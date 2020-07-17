Время действовать

Все дороги открыты перед удивительной и неудержимой, как морской ветер, молодостью. Куча планов и мечт. Горосворачивательное настроение и драйв. А если ещё и драгоценный подарок небес — вера — с тобой, то ты просто самый счастливый на свете.

А знаешь, я пишу из такой точки на временнóй шкале, когда ещё вроде как и продолжаешь считаться молодёжью, но уже и не совсем. Это такая точка обзора, из которой кое что видно иначе, чем оттуда, где ты стоишь. Не настолько, конечно, чтобы максимы на-гора выдавать или нравоучить, а ровно настолько, чтобы за чашкой капучино поболтать, как говорится, «за жизнь».

Время, оказывается, очень быстро бежит. И из всех планов и мечт надо выбирать самое важное. Быть может, попутно исполнятся и многие остальные, да ещё те, которые и не мечтались. Но вопрос приоритетов остаётся.

Потому что жизнь может повернуться таким дивным боком, что экстремально реализуешь самое-самое, и это становится ступенькой в завтра, основой для того, чтобы оно было. Да что я рассказываю! Не может повернуться, а повернётся почти наверняка. И если сегодня тебе кажется, что ты станешь крутым блоггером или дивным лайкером, будешь инстаграмить и тем зарабатывать, потому что многие так делают и совершенно горя не знают, то через десять лет почти наверняка проснёшься малоинтересным юзером с о-о-отакенной дырой в кармане.

Что тебе ближе, куда бы вектор проложил? Вера лени не оправдание. Желание нестяжательно жить — не оправдание нежеланию напрягаться и получать образование. Да, мир жесток и несправедлив, и на работе мы можем нарваться на большое количество ситуаций, ранящих нашу трепетную душу (или самолюбие, кто знает?). Ты удивишься, но и это не оправдание инертности.

Вот я раньше очень боялась сложных рабочих ситуаций, которые (упаси Господь!) могут открыть начальникам или сослуживцам моё незнание чего то, нехватку положенных по диплому (красному же!) навыков. Большой привет комплексу отличницы, в общем. И не было пределов моей радости, когда ото всех этих напрягов Боженька увёл трепетную девочку в декрет. Трижды. Думала, чтобы укрыть ото всех невзгод. Но нет. Оказалось, чтобы размазать комплекс отличницы по стенке, макнуть мильярд раз гордыньку и приучить к стрессу. От чего бежим, то и получаем, видимо.

Не бойся учиться, не бойся ошибаться, не бойся действовать. Бойся быть стоячим болотом, гниющим заживо.

Для девочек скажу отдельно такую штуку: выбор между материнством и карьерой необязательно будет радикальным «или-или», но приоритеты тоже нужно расставлять. Потому что часто болеющий, например, ребёнок может сделать невозможным выход на работу и построение карьеры сразу после декрета. Кто то умудряется всё сочетать, кто то работает удалённо, а кому то хватает сил только фейсбук полистать в конце дня, когда все семейные дела закончены. И можно оказаться в лёгком или не очень шоке, внезапно обнаружив себя в третьей категории. А странички подруг в сети будут пестрить дивными фото, как они работают с ребёнком в слинге, занимаются аквабейбиаэробикой на батуте, катаются на лыжах и одновременно пекут умопомрачительные торты.

И очень хорошо, если даже в такой замотанности бытом и проблемами у тебя будет то, что ты умеешь и любишь, твоя профессия. Твой уголок тебя, где ты себе интересна в действии, отличном от бесконечной домашней работы. Ведь все декреты не вечны, даже если их много подряд, поэтому пока семейная жизнь ещё не накрыла, учись, получай образование, пробуй работать. Скажешь себе потом спасибо, честно.

И вот ещё что расскажу. Есть у меня подруга. В школе она вгрызалась в знания с усердием бобра, решившего возвести плотину. Медаль, конечно же, на выходе получила, и хотя была не единственной медалисткой в классе, но отличалась тем, что училась не ради медали, а ради знаний. Мы поглядывали на неё, как на смесь инопланетянина с динозавром. Так долбить скучнейшие предметы, разбираться и вникать во всё — как это возможно? И главное, зачем! Табель идеальный, медаль обеспечена, тогда для чего вместо погулять по весенним улицам, сводящим с ума ароматами сирени, сидеть и ковырять ненавистную физикохимию сверх того, что от тебя требуют учителя?

Прошло немало лет, прежде чем нам, да и ей самой, наверное, открылся смысл всего. Подруга приучила себя углубляться в скучное и сложное, поэтому с лёгкостью вникла в одну из трудных, недавно появившихся специальностей, нашла себя в ней, устроилась на высокооплачиваемую работу. А потом родился её сыночек с непростыми патологиями. И подруга самостоятельно, не прибегая к помощи фондов или ещё кого либо, смогла полностью покрыть дорогое, долгое и не везде проводящееся лечение.

Это был путь не из лёгких — операции, слёзы, сомнения. А если бы ещё прибавить сюда и нехватку средств? Уффф!.. Парень сейчас учится в школе, большой умничка, владеет несколькими языками, читает книги запоем — дивны дела Господни! Ведь это Он дал маленькой девочке много лет назад недетское усердие и терпение, чтобы потом провести через такую бурю и вывести победительницей. Там, по дороге среди бури, она явно почувствовала Его любовь и пришла к Нему — ну разве не чудо?

Тропы, уготованные нам, мы прозреть не можем, а вот инструменты, помогающие нам их пройти достойно, нужно стараться не отвергать, когда рука Господня их подаёт. Если есть возможность чему то научиться, что то узнать, но нужно напрячься, то напрячься таки нужно — жалеть не придётся. А если спрятать голову в песок, только бы себя не утруждать, то с горечью придётся не один раз потом этот момент вспомнить.

Можно бесконечно оправдывать своё бездействие, сваливая вину на жестокость хозяина, который жнёт, где не сеял, и сидеть над зарытым талантом (см. соответствующую притчу: Мф. 25, 13–30). А можно сидеть... над могилой другого зверя — по имени о!лень. И благодарить Бога за то, что дал силы забить его в себе.