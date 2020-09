Зачем мне этот диплом

Привет! Меня зовут Евгений, мне 20 лет, и я студент Донецкого национального университета в Виннице. Недавно мне посчастливилось стать участником программы Erasmus+, и я полгода учился в Варшавском университете. Хочу поделиться наблюдениями, чем отличается образование в наших вузах и за границей, и зачем вообще нужен в жизни «этот диплом».

Я начал заниматься музыкой в то время, когда среднестатистические сверстники уже оканчивали музыкальную школу и могли удивить не только дворовыми песнями. Посредством сарафанного радио преподаватель был найден, отцовская гитара обрела вторую жизнь, и вот я пришёл в класс. За несколько следующих лет было много теории, практики, шуток, разножанровой музыки, но тот первый урок стал самым важным. Преподаватель тогда сказал, что результат возможен, только если я буду учиться, а не меня будут учить. Пожалуй, это примерно то, о чём всегда говорят родители (бабушки, дедушки, мамины подруги, родственники — нужное подчеркнуть) молодому абитуриенту. Что университет — это не только точные знания, а какая-никакая школа жизни.

Итак, здравствуй, мир, я родился! Детский сад, дошкольная группа, начальные классы, «продлёнка», средняя школа, старшая, экзамены... Вопрос поступления для меня стоял остро: хотелось иностранной филологии, а родители убеждали, что это бесперспективно. Путём дебатов и переговоров был найден компромисс в виде международных отношений: и языки есть, и внешнеполитическое образование. «С таким набором не пропаду», — подумал я и даже чудом прошёл на бюджет.

Если в школе с точными науками у меня были сложные отношения, то в университете они окончательно (наверное, к счастью) испортились в силу их фактического отсутствия. Однако появилось много других теоретических полуфилософских дисциплин, и я понял, что был слишком предвзят к математике.

Учился хорошо, так как попал в «свою стихию» — здесь и тяга к истории пригодилась, и желание порассуждать о политике. Сейчас, уже ближе к концу учёбы, порой хочется сбежать от этих местами бессмысленных обсуждений международного порядка, однако тогда, на первом курсе, я был рад. Тем не менее мой восторг разделяли далеко не все; не все любили историю, не все хотели изучать тонкости внешней политики Рима, а потом оказалось, что не все вообще хотят учиться.

Помню это волнение: когда же, когда начнётся эта школа жизни? Когда уже стану умнее, взрослее, перестану делать глупости? Когда я стану взрослым и образованным человеком? Стоп, а что значит быть образованным? Что вообще это такое? И чем отличается образованный человек от человека с образованием? Как оказалось, это разные вещи. Человек с образованием — по факту, выпускник или выпускница высшего учебного заведения с дипломом цвета, который, при определённых обстоятельствах, может быть аналогичным цвету кожи на лице после успешной защиты научной работы. Знания, которые усваивались последние четыре или шесть лет, уже готовы к применению, но разве университет даёт исключительно профессиональные навыки?

Именно здесь нужно несколько раз проговорить слово «образование» самому себе. И тогда с удивлением услышишь созвучие и натолкнёшься на факт, что данный процесс является ничем иным, как формированием образа человека. (Слово «образ» ни в коем случае пусть не ассоциируется со словом «шаблон», потому как при должном подходе этот процесс, наоборот, раскрывает и приумножает индивидуальные качества и таланты образующегося. Однако шаблоны, бывает, тоже производит.)

Образованный человек, вполне возможно, может вовсе и не иметь диплома. Даже более того — обрести этот «скилл» ещё до поступления в вуз или уже в середине школьного пути. Он/она может пока ещё не владеть узкоспециальными знаниями, однако обладает в меру достаточным запасом общих представлений, но главное — знает, как ими пользоваться, и успешно их применяет.

Как было сказано ранее, индивидуальные качества и таланты подчёркиваются в ходе образовательного процесса, потому ординарным этого человека уже не назовёшь — не получится, ведь это выделяет его из толпы в хорошем смысле слова. С данным понятием неразрывно связано и такое понятие, как эрудиция — широкая осведомлённость во многих областях, которая может быть достигнута исключительно при наличии живого интереса к познанию.

Возникает вопрос: зачем мне тогда это высшее образование, если нет гарантии, что я стану образованным? Не обошёл он и меня, но ответ уже имеется, так что слушайте. Гарантий таки нет. И не будет. Будете только вы и учебный процесс. Но с вами может быть ещё тяга к познанию, любопытство, мотивация. Да, будут предметы, которые мало пригодятся и только отнимут время, но случится также и много новых открытий. Например, вы увидите мир.

