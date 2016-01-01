Есть ли у духовной жизни «качество»? Можно ли быть «более» или «менее» духовным? Безусловно, важно и нужно осознанно относиться к изменениям в своём внутреннем мире. Иногда большое подспорье в этом — откровенные записи своих пусть даже неприглядных мыслей.

Сомнения

Меня терзают сомнения. Мне часто кажется, что Бога нет, что я живу в страшной иллюзии.

У меня к Нему много вопросов. Все они начинаются с «за что» и «почему». Но у нас нет диалога. На мои вопросы в ответ — тишина. Это мучительное молчание.

Я дерзаю сомневаться в Боге. А сомневается ли Бог во мне?

Сейчас, подпуская меня к Чаше, Он полагается на мою совесть. А что, если каждый раз перед Причастием Господь потребует неопровержимых доказательств, что я существую как христианка? Что в таком случае я смогу Ему предъявить?

Потому что, сказать по правде, я люблю Бога ровно настолько, насколько мне это удобно, не особо утруждаясь. Но при этом настойчиво чего-то от Него требую.

Вспоминаю, как покупала когда-то железнодорожные билеты в новогодние праздники. На завтра. Сайт «Укрзалізниці» говорит, что ни одного свободного места нет. Проверяю в сотый раз и в слезах восклицаю: «Бог, Ты оставил меня!». (Да-да, сейчас смешно даже вспоминать об этом.)

Рыдая, засыпаю. Через несколько часов, уже «на автомате» проверяя сайт, вижу в доступе новый свободный вагон.

Господь ответил на мою просьбу. И дал мне не место, и не два, а целый вагон: «Выбирай, деточка! И не сомневайся больше во Мне».

Эта почти детская история всегда утешает меня, и я чувствую, что Бог ближе, чем кажется. Пустота и страх неизвестности отходят.

Правда, ненадолго.

Я учусь быть собакой

Сначала он поразил меня. Классный, весёлый, открытый. Мы проводили вместе всё время: гуляли, дурачились, ходили на море, где он гонял чаек. Обратно всегда бежали наперегонки.

Мне было легко с ним. Он ничего от меня не хотел. Дома всегда вёл себя сдержанно, ловил каждый мой взгляд и радовался любому вниманию. Его тепло грело моё сердце.

А потом он мне надоел. Точнее, стал обыденным. Даже его тихое присутствие превратилось в обузу. Я предъявляла ему всё больше претензий, какие-то мелочи в его поведении меня раздражали. Он это понимал, но продолжал быть рядом, по-прежнему ничего не требуя.

Я начала на него покрикивать, совсем перестала к нему прикасаться. И он тихо ушёл. Лабрадор по имени Валетт.

Боюсь, с людьми у меня похожая ситуация.

После этого я учусь быть собакой — так же безусловно любить.

Встреча

Среды и пятницы я не люблю. Нужно готовить что-то постное, часто перекусываю, чем придётся. И вечером (это ведь уже почти следующий день) срываюсь и съедаю что-то мясное. Или молочное. Тоже считай что постное.

Я не до конца понимаю, зачем мы крестимся при «Слава, и ныне», когда кладём поклоны, и почему столько. Смысл молитв мне часто непонятен, повторение их усыпляет.

Интересно, этого ли хотел от меня Бог, создавая свободной и уникальной личностью — сделать заискивающим и ритмично кланяющимся болванчиком?

Оказывается, с Богом можно и не встретиться. Усвоить правила поведения, но так и не разобраться, в чём, собственно, смысл. И так и не заметить Его — Того, ради Которого всё совершается.

Сегодня я решила честно признаться Богу, что события двухтысячелетней давности меня не очень трогают. Я, конечно, сопереживаю, но не настолько, чтобы отказаться от котлетки целых два раза в неделю.

И попросила Его помочь мне хоть немного прикоснуться к благодати, которая оживит моё сердце.

Может, это станет первым шагом к нашей с Ним настоящей близости?