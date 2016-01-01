Достучаться до сердец

На самом деле любой человек хочет жить. Тем более молодой. «устраните проблему, которая загнала его в тупик, и он выберет жизнь», — уверен собеседник «Отрока», преподаватель киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат психологических наук, специализирующийся на проблеме подростковых самоубийств, Ярослав Евгеньевич Рябчич.

250 завершённых подростковых суицидов в год — такова официальная статистика по Украине. Но поскольку учитывает она только явные случаи, реальная цифра выше как минимум в три раза. Кроме того, не фиксируются неудачные попытки, а их в семь-десять (по некоторым данным, в двадцать) раз больше. Выходит, каждый день в нашей стране по самым скромным подсчётам два молодых человека уходят из жизни по своей воле.

Что с подростком происходит

Ярослав Евгеньевич, главный вопрос: что детей на это толкает?

Для начала давайте вспомним об особенностях подросткового возраста. По современным данным, у мальчиков он начинается с 11 лет, у девочек — с 12-ти, и к 17 годам завершается. Его ещё называют переходным периодом, ведь, действительно, за эти несколько лет ребёнок переходит из детства в состояние взрослого человека.

Начинается всё с физиологии — гормональных перестроек организма, которые сказываются и на психике. Гормоны вообще влияют на наше восприятие, на поведение, а у подростков они кроме всего прочего обуславливают такую интересную особенность, как акцентуация характера — когда определённые черты, до подросткового возраста проявлявшиеся гармонично, в переходный период начинают «зашкаливать», и ребёнок теряет над ними контроль.

Кстати, отсюда все эти, так раздражающие родителей, экспрессивные размахивания руками, «психи» на ровном месте, негативизм, педантичность и даже злость или доброта. Посмотрите на подростка, который заботится о животных: он сам не ест бутерброды в школе, но после уроков бежит кормить бездомных кошек и собачек. Со временем эта доброта будет проявляться уже в разумных пределах, но пока она имеет вот такую гипертрофированную форму. То же самое и с негативными качествами.

Кроме физиологической стороны есть и психологическая: человек уже считает себя взрослым, но формально у него для этого нет оснований — живёт с родителями, на полном обеспечении, ходит в школу, в троллейбусе к нему обращаются: «мальчик», «девочка». Получается диссонанс: он-то уверен, что уже взрослый, но никто пока таким его не воспринимает.

Поэтому первая причина кризиса подросткового возраста заключается в том, что ребёнок перестраивается, переходит к своим взрослым формам поведения, а родители — нет. И в каком-нибудь 7-А ребята друг для друга — уже солидные люди, а все вокруг относятся к ним как к маленьким. Вот они и злятся: почему так?

Переходный возраст в целом довольно сложный, но что должно произойти, чтобы довести ситуацию до уровня критической?

Особенность мышления подростков в том, что они ещё не способны увидеть решаемость проблемы в перспективе. Для них всё, что происходит здесь и сейчас, актуально и важно, и если не получается найти выход сию же секунду, значит, выхода и нет.

В этом возрасте огромную роль в жизни ребёнка играют так называемые значимые институты социализации — семья, школа, компания. Соответственно, и большинство проблем происходит отсюда. Например, учитель бестактно пошутил при всех, сказал какую-то глупость, и подросток знает, что завтра, когда он придёт в школу, весь класс будет повторять эту глупость ему в глаза. А в школу не пойти нельзя, поэтому всё, жизнь закончилась.

Усугубляет ситуацию и присущий подросткам крайний негативизм. Человек в этом возрасте мыслит о себе как о первопричине всего: что это в нём проблема; что если одноклассники получают хорошие оценки, а он нет, значит, это он глупый. Любой юноша или девушка думает, что у него слишком большой нос или слишком маленькие уши. Особенно от таких мыслей страдают девочки.

Почему один подросток способен справиться со своим переживанием — например, девочка скажет маме: «я некрасивая», и мама подбодрит и убедит её в обратном, а другой доходит до такого состояния, что идёт и совершает непоправимое?

Есть множество факторов. Как правило, на первом месте среди причин подростковых суицидов стоят личностно-семейные конфликты: несправедливое отношение родителей или родственников, развод или конфликты между отцом и матерью, недостаток родительского внимания; либо неудачная любовь, невозможность получить то, что очень хочется, и так далее. Также может влиять состояние физического и психического здоровья: тяжёлая болезнь, психические расстройства. Если есть конфликты в коллективе — с одноклассниками, с учителями, с руководством школы, когда предъявляемые требования непомерны или недостижимы, либо произошло так называемое падение престижа в значимой социальной группе, это также способно вызвать суицидальные намерения. Может иметь значение материальная сторона — неудовлетворительные бытовые, жилищные условия, например. В случае совершения подростком преступления или любой иной формы асоциального поведения, при желании уйти от уголовной ответственности или иного вида наказания он также может предпринять попытку суицида.

