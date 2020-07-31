Умеешь ли ты любить?

Во всём мире сейчас отмечается рост количества детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Учёные говорят даже о пандемии (всемирной эпидемии) аутизма и называют страшные цифры прироста случаев РАС: 16 % в год.

В 2019 году в день памяти преподобного Алексия Голосеевского, 24 марта, в Украинской Православной Церкви впервые за богослужением особенно молились о здоровье деток с РАС. И отныне ежегодно в этот день Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил совершать сугубые молитвы о детях-аутистах, потому что именно с преподобным Алексием связано чудо на Пасху 1853 года — то самое, которое способно подарить надежду семьям, воспитывающим особенного ребёнка.

...За окном идёт дождь, густой туман окутывает город, весенняя сырость пробирает до костей. В такие моменты меня никогда не покидает уверенность, что взойдёт солнце и своим ярким светом озарит всё вокруг. Детворе подарит улыбки, взрослым — прекрасное настроение. Словом, согреет всех, кто озяб и устал от слякоти.

Солнцем Правды называют Христа в святоотеческом наследии. Светом Своим наш Бог освещает вселенную, а Милостью Своей благословляет всех людей — праведных и грешных.

Бог возлюбил нас совершенной материнской любовью. Да-да, именно материнской. Пророк Исаия, которого называют ветхозаветным евангелистом, говорит: Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя (Исаия 49, 15). Сам Господь наш Иисус Христос в прощальной беседе с учениками сравнивает Своё тридневное Воскресение с рождением матерью ребёнка: Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир (Ин. 16, 21).

Светлое Христово Воскресение — торжество божественной радости и любви. После Воскресения Господа мир может понять, что ЧУДО возможно. И особенная радость бывает там, где есть постоянная тревога и боль в сердце...

...В семье очень близких мне людей случилось то, что навсегда изменило их жизнь. Родился мальчик. Счастью молодых супругов, когда незадолго до праздника Благовещения они узнали о беременности, не было предела. Тем более что врачи несколько раз подтвердили, что деток у ребят не будет никогда. Но по молитвам преподобному Стилиану, небесному покровителю детей, Господь одарил милостью благочадия юную супружескую пару. После длительных и трепетных споров родители назвали малыша Иоанном. Иоанн значит «благодать».

Но насколько великим дарованием их удостоил Бог, папа и мама поняли намного позже. Мальчик рос и развивался нормально, однако вовремя не заговорил. В три года как гром среди ясного неба прозвучал диагноз: недоразвитие речи с расстройством аутистического спектра. Семья столкнулась с проблемой, о которой и подумать не могла. Аутизм... Холодные стены, которые вырастают между обществом и маленьким человеком. За этим коротким словом стоят ночи без сна, слёзы матери, тревога отца, а самое страшное — дезориентация малыша, его постоянные головные боли, капризы и неприятие обществом. Ребёнок может сильно страдать от перемены погоды, его отягощает компания других людей, а расторможенность нервной системы приводит к отсутствию чувства страха и опасности и лишает нормального сна.

Но аутизм, как и любой другой недуг, может победить и сломать человека только тогда, когда нет любви в сердце, и Бога, Который и есть Любовь, — в жизни. Ребята не замкнулись в себе. Безмерная любовь мамы, её настойчивость и поддержка, искреннее стремление папы постоянно играть с малышом породили в семье чувство благодарности Богу за сына, который очень многим вещам смог научиться самостоятельно. Как в «Маленьком принце» Антуана де Сент-Экзюпери, мальчик не останавливался, пока не добивался своего. Это упорство дало возможность преодолеть какие то поведенческие отклонения и жить с радостью.

* * *

Аутизм (от греческого «αυτό» — сам) — расстройство спектра социальной адаптации человека. Ребёнок как бы сам в себе, в своём замкнутом мире. Когда он совсем маленький и играет, не требуя лишнего внимания занятых родителей, то даже кажется удобным. Но спокойствие уходит, когда наступает пора речевого общения, а любимое дитя напрочь отказывается идти на контакт. Диалог невозможен, и родители бьют тревогу.

