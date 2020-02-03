Viva Victoria!

Ну а мы продолжаем в номере про кино тему совпадений. Как говорил Анатоль Франс, «случай — псевдоним Бога, когда Он не хочет подписаться Своим собственным именем». И потому наблюдать, фиксировать и сопоставлять события и видеть их ход — занятие чрезвычайно интересное. Что уж говорить, когда тебе самому посчастливится оказаться в роли Божиего помощника и поучаствовать как действующему лицу в цепи необыкновенных событий. Как, например, героям этой истории.

Нет такого имени?

Среди множества женских имён есть одно, которое услаждает слух своей мелодичностью, и в то же время в нём слышатся отзвуки стальной мощи. Виктория...

Мода на имена существовала во все времена. Как ни пытаешься её понять или объяснить, не находишь тому никаких логических доводов. Просто какое то имя подхватывается и — понеслось! Появляются целые армии тёзок.

В дореволюционное время это была, скорее, не мода, а следование церковной традиции. Если в короткий промежуток времени рождалось много детей, то в метрической книге затем появлялось несколько записей подряд с одинаковыми именами (я сама такие видела, когда изучала в архиве свою родословную). Сейчас среди старшего поколения встречаешь в основном Наталий, Галин, Валентин, Людмил. Если обратиться к моим одногодкам, увидишь больше Татьян и Елен. В последние лет пять в огромном количестве появились Софии, Елизаветы, Дарии, Анастасии.

Выбор в любом случае за родителями, и, как правило, все эти имена принадлежат святым, в честь которых затем совершается крещение ребёнка. Но что же с Викторией?

Помнится, лет десять-пятнадцать назад в Церкви была чуть ли не истерия по поводу этого имени. Его считали каким то «неправославным». И если приносили крестить младенца или подавали записку о здравии, то тебе прямо с негодованием могли ответить, что «нет такого имени», а назвать девочку следует Никой. (Впрочем, и Виктория, и Ника означают одно — «Победа»).

Примечателен случай с одной моей хорошей знакомой. Она родилась в День Победы, 9 мая, и отец решил назвать её Викторией, наверняка в то время вообще не задумываясь ещё о святых. Когда же младенца принесли на Крещение, священник буквально вознегодовал, что, мол, за имя такое! И назвал девочку Верой, хотя в ЗАГСе она была зарегистрирована как Виктория, и сейчас все зовут её Викой.

Невольно возникал вопрос: почему Виктор — можно, но нельзя — Виктория? Есть ли вообще святые с таким именем, и если да, то почему они не указаны в церковном календаре? Лет 13 назад мы с батюшкой этим заинтересовались, и вот что выяснилось.

Все Виктории — мученицы

Интернет сразу выдал информацию из «Полного месяцеслова Востока» о как минимум четырёх известных мученицах: Виктория Эфесская (память 7 апреля), Виктория Солунская (память 14 июня), Виктория Никомидийская (память 6 ноября) и Виктория Кулузская (чествуется 21 декабря). Все они — православные святые, о которых, по видимому, и не знали те, кто так рьяно выступал в Церкви против этого прекрасного имени.

Касательно первых трёх Викторий информации вообще никакой не было, кроме дней памяти. Предположительно, пострадали они в период жестоких и массовых гонений во времена императоров Декия (249–251) или Диоклетиана (284–305). А вот про Викторию Кулузскую мы кое что нашли.

Листая Православный календарь за декабрь, под 21 м числом можно увидеть скромную запись: мучеников 62 х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477). Так вот, Виктория Кулузская входит в их число и одновременно стоит как бы особняком.

Она происходила из селения Кузы (Кулузы) в Северной Африке. Ревностная христианка, замужняя женщина, имевшая детей. Во время разгула арианской ереси (признававшей в Господе Иисусе Христе только человеческую природу) при короле вандалов Гунерихе вместе с другими Виктория выступила в защиту истинной веры. Когда её стали подвергать мучениям, муж умолял ради благополучия семьи и маленьких детей покориться арианам. Однако Виктория была непреклонна.