Суицид: истинный, аффективный, демонстративный

Есть шанс остановить ребёнка?

Безусловно. Но надо иметь в виду, что подростковый суицид бывает трёх типов: истинный, аффективный и демонстративный. Особенность первого типа в том, что подростковое поведение характеризуется депрессией и тревожностью. Подросток долго вынашивает идею покончить с собой, готовится, обдумывает детали и затем осознанно совершает попытку. По статистике, больше всего смертельных исходов именно у этой категории. Но есть и свои плюсы: поскольку процесс этот продолжается определённое время, его можно распознать и предотвратить.

Следующий тип — так называемый аффективный суицид, когда решение принимается ситуативно, спонтанно, «здесь и сейчас». Среди подростков эта форма встречается чаще всего. Беда в том, что молодой человек не даёт себе возможности исправить ситуацию. Например, бросил мальчик девочку — всё, она не видит иного выхода.

Третий тип — демонстративный, он же суицид-шантаж. Как ни странно, но таким образом подросток пытается вести диалог. Что у него есть? Только его тело — единственное, над чем он является полноправным хозяином. Вот он и манипулирует, стоит на подоконнике и кричит маме: «не сделаешь по-моему, выброшусь в окно». Как правило, такие попытки не завершаются трагически, ведь человек изначально не настроен умереть, для него это рычаг давления.

Возвращаясь к первому типу: трудно представить, что молодой человек, у которого вся жизнь впереди, вдруг всерьёз начинает думать о том, чтобы этой жизни себя лишить…

В развитии суицидального поведения различают несколько стадий, и начинается всё с суицидальной мысли. Из академической литературы известно, что суицидальные мысли характерны для каждого третьего подростка, однако практика показывает, что только для каждого третьего они НЕ характерны. То есть две трети детей в этом возрасте задумываются о понятии «суицид» с переносом его на себя. При таких показателях мы можем говорить, что это одна из форм подросткового мышления, которая, тем не менее, с возрастом проходит.

Следующая стадия суицидального поведения — период конкретной физической активности, когда продумываются способы и механизмы поступка. После этой наступает стадия непосредственно суицидальной попытки.

Как это отследить? по каким признакам можно понять, что с ребёнком происходит что-то плохое?

Суицидальное поведение может реализовываться в открытой и скрытой формах. Что касается первой, её несложно заметить, потому что ребёнок о своих намерениях говорит прямо.

Как именно говорит? угрожает, предупреждает, жалуется?

Например, вполне конкретно может сказать о том, что «все задолбали, и я так больше жить не хочу».

Но скрытые проявления распознать тяжелее. Если подросток живо интересуется суицидальной формой поведения, загробной жизнью, постоянно об этом говорит или шутит, смотрит соответствующие фильмы и читает литературу, есть вероятность, что его эта тема не отпускает. Или всегда хорошо учился, а тут вдруг начинает получать плохие оценки; был активным спортсменом или музыкантом, но ни с того ни с сего забрасывает занятия — просто не направлен уже на результат, ему это как бы незачем. Может завершать начатые дела, чтобы «ничего не держало»; раздаривать вещи, считая, что они ему уже не понадобятся; прощаться с родными, с друзьями, говорить о том, что «встретимся в следующей жизни».

Жизнь без крайностей

Он будет давать какие-то сигналы, чтобы его остановили, или, наоборот, станет полностью соблюдать секретность, чтобы не помешали?

До самого конца, пусть даже очень глубоко, но надежда на изменение ситуации остаётся. На самом деле любой человек хочет жить. И если у ребёнка появилось желание умереть, значит, что-то его не устраивало, но когда мы поможем ему решить проблему, тогда и суицид, как способ выхода из ситуации, не понадобится.

Подросток в любом случае будет пытаться достучаться до окружающих, будет посылать вовне крик о помощи, пусть даже и в непрямой форме. Конечно, он не придёт и не скажет, что «вот, хочу покончить с собой, потому что считаю себя неудачником». Но если всё изменится, и он вдруг станет «удачником», то однозначно сделает выбор жить дальше.

Но здесь необходимо отметить, что есть суицидальное поведение, а есть то, что называется аутодеструктивным поведением. В интернете вы наверняка видели множество видеороликов о том, как подростки катаются на крышах вагонов метро, залазят на закрытые стройплощадки или на небоскрёбы, висят на одной руке, чтобы сделать сэлфи. При этом у них, скорей всего, нет желания покончить с жизнью, просто вот такая форма аномального поведения.

Аутоагрессия может выражаться и в том, как ребёнок обращается со своим телом. Например, школьники иголками выцарапывают себе на теле надписи или рисунки; тот же пирсинг. Но всё это, как правило, не приводит к суициду.

