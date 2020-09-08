Жизнь, ставшая житием

К 100 летию кончины священномученика Николая Искровского

Всё дальше от нас события, положившие начало новому этапу истории Православной Церкви в нашей стране. Однако от этого мы не перестаём их помнить, наоборот, время всё чаще заставляет к ним обращаться — главным образом для того, чтобы убедиться, что в определённые периоды история преподносит нам одинаковые уроки. А люди, оставившие в ней свой след, всё так же продолжают участвовать в жизни земной Церкви, только уже из другого — Небесного — измерения.

В 2019 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины священника Николая Искровского, названного так по последнему месту его земного служения — селу Искровка в Петровском районе Кировоградской области (ныне территория Александрийской епархии). Здесь 2 октября 1919 года он был зверски убит махновцами. Что это был за священник, которого теперь знают и к которому обращаются со своими просьбами тысячи людей?

Ещё недавно о нём было известно совсем немного, можно сказать, почти ничего. Даже фамилии его никто не знал. Сохранились разве что два фотоснимка: на одном он вместе с супругой, на другом — среди учеников. Людская память донесла до нашего времени лишь сведения о весьма недолгом периоде его служения в Искровке, широком народном почитании как при жизни, так и после кончины, и многочисленные случаи прозорливости и помощи людям. Но и этого оказалось достаточно, чтобы в 2001 году Церковь причислила его к лику новомучеников.

Но, как дневной свет проникает в комнату, если широко распахнуть шторы, так и свет на биографию отца Николая пролился, когда Богу было угодно приоткрыть завесу. А именно к столетнему юбилею мученического подвига.

Однако обо всём по порядку.

В прошлом году мы с батюшкой по обыкновению работали в читальном зале Кировоградского областного архива, изучая дела репрессированных. Одна из заказанных нами папок содержала в себе уголовное дело за 1934 год, заведённое на подвижника веры протоиерея Фёдора Сидельникова. Листая бумаги, батюшка наткнулся на более чем любопытную информацию, а именно свидетельство «служителя культа» Ярославского Ивана Матвеевича. По его словам, отец Фёдор рассказывал, что когда прислуживал алтарником в селе Лозоватке Криворожского района (а это совсем рядом с Искровкой), то при священнике Николае Михайличенко наблюдалось множество случаев исцелений больных. Затем махновцы задержали и расстреляли Михайличенко, а перед тем последний говорил, что «некоторые дождут великой радости и среди лета запоют „Христос Воскресе!“, но прежде чем до этого дождут, испытают голод, мор и другие бедствия». Если сопоставить эти слова со свидетельствами старожилов Искровки, Лозоватки и других сёл, а также Кривого Рога, станет очевидно, что подобной известностью обладал только отец Николай Искровский. По его молитвам люди исцелялись душевно и телесно, и именно он накануне грядущих революционных потрясений предсказывал, что наступит очень тяжёлое время, а его самого убьют.

Затем нам показали ранее неизвестную фотографию с изображением священника и двух мальчиков. На обороте было написано: «Никандру Герасимовичу Курочке. На добрую память... духовному сыну от священника с. Григорьевки Николая Михайличенко 1912 г.». Изображение батюшки полностью совпадало с известными снимками священномученика Николая.

Так значит, его фамилия Михайличенко? Решили оттолкнуться от этого, чтобы более подробно прояснить биографию. Пришлось как следует потрудиться в архивах Кировоградской и Днепропетровской областей, обратиться к епархиальным историкам, встретиться с людьми. Систематизировав новую и ранее имеющуюся информацию, получили более полное представление о жизни отца Николая.

Священник Николай Семёнович Михайличенко родился предположительно в 1873 году в семье священнослужителя. Окончил Екатеринославскую духовную семинарию и сразу после этого был направлен псаломщиком в церковь села Новобатайска Ростовского округа. Вскоре его рукоположили в сан диакона в кафедральном соборе Екатеринослава, и в этом сане он снова отбыл в Новобатайск. Через год направлен на служение в Георгиевскую церковь местечка Петриковка Новомосковского уезда. Именно с территорией современной Днепропетровской области будет связано его дальнейшее служение — как диаконское, так и священническое.

