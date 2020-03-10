"Топить" за своё

Читатели часто просят: «Расскажите про наших. Что и как получается у православных ребят, где об этом почитать и как мы можем поддержать друг друга». Просили — выполняем. И первым в нашей новой рубрике «Секрет успеха» представляем проект «СКАРБ». Один-единственный админ, китайский телефон и миллион вовлечённых пользователей Фейсбука.

ТОЛЬКО ФАКТЫ:

6,2 млн пользователей — охват публикаций «СКАРБа» за последние 28 дней

18 815 подписчиков по состоянию на июнь 2019

+8 272 новых отметок «Нравится» за последний месяц

8 200 лайков и 113 000 репостов — результат одного поста

0 грн — траты на рекламу и раскрутку

«Секреты успеха» в чём либо — это всегда немного или много ложь. Ведь всегда есть вероятность, что начнёшь прибедняться или наоборот строить из себя супермена.

Историю «СКАРБа» честнее будет начать не год назад, когда он стал именно таким, каким есть сегодня, а в 2012 году, когда я создал группу по интересам ВКонтакте.

Волшебное неофитское время... Среди моих друзей было немало протестантов, они часто скидывали мне свои песни, по стилю напоминавшие пионерские. Я искал альтернативу, хотелось чем то ответить. Так появилась группа «Песни православных христиан». Глупо было бы утверждать, что именно благодаря ей стал известен ансамбль «ИХТИС», но многие говорили, что «Вера вечна...» они услышали впервые именно у меня.

Со временем я стал относиться к этому немного серьёзней. Наверное, группа взрослела и менялась вместе со мной. На тот момент на аватарке уже был древний символ христиан — рыба. И тогда пришло в голову переименоваться в «ORTHODOXfish». С этим названием пришёл и новый контент: первые фото-цитаты, сделанные в Paint, первые новости, первые мемы.

В 2016 году мне захотелось создать светский паблик с фото-цитатами известных людей: актёров, музыкантов, поэтов разных лет, но с современной музыкой под картинкой. Я назвал этот паблик «СКАРБ». Долго искал ёмкое название, отталкиваясь от знака ©, чтобы был намёк на главный контент — цитаты. Никакого смысла в название тогда не вкладывал — так иногда бывает: ты просто что то делаешь, а уже потом понимаешь, зачем и почему.

Важную роль в том, что я стал относиться к своей православной группе более серьёзно, сыграло участие в телешоу «Голос країни» протоиерея Александра Клименко. Во-первых, это меня вдохновило, а во вторых, я искал фан-группы отца Александра, не нашёл и решил, что такой группой станет моя.

Чувствуя ответственность, стал учиться делать всё качественнее, как вдруг однажды увидел невероятное: 6 000 подписчиков. Мне тогда эти цифры показались огромными, но они реально стали высокой оценкой моей «работы».

Не успел прийти в себя от радости — случилось непредвиденное: блокировка ВКонтакта. Переезд на Фейсбук казался невозможным, хотя одноимённый паблик там существовал и имел аж 200 подписчиков. Желания начинать всё с нуля не было. Зачем? Кому это надо? Я просто жил дальше.

В одно время заинтересовался боксёром Александром Усиком. Не только как спортсменом, а именно как личностью. Читая о нём, наткнулся на интервью, где он рассказывал об Олимпиаде в Лондоне. Его настойчиво просили снять крест, а он ответил, что православный христианин и лучше умрёт, чем снимет крест.

Надо сказать, тогда никто ещё не говорил о нём именно как о православном. И я снова не смею ничего утверждать, но когда сделал фото-цитату с этими его словами из интервью, то при 200 подписчиках в Фейсбуке за три дня получил более 500 репостов.

«Вот оно!» — подумал я. Идеальное сочетание светского и религиозного контента. Кредо, соль, смысл, сущность человека и его слов. Вот нечто святое и драгоценное в отдельно взятом человеке. Вот он — «СКАРБ»!

Окончательное понимание, как всё должно быть, пришло прошлым летом. Я хотел принять участие в Крестном ходе на День Крещения Руси, считал для себя это важным, но из за работы не смог. Решил, что хотя бы буду освещать само событие. Набрал довольно много репостов и охватов, паблик всё больше становился похож на СМИ.

Добавились новые рубрики. Кстати, политика у меня появилась исключительно из за всего этого полит. цирка с «Томосом». Мне казалось, мир сошёл с ума, когда даже друзья детства «повелись». Я высмеивал абсурдность и находил доводы, просто не мог молчать, когда видел очередное видео с нью-швондерами, которые собирали подписи, чтобы «отжать» храм.

Так и получился разнообразный контент, отличающийся от остальных. Есть место новостям, есть место юмору. Есть место фото-цитатам и есть место моим субъективным мыслям. Главное во всём — актуальность и искренность.

Хотя присутствует в этой деятельности одно большое «но». Виртуальный паблик не может существовать отдельно от жизни реальной. Если в жизни, а точнее, внутри, нет того света, которым хотелось бы делиться, или он по каким то причинам исчезает, ничего не получится. Иногда мне казалось, что я вру — а я этого не люблю с тех пор, как в детском лагере, чтобы не ругалась мама, наговорил на девочку, будто бы она украла у меня кепку, а не я сам отдал...

Так вот, полгода назад я решил перестать вести «СКАРБ». Внутри было пусто, и я, дав полномочия администратора другим людям, удалился из соцсетей.

Ушёл окончательно и бесповоротно. Аж на два дня.

Мне звонили и просили вернуться. Я вернулся. Не ради себя, а ради тех, для кого моё хобби стало действительно ценным.

На данную секунду «СКАРБ» — это более 18 000 подписчиков с охватом публикаций от 200 000 до 2 000 000 и более. Без рекламы, штата админов, всё делается с телефона.

Это реально. Нужно только начать делать то, что не сделает другой, и делать так, как другие не сделают.

Если сказать о «СКАРБе» проще и короче, то меня просто не устраивала лента Фейсбука и я создал свою.

Я хочу «топить» за своё. За нормальный взгляд на Церковь, историю, культуру, праздники. За нормальное освещение светских и религиозных новостей. Видеть Украину сильной и целостной, продвигать то, что объединяет. Вот, чего я хочу.

А секрет успеха паблика прост: этого хочу не только я.

Если интересно, ищите СКАРБ на Фейсбуке: https://www.facebook.com/SKARB.ofish/