И тут главное — не оставлять надежду на Бога. Сколько переживаний бывает у человека по поводу драгоценных чад! Родителям хочется гордиться своими детьми, важно, что подумают и скажут другие. Из своего пастырского опыта замечу, что очень много родителей особенных деток — глубоко верующие люди, и степень их доверия Богу определяется искренним порывом родительской любви, которая в буквальном смысле не иссякает. Вместо унылого разочарования и тяжёлых камней ропота в Божий «огород» у них можно встретить постоянную самоотдачу и настоящую жертвенность.

По слову преподобного Симеона Афонского, Бог окружает нас теми людьми, рядом с которыми мы можем исцелиться от своих страстей. Почему бывает сложно с больными детками? Потому, к сожалению, что эти невинные страдальцы показывают нам, какие мы на самом деле. Страждущие малыши не питают нашей гордыни, гасят пожар тщеславия. Они — словно вопрос Самого Бога, адресованный каждому человеку лично: «Умеешь ли ты любить?». Целые волны возмущения захлёстывают, когда перст Божий прекращает тотальную власть эгоизма. Но для христианина важно быть честным с самим собой, ведь любить мы призваны не потому, что ожидаем человеческой похвалы, и вовсе не по причине того, что социум назовёт кого то успешным.

«Когда ниоткуда нельзя ожидать помощи, тогда является небесная помощь», — неоднократно ласково говорил своим духовным чадам преподобный Алексий Голосеевский. Ведь так случилось и в его собственной жизни...

* * *

«У тебя родится сын калека, но не скорби об этом: он будет Божиим слугою», — услышала однажды в свой адрес мама будущего святого Мария Кузьминична Шепелева, супруга майора Киевского Арсенала Ивана Ивановича Шепелева. Будучи благочестивой женщиной, 7 августа 1832 года она присутствовала при открытии мощей святителя Митрофана Воронежского, и воронежский архиепископ Антоний (Смирницкий), хорошо знавший Марию по Киеву, сказал ей те самые пророческие слова.

Спустя почти девять лет, 14 апреля 1840 года, в первый день Пасхи Бог дал семейству Шепелевых сына. Малыша назвали Владимиром. Мальчик вовремя не заговорил. Мать сердцем чувствовала в немоте сына особое действие Промысла Божия и жила искренней надеждой на милость Христа Воскресшего. Она подолгу молилась, стремилась воспитать в сыне христианские чувства и особенно — научить милосердию. Вместе с ним посещала тюрьмы и раздавала милостыню заключённым. Блаженный Феофил Китаевский прикровенно предсказал ей, что сын её будет монахом и священником. «Как же это возможно, ведь Володя — совершенно неконтактный...»

Абсолютное отсутствие речи стало причиной освобождения Владимира от учёбы в военной школе и от военной службы, к которым обязывало его происхождение. После смерти Ивана Ивановича только маме нужен был Володя, остальные члены семьи тяготились «особенным» ребёнком. Братья стали успешными военными, а неуспешных людей, таких как Володя, любить трудно.

Благодетелем семьи Шепелевых был святитель Филарет (Амфитеатров). Митрополит не прекращал ни молитв, ни материальной поддержки. Господним утешением болезнующей сердцем о сыне Марии Кузьминичне были слова этого дивного архиерея: «Успокойтесь, Господь Милостив и Всемогущ. Он поможет Вашему сыну. Во Святом Евангелии есть такие слова, сказанные нашим Спасителем: Вы печальны, но печаль ваша в радость будет (Ин. 16, 20)».

