Что нам нужно, Господи?

Твоя любовь, Твоя забота, храм, молитва, таинства? Но это слишком сложно для нас.

Что нам нужно, Господи?

Для счастья. А что это вообще такое? Мы бежим от несчастья психотропными тропами, алкоголем, разовым сексом, «танчиками», больным патриотизмом. Релакс есть, а счастья нет... Точнее, есть несчастье, паническое бегство от него, и всё.

Что нам нужно, Господи?

Побольше хайпа, мейнстрима. Никто не облажался — а нам грустно. Так долго никто никак не облажался. Так долго и скучно. И досадно... Ты спойлернул в Своей Книге, сказав всё наперёд. Пусть даже всё закончится хорошо — нам ужасно скучно. Именно «ужасно скучно».

Что нам нужно, Господи?

Друзья, любимый человек. Раз и на всю жизнь. Но только вчера мы сменили очередной список любимых. И снова новые чувства, снова молодость, снова жизнь бьёт ключом. Но скоро сядут и эти батарейки. Почему Ты всё так устроил?

Или батарейки мы создали сами, а Твоё творение — Жизнь?

Что нам нужно, Господи?

Побольше «бонусов», «гарнитурок», «аксессуаров» в виде личных психологов, тренеров по фитнесу, консультантов по диете, аферистов-вебинарщиков. Нам нужно ещё многое и многое, то, за что мы готовы платить, потому что сами мы уже не можем справиться со своей душой и лишним весом. Сами не можем, нам нужно что то ещё. То ли, Господи?

Что нам нужно, Господи?

Стабильность. Мир вокруг. Но война внутри нас — сильных, умных, красивых и... слишком самоуверенных.

Что нам нужно, Господи?

Признаться, что Ты не живёшь в душé, и верить «в душé» даже не смешно?

Что нам нужно? Вся эта современная жизнь?

А ведь мы помним те неподдельные радости детства. Совсем маленькие моменты, от которых понимаешь, что живёшь, что всё стабильно, что Кто то всегда рядом. Момент дребезжания дедовской удочки, когда на крючке маленькая рыбёшка. Момент тре`ска и раскола бревна под натиском твоего топора в отцовском дворе. Момент собирания ягод, когда в самом начале ведро кажется бездонным, а потом за беседой с другом ты неожиданно его наполнил. Момент, когда тёплая материнская рука гладит тебя по голове перед сном, и кажется, что этот «броневик» никто не пробьёт...

И это только моменты. Мы могли бы построить нашу жизнь из этих моментов, но мы выбрали батарейки, а не жизнь. Мы всё усложнили. И теперь ходим, улыбаемся друг другу героями фильмов, которые смотрим.

Так что же нам нужно, Господи?

Твоя любовь. Твоя вера в нас. Твоя забота, но нам сложно так.

Потому что мы сложные. А Ты — прост.