Сладкая и горькая земля

Всё испытывайте, хорошего держитесь (1 Фес. 5, 21) — молодые прихожане одного столичного храма решили буквально последовать словам Апостола и во второй половине октября отправились на итальянский остров Сардиния, чтобы пройти отдельные участки необычного 400 километрового маршрута «Путь в честь святой великомученицы Варвары».

Житие великомученицы рассказывает, что молния поразила её безжалостного отца-язычника, пытавшегося заставить Варвару отречься от христианской веры, буквально испепелив его. Возможно, именно этот эпизод посодействовал тому, что святую считают небесной покровительницей всех, чья деятельность связана с огнём и взрывами — ракетчиков, артиллеристов, миномётчиков, пожарных и, конечно же, шахтёров.

Мощи святой великомученицы Варвары с VI века хранились в Константинополе. Как гласит предание, в начале XII века царевна Варвара Комнина, дочь византийского императора, выходя замуж за князя Святополка Изяславича, перенесла их в Киев, где они находятся и поныне.

Юго-западное побережье Сардинии — район многочисленных шахт, при каждой из которых есть церквушка или часовня в честь великомученицы. Их история начинается с тех времён, когда сюда на каторжные работы ссылали первых христиан, среди которых и двое из ранних пап римских. С этого, собственно, и началась христианизация Сардинии.

Маршрут в честь великомученицы — горная тропа поразительной красоты, проходящая по местам старинных минералогических разработок вдоль моря и горных цепей. В течение недели молодые паломники молились, вместе читали Священное Писание, делились впечатлениями и наслаждались изумительной природой, узнавали историю и культуру этого удивительного края, общались с местными жителями. А потом вернулись в обледеневший город и решили записать свои впечатления, чтобы осознать и оставить в памяти самое драгоценное.

Ульяна, педагог:

«Жизнь и жажда счастья пробиваются сквозь любые препятствия»

Прошла неделя с того момента, как я вернулась домой. Когда пересматриваю фотографии, появляется улыбка, а сердце наполняется теплом. Серым промозглым вечером всё, что было с нами, кажется ещё ярче и чудеснее: ощущение лета в октябре, запах цветов и моря, беззаботное тёплое дружеское общение.

Сардиния прекрасна! Красивейший путь вдоль побережья, невероятные песчаные пляжи, интересная растительность, маленькие уютные города. До путешествия этот остров ассоциировался у меня только с сардинами, а оказалось, что он весь наполнен историей: здесь есть древние церкви, интересные монастыри и даже сохранились остатки первобытных цивилизаций.

Самым неожиданным стали шахты, которые долгое время определяли жизнь Сардинии. Никогда не думала, что будет настолько интересно познакомиться с ними: как создавались, что и как здесь добывали, какими были условия труда. Когда ходишь в этих шахтах, оживает прошлое. Так и представляешь, как непросто было людям среди постоянного шума, в полутьме, не имея возможности даже нормально сходить в туалет. Картина страшная… Многие из них глохли, слепли, умирали.

Но ещё больше удивили фотографии шахтёров: они в окружении семьи и детей… улыбаются! Жизнь и жажда счастья пробиваются сквозь любые препятствия. Невольно приходит на ум сравнение со своей жизнью и благодарность Богу за те условия, в которых нахожусь я.

Интересное ощущение испытала, когда на закате сидела одна на очень красивом пляже. Умирать не страшно — когда чувствуешь гармонию, а её гораздо легче ощутить среди невероятной красоты ландшафтов. Страшно — когда погрязаешь в суете и мелких бесконечных заботах. А на таких просторах и жизнь, и смерть кажутся гармоничными и простыми, и Бог очень близко.

Иван, школьник:

«Нередко Господь даёт то, чего мы совершенно не ждём»

Как сложно иногда нам бывает просто поверить. Поверить, что Бог рядом, здесь, за твоим плечом. Он с любовью смотрит на тебя, ведёт по жизни, даёт то, что нужно. А мы всё поднимаем глаза к небу и спрашиваем: «Почему, Господи?». Иногда понимаем «почему», иногда нет. Наверное, нужно привыкать, что нередко Господь даёт то, чего мы совершенно не ждём, и это нежданное оказывается нужнее того, что казалось таким необходимым.