Между тем подходила Пасха 1853 года. Святитель велел этой благочестивой женщине прийти к нему в первый день праздника вместе с сыном. Вечерню владыка Филарет служил в домовой церкви, освящённой во имя святителя Митрофана Воронежского. После окончания службы молящиеся стали подходить ко кресту, после всех подошла и Мария Кузьминична с Володей. С сердечным трепетом приступила она к архиерею: сердце предвещало, что сейчас должно совершиться что то особенное. Святитель дал поцеловать крест и по обычаю милостиво их обоих благословил. Неожиданно обратившись к отроку Владимиру, владыка громко сказал ему: «Христос Воскресе!». Мальчик не ответил. Владыка повторил своё приветствие, но ответа вновь не было. Тогда святитель велел Володе поцеловать свою палицу (часть архиерейского облачения в форме ромба, символизирующая меч духовный — слово Божие). Когда тот с благоговением приложился, владыка в третий раз произнёс: «Христос Воскресе!», и — о чудо! — мальчик восторженно ответил: «Воистину Воскресе!». Это были первые в его жизни слова.

Владыка ушёл в алтарь разоблачаться, а Мария Кузьминична осталась наедине с исцелённым сыном. Невозможно описать словами радость матери в тот трогательный момент! Так в её жизни воплотилось наставление, которое позже, уже как чтимый духовник, не раз произносил исцелённый Божией благодатью её сын, ободряя в искушениях своих духовных чад: «Сначала „Поклоняемся Кресту Твоему“, а потом и „Воскресение Твое славим“. И в человеческой жизни сначала страдания, а потом радость».

Весть о пасхальном чуде облетела весь Киев. Спустя некоторое время, по благословению владыки, 13 летний Владимир был отдан к нему на воспитание в Киево-Печерскую лавру. Благодаря знакомству с профессорами Киевской духовной академии и Киевского университета святитель Филарет пригласил для обучения Володи лучших педагогов. Таким образом мальчик получил прекрасное духовное и светское образование. Хорошо изучил литературу, церковную и гражданскую историю, был сведущ в медицине, отлично знал Священное Писание, святоотеческие творения и жития святых. Святитель научил своего воспитанника и деятельному милосердию, тайно раздавая вместе с ним милостыню бедным семьям киевлян.

Вторым воспитателем юного Владимира был духовник митрополита Филарета — преподобный Парфений Киевский. Он обучал отрока молитве и приучал к нестяжательности.

Как алмаз в руках ювелира, душа мальчишки получала прекрасную огранку. Впоследствии он принял монашеский постриг с именем Алексий и сан священника. С 1895 года подвизался в Голосеевской пустыни, которая была скитом лавры. Именно здесь в полной мере наступил расцвет его пастырской деятельности и наиболее ярко раскрылись духовные дарования, которыми удостоил его Господь: молитвы и рассуждения, сострадания и совета, прозорливости и мудрости, но более всего — дар утешения страждущих.

Всего этого не увидела в земной жизни Мария Шепелева. 6 июля 1853 года, спустя всего четыре дня после поступления её сына в лавру, Бог призвал её в тихую радость Царствия Небесного. Пророк и псалмопевец Давид говорил: Вечером водворяется плач, а наутро радость (Пс. 29, 6). Такой утренней радостью, я уверен, стала вся жизнь преподобного Алексия Голосеевского. И щедрый и милостивый Воскресший Христос не оставил без внимания жертвенное усердие этой настоящей Мамы. Её сокровенная сердечная надежда реализовалась. Лишь короткий отрезок своей земной жизни она прожила после пасхального чуда, произошедшего в Киево-Печерской лавре, но эти счастливые дни стоили всей жизни.

Божий Промысл преподнёс женщине Милость Божию и венец неизреченной радости. Это чувство не вместить в рамки земной жизни, ведь настоящая радость длится вечно. Потому что воскрес Христос, и чудеса воплощаются в жизни любящих Его. P. S. Спустя пять лет в семье близких мне людей родился второй сын. Ему дали имя Алексей.