В 1899 году отец Николай рукоположен в сан священника. Сначала служил в селе Павловка Екатеринославского уезда, затем в Комиссаровке Верхнеднепровского уезда. Получил известность как ревностный совершитель богослужения. Церковная дисциплина была для него очень важна. Он не любил, когда кто либо из прихожан отвлекался и разговаривал на службе или оглядывался по сторонам. В таком случае мог даже сказать: «Что там? Медведь пришёл?» или просто попросить человека выйти, чтобы тот не нарушал ход богослужения.

Отец Николай очень любил чистоту и порядок в храме и на прилегающей к нему территории. Всегда учил, что храм — это Дом Божий, и его нужно содержать в чистоте. В 1909 году переведён настоятелем в Свято-Николаевскую церковь с. Николо-Гегелино и одновременно назначен благочинным первого Верхнеднепровского округа, куда входили восемнадцать церквей. Потом он продолжил службу в Григорьевке Бахмутского уезда. В справочной книге Екатеринославской епархии того периода находим подтверждение тому, что у него была супруга и двое детей, и следовательно, на фотографии священника с детьми вполне может быть именно он.

В 1914 году отца Николая перевели в Архангело-Михайловский храм села Весёлые Терны (Калачевский рудник), и до октябрьской революции он служил там. Помимо этого много времени посвящал преподавательской работе, был законоучителем: ученики его любили и всегда внимательно слушали на уроках. Примечателен факт, что когда после октябрьского переворота его хотели арестовать, один из прибывших для этого молодых людей узнал его: «Батюшка! Я вас помню: вы же у нас Закон Божий преподавали!..». И арест не состоялся.

А вот о том, когда он пришёл в Искровку, архивные документы не предоставляют данных. Вероятно, это произошло уже после революции, около 1918 года. Храм в этом селе был в честь святого мученика Виктора (ныне Крестовоздвиженский). Искровский помещик по имени Виктор не хотел давать землю и средства на строительство храма. Только когда жители обратились напрямую к императору Николаю ІІ и тот выделил помощь, пристыженный пан также оказал щедрую поддержку. Храм освятили в 1914 году во имя его небесного покровителя.

В Искровке на участке земли, в народе называемом «блуква», был источник воды. Здесь отец Николай часто служил молебны и проводил вычитки бесноватых. Очень многие люди получали исцеление от мучивших их злых духов.

Также отца Николая знали, как человека весёлого нрава, обладающего здоровым чувством юмора. Некоторых он даже обличал с помощью шуток. Однажды его подвозил к церкви крестьянин, который по дороге думал: «Эх, если б не попа вёз, так заработал бы хоть 5 копеек... А так, что с попа возьмёшь?». Вслух он этого, конечно, не сказал. Когда подъехали к храму, отец Николай, улыбаясь, протянул ему 5 копеек и сказал: «Не надо так о попах думать — разные бывают».

А вообще к отцу Николаю приезжали не только за исцелениями, но и чтобы помолиться на богослужении, послушать проповедь, а также потрудиться для храма. Известно, что семья Крижановских из села Рыбчино Новгородковского района Кировоградской области шла для этого 12 км пешком. На богослужения также собиралось немало молодёжи. Ближе ко времени своей кончины отец Николай стал торопить матушку с отъездом. Она медлила, пока он строго не приказал ей уезжать вместе с детьми. Говорил ей, что его скоро убъют, а хоронить будут три раза.

Время служения отца Николая в Искровке пришлось на период Гражданской войны и разгула многочисленных банд: махновцев, григорьевцев и прочих. Их девизом стали слова известной старой песенки: «Ломать, крушить и рвать на части — вот это жизнь, вот это счастье».

Именно махновцы, по воспоминаниям жителей Искровки, и убили отца Николая. Он знал о дне своей смерти и говорил об этом людям. 2 октября 1919 года орда разгулявшихся бандитов прилетела в Искровку. Священник укрылся на колокольне. Выдал его староста по фамилии Коваль. Он обижался на батюшку за то, что якобы по его вине кадеты арестовали сына старосты, хотя обвинение было беспочвенным. А тут представился случай отомстить.