Таким неожиданно-необходимым стало для меня наше паломничество на Сардинию. Поборов сильные сомнения по поводу уместности подобной поездки в середине учебного года, я как то слишком быстро получил визу, собрал рюкзак, попрощался как в последний раз со школой и отправился навстречу сардинскому ветру и приключениям.

Всё увиденное и услышанное на Сардинии за шесть незабываемых дней сложилось в моей памяти в живописную мозаику. Горячее октябрьское солнце, ярко-синее небо, такое же синее и очень тёплое октябрьское море… Разноцветная жизнь итальянской провинции, её история и современность; древний городок Иглезиас и основанный во времена Муссолини город Карбония; шахты эпохи Римской империи и ХХ века; праздник в парке-заповеднике, потрясающее пение местного хора, необыкновенно вкусная сардинская еда, тёплое дружеское общение с местными жителями…

Наше путешествие не было бы паломничеством без посещения храмов. В Иглезиасе в одной из самых древних церквей, построенной ещё в византийскую эпоху, мы услышали историю христианства на Сардинии. На островке Сант-Антиоко посетили кафедральный собор Святого Антиоха Сардинского и катакомбы, где и узнали о святом, принесшем сюда Благую весть в первой половине II века.

Мне трудно подобрать слова, чтобы передать ту гамму эмоций, которую я испытал во время путешествия. Ощущалось глубокое спокойствие. Я был счастлив. Общался с паломниками, думал о жизни, о гармонии моей души с окружающим миром, молился и благодарил Бога. Отсутствие суеты и сиюминутных раздражителей создавали ощущение безмятежности. В течение всей поездки я наблюдал счастливые лица людей и буквально видел ту незримую любовь, которая, словно нить, соединяющая разноцветные лоскутки в цельное полотно, объединяла нас. У меня нет никакого сомнения, что Христос постоянно был с нами, а весь наш путь стал словно подтверждением Его слов: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 16).

Светлана, художник:

«Важно, когда уроки прошлого меняют нас»

Сардиния, как сказал один местный житель, — это сладкая и горькая земля. Во время нашего путешествия я это почувствовала. Когда первый стресс от долгого перелёта и смены климата прошёл, мне показалось, что я в раю — настолько прекрасный, сказочный край оказался похож на моё представление о вечном счастье. Скалы и море, каменистая, покрытая низкорослыми лесами почва, бесконечные тропы и пустынные бухты. Маленький рай, закольцованный сам в себе и отделённый от остального мира большой водой...

Сардиния выглядела сказочно-нереальной, пока не открылась с другой стороны, непосредственно связанной с целью нашего визита. Я никогда не знала, что остров жил за счёт шахт, что сотни и сотни лет люди здесь работали и гибли под землёй. Во время посещения туннелей кому то из нас становилось плохо, я тоже ощущала тошноту. Возможно, от нехватки воздуха, а может быть, от ужаса. Мрачные бесконечные лабиринты похожи на целые города. Когда представляешь, как люди по шестнадцать часов в день рыли эти ходы без права выбраться, сделать глоток свежего воздуха или увидеть солнце, потолок начинает давить на голову. А ведь ты находишься глубоко под землёй, и в любой момент может случиться обвал…

При работе с техникой шахтёры теряли пальцы (и это меньшее из того, что можно было потерять), отбивали внутренние органы, задыхались от пыли насмерть. Находясь там, понимаешь, что только вера помогала им выживать и не сходить с ума, что только Бог способен поддержать человека и помочь вынести такое.

Во время нашего путешествия мы посетили множество мероприятий и могли оценить отношение сардинцев к своей земле. Они любят её, берегут и хранят память от самых древних времён до совсем недавних событий. Чтят память погибших, заботятся о ближних.

Вот лишь один из примеров героической и действенной любви. После закрытия шахты в городе Иглезиасе в 1998 году без работы осталось 600 человек. Правительство взяло на себя обязательство открыть на этом месте заповедник. Когда по прошествии года ничего сделано не было, один инженер-геолог просто спустился в шахту и отказался выходить, пока ситуация не изменится. Приехала полиция, место оцепили, но бывшие шахтёры прекрасно знали здешние места и быстро присоединились к нему. Так акция получила большой резонанс.