Истязатели подумали, что замучили её до смерти, так как она не подавала признаков жизни, но когда одна благочестивая христианка пришла на место казни, желая по возможности хоть кого нибудь похоронить, то увидела, что Виктория дышит! В доме этой женщины святая провела несколько лет и скончалась около 484 года.

Мы с батюшкой обратили внимание, что в православном календаре имя мученицы Виктории Кулузской стоит отдельно после Собора мучеников Африканских с датами 477–484. Видимо, Богу было угодно особо прославить эту святую, и вот как в нашем случае это произошло.

Единственный Викторианский храм

На нашем приходе в Компанеевке (с 2007 года это территория Александрийской епархии) у одного из местных фермеров в семье случилась беда: в автокатастрофе погибла дочь Виктория с мужем. Через некоторое время расстроенный отец через знакомую прихожанку передал батюшке, что желает встретиться и поговорить. Договорились о встрече. Фермер выразил желание в память о дочери построить храм, но с оговоркой: если есть святая с именем Виктория, то чтобы именно в честь неё и был освящён храм. Батюшка ответил, что есть такая святая, и не одна, и предложил выбрать ту, какую Бог на душу положит.

Выбор пал на мученицу Викторию Кулузскую. С Божией помощью, в июне 2005 года был заложен камень в основание, а уже 16 июля 2010 года, в годовщину трагической гибели Виктории и её супруга, Преосвященнейший Антоний (Боровик), бывший на то время епископом Александрийским и Светловодским, освятил престол и храм. Сейчас уже подходят к концу внешние работы по отделке фасада. Территория облагорожена заботливыми руками прихожанок: здесь огромное количество цветов самых разных оттенков, которые радуют глаз даже в разгар осени. На храмовый праздник 21 декабря ежегодно собирается множество паломников; друзья-священники очень любят приезжать к нам служить.

Что можно сказать с уверенностью: наш храм единственный посвящён святой мученице Виктории Кулузской, во всяком случае, в Украинской Православной Церкви. А поддержка этой святой ощущается во всём — даже там, где ситуация кажется безвыходной.

Святые Виктории, молите Бога о нас!

Но святые Виктории есть и в латинских мартирологах.

Мученики Ацискл и Виктория Кордувийские (память 30 ноября) — брат и сестра, пострадавшие в Испании в начале IV века. Их вызвали к чиновнику Диону и после долгих мучений Ацискла обезглавили в городском амфитеатре, а Викторию застрелили из лука. Одна христианка похоронила их на территории своего загородного дома, там же была выстроена церковь в их честь. В эпоху арабского завоевания при храме хоронили погибших христиан.

Мученица Виктория Римская пострадала вместе с сестрой Анатолией около 250 года во время гонений на христиан при императоре Декии. Это были девушки из богатой и благородной семьи, сосватанные за женихов-язычников. Анатолия решила отказаться от такого брака и сестру убедила посвятить свою жизнь Богу. После неудачных попыток заставить девушек отречься от Христа женихи выдали их на казнь.

Мученица Виктория, отдавшая жизнь за Христа около 60 года, в правление Нерона, была служанкой Эдиста, обращённого в христианство апостолом Петром. В VII веке в Италии существовал монастырь св. Эдиста, где хранились их мощи. (Память 12 октября.)

Святая Виктория Альбитинская приняла мученическую смерть около 304 года вместе с пресвитером Сатурнином и 46 ю мучениками из Альбитины (Северная Африка). По преданию, она была благородного происхождения и отказалась от брака, к которому её принуждали родители. В древней Карфагенской Церкви мученики Альбитинские почитались наравне с уже упоминаемыми африканскими, от ариан пострадавшими.

Ну а мученицу Нику Коринфскую (ІІІ век), память которой отмечается Церковью 23 марта и 29 апреля, следует всё таки отличать от Викторий.

Cейчас вряд ли кто то станет утверждать, что «нет в Церкви такого имени». А моя вышеупомянутая знакомая призналась, что когда узнала, сколько святых с именем Виктория, стало даже немного жаль, что при Крещении ей дали другое имя. Но всё равно, она молится и святой Вере, и святой Виктории.

Так что, как там в песне? Viva Victoria!