё устроено в этом несовершенном мире: без благодарности не будет развития, без осознания хорошего не будет движения к лучшему.

Неблагодарное сердце иссушает человека, делает его глупым, злым, злопамятным, не умеющим радоваться. Занудой, в общем.

Помните евангельский рассказ о десяти прокажённых, которых исцелил Иисус? Девять сразу побежали куда то, а один вернулся, чтобы поблагодарить. Думаю, это и был тот единственный, кто из всех десяти нёс свою неизлечимую, лютую, многолетнюю болезнь по жизни с благодарностью. И мы не видим в Евангелии указания на то, что болезнь его постигла за какие то грехи. В других случаях Христос часто проговаривает причину. Но не здесь. Перед нами — просто человек, просто его жизнь и просто его боль, его скорбь. И он смог не озлобиться и не возроптать, а жить в благодарности Богу.

Думаю, проблема остальных девяти, которые не вернулись поблагодарить, была не в их плохой памяти или забывчивости, а в отсутствии благодарности как ежедневного чувства. У них по жизни только «дай». Такие себе потребители первого века.

И сейчас, к сожалению, наше общество потребления будет и дальше выжигать любую возможность возникновения чувства благодарности. Будет сползать к тому, чтобы только покупать и требовать, а не отдавать и любить.

Наше общество постоянно чем то недовольно, постоянно ноет, ожидает какого то апокалипсиса — исторического, политического, духовного. Мы разучились видеть маленькое хорошее. Зато умело разглядываем всё плохое. Подчас уделяя этому разглядыванию, обсуждению и смакованию бóльшую часть своей жизни. Но где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). Зачем мы после этого удивляемся аду, вдруг поглощающему нашу жизнь, если сами и призывали его долго и нудно на свои головы?

Замечательная ветхозаветная история Иова показывает нам человека, беспричинно повергнутого в пучину горя, нищеты и смерти самых близких и дорогих ему людей. И мы видим у Иова усвоенный урок: что бы ни случилось — всегда благодарить. Через обстоятельства. Через очевидное. Через силу.

Это очень сложно. Но научиться — можно. Просто нужно прекратить окрашивать любое событие в белый или чёрный цвет. Всегда в наших добрых делах есть немного тщеславия или других страстей. И всегда в скорбях и искушениях, которые подчас ураганом врываются в нашу жизнь, можно найти что то хорошее. Например, то, что нас обучает, даёт новый опыт, проверяет нас на прочность, ставит новые цели, дарит новые возможности, совершенствует в терпении, смирении и любви.

В этом сила благодарного сердца: оно верит сквозь своё неверие, оно надеется сквозь растаявшую надежду, оно любит несмотря на предательство и одиночество.

И в этом и есть счастье. И смысл нашей земной жизни. Не расплавиться от высокой температуры искушений, не быть раздавленными грузом проблем, не опустить руки, когда вокруг всё рушится, а продолжать идти.

По узкой дорожке. Вверх.

К своему Отцу.

С благодарностью.