Джампьеро Пинна рассказывал, что только первую ночь он спал один под землёй, а уже на следующий день к нему присоединились добровольцы. Но понадобился целый год жизни в шахте, прежде чем правительство начало выполнять взятые на себя обязательства! Сейчас заповедник открыт и работает. Часть бывших шахтёров получила там работу (к сожалению, всех нанять не удалось).

Именно благодаря этому человеку и его героизму и мы смогли посетить шахты. Очень важно, когда люди хранят и берегут своё прошлое, не позволяя раствориться в суете насущного, когда уроки прошлого меняют нас и дают шанс на лучшее будущее.

Александр, студент:

«Я почувствовал, что монахини-затворницы во много раз свободнее, чем я был когда либо»

Готовясь к путешествию, я ожидал в основном переходы по горам, песчаным дюнам и лесам. Ходили мы, конечно, много, но сколько всего интересного успели узнать! Тесно связанные с жизнью Сардинии шахты, древняя цивилизация Нураги, да и просто мирная жизнь сардинских городов наполнены историей и культурой, от которых я до сих пор нахожусь под впечатлением.

Однако особенно мне запомнился наш первый день, а точнее посещение затворнического католического монастыря недалеко от города Иглезиас. Монахини вызвали во мне глубокое восхищение. Когда мы вошли и увидели их, стоящих за оградой, они показались похожими на заключённых. Но после разговора с ними я почувствовал, что они, никогда не покидающие стен своего монастыря, во много раз свободнее, чем я был когда либо. И сама решётка служит не символом отделения от людей и замыкания в себе, а напоминанием, что они посвятили свою жизнь Богу.

Сёстры были очень рады нашему присутствию. История каждой из них невероятна, но меня больше других поразила сестра Аманта, принявшая постриг в 18 лет. До пострига она готовилась стать миссионером, но поняла, что миссионер проповедует лишь в одной стране, в то время как в монастырях молятся за весь мир, и приняла решение стать затворницей. Приняв обет в 18 лет, она посвятила Богу самое дорогое, что у неё было, — свою юность.

Неделя на Сардинии была лучшей в моей жизни. Хочется всем посоветовать обязательно посетить этот остров, пройти путь в честь великомученицы Варвары и получить ярчайшие воспоминания на всю жизнь.

Татьяна, журналист:

«Главное — пройти внутренний путь, путь преодоления»

Первое, что поражает — это, конечно, природа. От её красот невозможно оторваться. Причём пейзаж не однороден, один ландшафт сменяет другой. В конце октября светило солнце, было не меньше 25 градусов, мы купались в море, срывали плоды прямо с деревьев. Апельсины, правда, были ещё зелёными, это не их сезон, зато поспели гранаты. Я никогда раньше не срывала гранаты с дерева…

Поражает, что при таком изобилии еды, солнца, тепла сардинцы не расслабляются, они много работают и продолжают исследовать свою историю. Видимо, погружение в древность помогает им ощущать собственную идентичность. И при этом они абсолютно открыты! Считается, что островной народ (те же англичане) более холоден и сдержан, чем жители континента. Но нет — сардинцы рады обогащать других своей культурой и обогащаться другими. Это со всей очевидностью подтверждает, что когда ты утверждён в своей традиции, тебе легче открыться иным.

Нас везде радушно принимали, вкусно кормили. Но особенно запомнился один обед, устроенный благотворительной организацией. Среди её подопечных не только сардинцы, которые оказались в одиночестве или сложной жизненной ситуации, но и темнокожие беженцы из Африки. Выходит, у жителей острова хватает ресурса на заботу о других. И я подумала: может быть, когда умеешь заботиться о себе, легче заботиться и об остальных?

И всё же наше путешествие было не просто трекингом или отдыхом, но именно паломничеством. Главное — пройти внутренний путь, путь преодоления. Когда идёшь с молитвой, преодолевая усталость, и в молчании думаешь о своей жизни. Во время длительных переходов мы молились, останавливались, чтобы вместе читать Евангелие. Не только погружались в окружающий нас мир, насыщаясь новыми ощущениями и чувствами, но общались между собой, духовно питая друг друга. Может быть, суть паломничества именно в том, чтобы, увидев много нового, другими глазами посмотреть на себя и тех, кто рядом?