Если окружающие сталкиваются с тем, что вы назвали «суицид-шантаж», как вести себя в таком случае?

Здесь всё очень индивидуально. Необходимо понимать, насколько ребёнок готов совершить то, о чём говорит. Могут быть две крайности. Если уступить, это останется в сознании как шаблон поведения, и дальше при любом удобном случае человек будет поступать так же, потому что «в прошлый раз сработало». Но и чтобы не допустить худшего варианта развития событий, нужно внимательно смотреть на самого подростка — в каком он состоянии.

Для ребят в этом возрасте характерна дуальность мышления: «либо — либо», «либо хорошо, либо плохо». Им сложно осознать, что есть ещё что-то помимо крайностей. Поэтому задача взрослого — как раз показать многогранность ситуации, помочь ребёнку расширить его сознание, предложить и другие варианты вместо ультимативного «будет по-моему, либо я умру».

Беда — не навсегда

Если подросток рисует виселицы, пистолеты, отрезанные головы, пишет в дневнике на каждой странице «пристрелите меня» — то есть проявляет описанные вами признаки суицидального поведения, что родителям делать в таком случае?

Лучшее лекарство — это любовь. Чем больше общаться с ребёнком в доверительной, тёплой эмоциональной атмосфере, тем больше мы сможем помочь ему в трудной для него ситуации. Да, в этом возрасте все они пытаются отстраниться от родителей, бывает, даже нарочно ставят какие-то дополнительные преграды, и если папа или мама вдруг начнут проявлять интерес к рисункам сына или дочки, они просто отмахнутся: «мы все в школе рисуем виселицы». Действовать напрямую нельзя, нужно быть рассудительным и мудрым.

Но беда в том, что причины суицидов часто кроются именно в семье. Когда, например, ребёнок выступает для взрослых таким себе «козлом отпущения» — папа с мамой ему постоянно твердят, что всё в семье плохо из-за него, он чувствует себя обузой, вот и уходит из жизни, «чтобы всем стало легче». Или же требования непомерно завышены, особенно в семьях, где дети на скрипке играют с утра до ночи, потому что мама в юности хотела стать известной скрипачкой. Позвольте, причём здесь ребёнок? У него своя жизнь, и он сам имеет право решать, чем хочет заниматься.

Родители часто пытаются кроить жизнь детей по своему усмотрению, но на самом деле не так-то много они могут в ребёнке изменить. Сколько есть примеров, когда в благополучной семье единственный сын вырастал наркоманом, или, наоборот, отец с матерью вели асоциальный образ жизни, а дети всё равно из этого мрака вырывались.

Будет гораздо эффективнее, если родители откажутся от желания управлять подростком и направят усилия на то, чтобы его по жизни сопровождать. Да, он ещё не взрослый, но он считает себя таким. Так покажи ему, что тоже считаешь его взрослым. Общайся с ним не приказаниями «делай то, делай это», а в диалоге: «Да, ты свободен поступать, как считаешь нужным, но подумай, может, лучше тебе будет, если сделать вот так…».

Важно, чтобы родители постоянно показывали ребёнку свою любовь, говорили, как он им дорог, что они видят в нём потенциал.

Когда случайный человек на улице вдруг говорит, что хочет покончить с собой, как на это реагировать?

Это однозначно призыв о помощи. И если обратились именно к вам, значит, именно ваша помощь важна, даже если вы и не знакомы. Как правило, человек ищет того, с кем бы мог поговорить о своей проблеме, если не получается этого сделать в семье, в школе или в компании. Поэтому, естественно, нужно помочь.

Что бы вы сказали молодому человеку в такой ситуации?

Сказал бы, наверное, что все проблемы — решаемы. Что у каждого из нас есть трудности, с которыми нам приходится иметь дело, — так жизнь устроена. И из проблем мы можем выносить не негативизм, а опыт. И если все трудности складывать и нести за спиной, этот «рюкзак» с каждым разом будет становиться всё тяжелее. Значит, нужно уметь отпускать.

Жизнь многогранна и стремится к развитию. Пройдёт время, и на эту же проблему ты посмотришь уже просто как на жизненные обстоятельства. И даже если сейчас кажется, что выхода нет (возможно, по каким-то реальным, неотвратимым причинам, например, смерть близкого человека), с этим тоже можно жить. Ты всё преодолеешь, у тебя есть для этого ресурсы, просто, возможно, надо подождать.

Cтатистика

Самоубийства являются второй после ДТП причиной смертности в возрастной группе от 15 до 29 лет. Пик суицидов приходится на старший подростковый возраст — 14–16 лет. Мальчики совершают самоубийство в 4–5 раз чаще, однако девочки предпринимают в 3 раза больше попыток.

80 % суицидов совершается по причине плохих отношений с близкими.

13,6 % — из-за конфликтов.