Расстреляли отца Николая на кладбище рядом с храмом. Сначала люди просто набросали сверху веток, а через день похоронили в земле, но без гроба. Через год собралось множество священников, и батюшку перезахоронили за алтарём. Так сбылись слова святого о том, что его будут хоронить трижды, а также о грядущих тяжёлых временах: голод 1921 и 1932–1933 годов, репрессии в отношении духовенства и верующих, уничтожение храмов...

За могилой новомученика постоянно ухаживали. Люди приходили и просили помощи, так, как отец Николай и говорил незадолго до своей кончины: «Кто будет молиться и просить помощи, тому Господь будет её посылать. И я буду помогать, как помогал живой». Ответ на молитву не заставлял себя долго ждать. Кто приходил с костылями — уходил без них, кто вообще был неходячим, обратно возвращался на своих ногах. Нынешний многолетний настоятель искровского храма протоиерей Василий Загребин ещё до прославления отца Николая в лике святых неоднократно сам испытал на себе помощь святого. Он ведёт тетрадь, куда записывает множественные случаи того, как искровский святой отзывался на молитвенные просьбы людей.

17 июля 2001 года батюшку причислили к лику святых, в сентябре обрели его мощи, а 2 октября, в день кончины, состоялось прославление. С тех пор 2 октября на литургию приезжают многочисленные паломники. А с 2013 года, по благословению епископа Александрийского и Светловодского Боголепа, в этот день установлен крестный ход из села Анновка Петровского района до Крестовоздвиженского храма в Искровке протяжённостью около 10 километров. По окончании совершается Божественная литургия под открытым небом, так как небольшой храм не вмещает всех молящихся, и с каждым годом людей всё больше. Необыкновенно многолюдно бывает и на источнике священномученика Николая. С некоторых пор там оборудована купальня. В Александрийской епархии 2019 год объявлен годом священномученика Николая Искровского. Хочется сказать каждому: открывайте для себя этого великого святого, приезжайте помолиться у его мощей в Искровку, окунуться в источнике. Искренне рассказывайте ему о ваших нуждах, и он обязательно откликнется.

Из рассказа нынешнего настоятеля храма в Искровке:

Когда мы стали раскапывать могилу, чтобы обрести мощи, то чем глубже копали, тем отчётливее становился запах — я бы сказал, больше всего похожий на цветущие груши. Когда открыли гроб, увидели: мощи сохранились (не полностью, конечно, тление должно быть — так Бог показывает нам, что это всё таки человеческое тело). Когда принесли мощи в церковь, первые несколько дней этот «грушевый» запах был даже слишком сильным, потом становился всё слабее. Сейчас иногда во время службы он вдруг появляется и наполняет всю церковь, будто облако. Причём неважно, открыты мощи или закрыты, насколько близко от гроба ты находишься — благоухание везде одинаковое... Случаев исцеления от мощей было очень много. Лет шесть назад приехала семья из Кривого Рога с полугодовалым мальчиком, у которого диагностировали тройной порок сердца. Через три месяца мальчику должны были делать операцию в институте Амосова, врачи сразу предупредили, что операция если и поможет, то ненадолго, но родители не теряли надежды. Они пробыли здесь несколько дней, прикладывали мальчика к мощам. Пару раз мы отслужили службу возле святого источника, купали там малыша, и потом они уехали.

Через полтора года приезжают, зовут квартиру освятить. Спрашиваю: «Как малыш?». Говорят: «Приедете святить — посмотрите». Приехал: мальчишка бегает, весёлый, здоровый. Говорю: «Видно, операция удачно прошла!». «А мы не делали, — отвечают. — Врачи сказали: не нужно уже».

Я не очень разбираюсь в медицине. Видел, как многие исцелялись: пиелонефрит, склероз, варикоз, но тут тройной порок сердца, и вдруг сам прошёл...