«London is the capital of Great Britain». Мы часто слышим о важности изучения английского, но относительно реже о том, как именно будем его применять и что конкретно это нам даст. Первое и самое важное, что для студента открывает приличное знание языка Шекспира — возможность участия в неисчислимых по количеству и безудержных по веселью программах обмена студентами, академической мобильности, зарубежных культурных и научных мероприятиях. Вас могут отправить на полгода—год поучиться в университет другой страны, или с группой студентов на какой нибудь тренинг, или на конференцию в живописное место, которое до этого вы могли бы увидеть только в Инстаграме.

Второе, не менее важное, — это факт расширения спектра выполняемой работы, больше возможностей для трудоустройства. Что бы человек ни изучал, знание языков лишь обогащает.

Третье — это аккуратно выложенная (или небрежно брошенная, в зависимости от того, как изучали) красная дорожка к общению с людьми практически со всего мира, ведь английский уже давно как воздух, им пользуются все.

О «Эразмусе» я узнал уже после того, как оказалось, что еду в Варшаву. Надо сказать, что Erasmus+ — это мечта любого студента. Программа, которая позволяет учащимся из Европейского Союза и университетов иных стран — её партнёров — учиться в вузах ЕС на протяжении семестра или двух. Происходит это, как правило, в отдельных группах на английском языке.

И как то раз майским утром, решая вопросы курсовой с одним замдекана, я привлёк внимание второго. Вопреки всем моим представлениям, никакого конкурса не было, меня просто спросили: «Хочешь в Польшу на семестр?». В воображении мгновенно нарисовались картины, как отверзаются границы государств Западной Европы, куда мне всегда было искренне интересно попасть, и я, конечно же, согласился. Безусловно, интересовала и учёба, ведь сколько нового можно было увидеть и услышать! Как оказалось, сам по себе учебный процесс мало отличался от того, что я видел дома. Соль была в людях. На лекциях собирались студенты со всего земного шара, и обсуждение актуальных тем специальности от этого становилось интересным и очень обогащало. Мы были действительно разные — в хорошем смысле. Впрочем, учёба стала не главным, что вспоминается о том времени. Обретение хороших товарищей из польских скаутов, которые обучили меня польскому языку и с которыми общаемся до сих пор, пребывание в молодёжном хоре при соборе Святой Марии Магдалины Польской Православной Церкви и столько ещё всего, что потянет на отдельную статью... Да, всё чаще сегодня украинские абитуриенты едут в Польшу (и не только туда) за образованием. Едва ли не в каждом польском вузе есть украинские группы, едва ли не в каждом общежитии слышна близкая и родная украинскому уху речь, а очереди у границы до и после сессии уходят за горизонт. Что же все эти ребята забыли в Посполитой? Как ни парадоксально прозвучит, но скажу, что лучше усваивают знания студенты в Украине. Секрет кроется в сущности той самой системы образования, которую в последнее время модно ругать, а именно — в устных экзаменах. Тестирование, которое часто используют за рубежом, позволяет изловчиться, угадать, выбрать логично, а вот на устном экзамене ты либо пан, либо пропал. Факт наличия подобной формы получения зачёта заставляет тщательнее готовиться. Ну а потом, как в знаменитом фильме: «Билет номер 9, приём!». Это то, что мне удалось увидеть как участнику «Эразмуса», возможно, при более длительном пребывании выводы могли бы быть и иными. Но ключевая причина, всё же, отнюдь не в качестве образования, а в плоскости практического применения полученного диплома. В условиях повышенной миграционной активности и глобализационных процессов наши выпускники сталкиваются с проблемой непризнания украинских дипломов зарубежными учреждениями, что в некоторой мере вгоняет в тоску и обесценивает отечественное образование. Польский же диплом котируется в развитых и развивающихся странах как документ европейского вуза, что открывает дорогу за рубеж, куда многие так стремятся.

Что ещё там есть такого, чего нет у нас? Одни говорят, что заработок выше, другие — что жизнь интересней, третьи просто от родителей подальше захотели уехать, а для четвёртых это и вовсе «перевалочный пункт» на пути вглубь Западной Европы. Сказать, что наши студенты некреативны, нельзя, что наши преподаватели глупы — тоже. Возможно, в плане материальной базы мы уступаем, однако, как говорили в чудесной кинокартине, «не могём, а мóгем».

В остальных моментах сложно найти какие то существенные отличия — студенты везде одинаковы. Это молодые ребята, у которых жизнь бурлит водопадом. В общежитиях, где собираются люди из разных уголков земли, точно так же звучат биты, точно такие же сложные взаимоотношения с консьержем, и точно так же рассуждают о жизни в три часа ночи в домашних тапочках, сидя на кухонном окне, пока кипят пельмени.