Воздух свободы

«Послушание превыше поста и молитвы». Кто из нас не спотыкался об эту фразу, переступая церковный порог? Почему превыше? И кому послушание? А если ты молод и холост, кого слушаться — папу и маму? А если они люди пока ещё не церковные и не разрешают ходить в храм? Или не нашёл духовника, а священник, у которого исповедуешься, даёт советы, с которыми ты не согласен, что делать — слушаться и исполнять? В чём тогда заключается свободная воля, которой Господь каждого из нас наделил?

В чём вообще суть послушания? Вряд ли только в том, чтобы молча и бездумно исполнять приказы другого человека.

Что не так в нашем восприятии и кого, кроме Бога, надо слушаться, пробуем разобраться, следуя заданной теме номера.

Многие путают послушание с дисциплиной. Действительно, для достижения какого то конкретного, особенно командного результата обязательно нужны слаженные действия всех участников, нужна дисциплина как система самоограничений, подчинение одного человека другому, старшему. Когда ходим на работу, мы вынуждены делать то, что нам говорят, подчиняться начальнику хотя бы внешне, иначе не будет результата (и, как следствие, зарплаты), да и просто порядка.

К послушанию это не имеет никакого отношения. Потому что послушание — вовсе не страх или принуждение, «не рабство, но — свобода» (преподобный Паисий Святогорец), выбор нашей свободной воли следовать воле Божией. А узнать волю Божию монах, например, может только через своего духовника или игумена/игумению, если, отсекая свою волю, оказывает им послушание.

Зачем необходимо послушание? Дело в том, что наше своеволие и упрямство как бы заглушают голос Бога, затемняют для нас Его волю. А послушание, отказ от своего эгоизма таинственно вводит в отношения с живым Христом. Но в чём же здесь свобода? В том, что мы сами берём на себя ответственность, говорим: я выбираю такую жизнь, труднейший путь послушания.

При этом выбираешь, кого слушаться, ты сам. Не сверху навязывают тебе начальника, как в армии, когда есть командир и твоё дело — исполнять приказы. Нет, выбор монастыря, духовника, настоятеля — за тобой.

В этом, конечно, большая разница. Когда тебя ругает начальник, ты можешь относиться к нему даже с юмором или вообще как угодно. Можно просто развернуться и уйти. А в случае с послушанием уже не уйдёшь. Не потому, что кто то держит или боишься, что на тебя проклятия посыпятся. Нет, просто тогда проигрываешь сразу всё: жизнь и спасение.

В основе послушания — прежде всего, доверие и любовь. Уверенность в том, что человек, который по любви к тебе что то запрещает или, наоборот, рекомендует сделать, видит некую перспективу, которая тебе не видна. И перспектива эта — твоё возрастание, спасение в вечности. В правильном, если можно так сказать, послушании два человека идут к одной цели. Не каждый к своей — один хочет переложить ответственность, а другой возвыситься, своё тщеславие потешить. Но у обоих одна цель — добрый ответ на Страшнем Судищи Христовом.

Дисциплина, правда, тоже вещь трудная. Но всё таки мотивация её и плоды по мирски более привлекательны: хорошие отношения с начальником, повышение зарплаты, продвижение по службе — то есть некие видимые, зримые результаты. Плоды послушания так явно не видны, а труда требуют гораздо большего. В монастыре без этого просто незачем жить, да и невозможно. Не потому, что тебя выгонят или будет некомфортно, просто послушание здесь — чистый воздух свободы в Боге, первейший устав, закон и основа всего.

Но это в монастыре. А в миру вряд ли возможно такое тотальное отсечение своей воли. И в то же время, если хочешь восходить от силы в силу, вочеловечиваться, всё равно кто то должен говорить тебе «нет». Как мы не можем учиться без учителя, так не можем духовно возрастать без того, кто не будет давать нам возможности себе потакать, себя оправдывать, себе всё прощать, покомфортнее устраиваться. Мы к этому так привыкли, что это составляет вообще суть нашей жизни.

Каким может быть послушание в миру? Если ищем воли Божией, стремимся ей следовать, то будем стараться исполнять заповеди Божии. Звучит привычно, воспринимается часто абстрактно, но это абсолютно прикладные вещи — почти так же, как дорожные знаки. Старец Иосиф Ватопедский говорил, что добровольное послушание заповедям Божиим есть ответ человека на бескорыстную любовь Бога. Думаю, в миру безусловное послушание только Богу и возможно.

Ну и, конечно, послушание духовнику. Правда, бывает, что даже к самому прекрасному батюшке мы прилепляемся так, будто в нём одном — ответы на все возможные жизненно-бытовые вопросы. И при этом редко когда спрашиваем его о том, «как мне с моими страстями и немощами спастись». А ведь это главное, что должно нас интересовать — для остального есть интернет. Но нужно не только спрашивать священника, а важно действовать по его благословению или совету.

Ещё, по известному выражению, «спешите делать добро». Чтобы не возникало даже паузы между тем, что тебя попросили помочь — и ты знаешь, что можешь это сделать, или что кто то нуждается — и между самим делом.

А плоды послушания непременно проявят себя. Ты получаешь взамен самое ценное, что вообще доступно на земле — мир душевный. Часто мы уже и не представляем себе, что это такое. Настолько привыкли беспокоиться, суетиться, всё время пребывать в тревоге, в напряжении, что забыли, каким бывает душевное спокойствие, мир и радость.

Но сначала, конечно, очень больно. Много слёз, терпения, труда, пока эту радость почувствуешь. И когда в очередной раз наступишь на горло своему эгоизму, вдруг она проявится — как цветочек. Будто ты ландыш увидел и радуешься ему. Потом опять через буреломы своих страстей пробираешься и рыдаешь, и вдруг ещё один ландыш. Потом — больше, больше, и вот перед тобой уже целая поляна, как Есенин писал: «В сердце ландыши вспыхнувших сил».

Понимаешь, что вот оно, то, ради чего человек вообще стремится к Богу. Единственное состояние, когда ты исполнен абсолютного спокойствия, потому что рядом Тот, Кто никогда тебя не бросит, Кто хочет для тебя только лучшего и может это лучшее тебе дать.