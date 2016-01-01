Главная драгоценность

Жить осознанно, жить внимательно — для чего это всё? Что теряет человек, если перестаёт следить за своим внутренним миром?

замечательного Феллини в «Сладкой жизни» есть довольно неожиданный поворот. Режиссёр показывает действительно потрясающих людей — прекрасную семейную пару с детьми. Всё их существование направлено на то, чтобы узнавать и ценить прекрасное. Но заканчивается всё тем, что глава семьи убивает своих любимых детей и кончает жизнь самоубийством. Просто потому, что понимает: в этом стремлении к внешней красоте он по-настоящему себя исчерпывает, и обнажившаяся пустота открывает ему, что вообще в принципе незачем жить...

Всегда за этой жизнью — какая бы она ни была — если ты не живёшь в личных отношениях с Господом нашим Иисусом Христом, стоит пустота. Это в лучшем случае. В худшем, как правило, за всем кроется грех, которого до времени никто не видит.

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Христиане — это как раз те люди, которые осознали свою нужду в Божественной Личности. Бог действительно преподнёс нам огромный дар: дал Себя лично для общения. И любой, кто задумывается о смысле жизни, в конце концов приходит к тому, что это общение и есть центр и смысл нашего бытия.

Из этой ежедневной встречи с Богом берёт начало всё: наш оптимизм, наши силы, осмысление правильного и неправильного. Мы и воспитание детей начинаем с того, что учим их в сложный момент обратиться к Богу, попросить у Него помощи. И это чудо — а ведь детская молитва почти всегда оканчивается чудом — становится открытой дверью к удивительной личной встрече с Ним.

Потому что Бог — это Личность. Он рядом, и в каждом чуде проявляет Себя по-разному. И оказывается, что Он такой, с Которым не хочется расставаться! Думаю, это и становится основанием, почему мы живём внимательно.

Какая она, жизнь внимательная? Это когда мы полностью сосредоточены на том, в каких отношениях с Богом мы находимся. Человек, осознавший драгоценность этих отношений, ни в коем случае не захочет с этой драгоценностью расстаться.

Конечно, бывают и сложные времена — минуты некоей богооставленности, сомнений. Собственно, святые отцы упоминают об этом, говоря, что и это нормально. Именно в такие моменты укрепляется наш дух — воспоминаниями о личном общении с Богом, о чуде личной встречи с Ним.

Итак, мы живём перед Лицем Божиим, потому что мы в этом нуждаемся, мы этого хотим, мы это любим.

Но что ещё значит выражение «жить внимательно»? Остановимся, чтобы расшифровать его, потому что это нам пригодится в дальнейшем. Внимательно — значит, не лукаво. Когда не заключаешь мелких компромиссов с совестью, не позволяешь самому себя обманывать. Без ежедневного и ежечасного предстояния перед Лицем Божиим это невозможно.

Жизнь без Бога насквозь пронизана лукавством. Таково сильнейшее действие нашего греха: он постоянно оправдывает свои поползновения, то, к чему он нас подвигает. И именно эта драгоценность, которую мы изо всех сил стараемся сохранить — наши личные отношения с Господом, — учит нас бороться с лукавством, видеть его в себе и разоблачать. Мало того, иметь силы через это лукавство переступить, что очень нелегко сделать — настолько оно близко нашему самолюбию.

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Но вот мы со всяким вниманием относимся к своей жизни и однако вместо успехов и духовных свершений раз за разом открываем в себе настоящие пласты греха и гнездящиеся в глубине души страсти.

Во-первых, обнаружение той или иной греховной склонности или даже привязанности само по себе является подлинно драгоценной находкой. Ты наконец нашёл то, над чем тебе нужно работать!

Другое дело, что работать над собой мешает гнездящееся в нас самолюбие. Оно не даёт отнестись к себе самокритично, признать: да, во мне живёт грех; да, оказывается, в результате некоторых, может быть, наследственных склонностей либо по совокупности моих собственных поступков я приобрёл какую-то наклонность, которую раньше не замечал и только сейчас обнаружил. Не надо приходить от этого осознания в отчаяние и ужас, но и выпячивать перед всеми, рассказывать, какая уродливая привязанность у тебя проявилась, тоже не стоит. Но что действительно нужно сделать — это прийти к духовному отцу и обнаружить перед ним не просто свою наклонность, но и обозначить задачу, которая отныне поставлена перед тобой.

И во-вторых, обнаружение греха или скрытой до времени страсти и свидетельствует как раз о том, что у тебя с Богом личные отношения. Он о тебе заботится, показывает тот или иной краеугольный камень твоего самолюбия. Ведь бороться одновременно со всей совокупностью проявлений греха человек никак не сможет, и Господь попускает, чтобы проявления становились заметны одно за другим — так, чтобы ты мог начать их преодолевать.

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Против каждой греховной наклонности есть свои методы, своя последовательность действий. Если даже до конца жизни человек не сможет справиться с какой-то своей слабостью, но постоянно будет вести против неё брань, всё равно это значит, что он эту страсть победил, поскольку никогда с ней не согласился и всегда против неё воевал.

Только Бог определяет момент, когда Он очистит нас от той или иной заразы. Либо же не очистит до конца, и тогда страсть останется с нами навсегда. Потому что за некоторыми нашими победами кроется ещё бóльшая яма — самомнение, и как раз победа может привести нас к падению в это самомнение, в то время как постоянная борьба, наоборот, — к кротости, смирению и сокрушению сердечному.

Именно поэтому иногда приходится с некоторыми своими наклонностями сражаться очень долго, буквально до конца своих дней. И это — нормально, такова наша жизнь христианская — перед Лицем Божиим, и кто ведёт такую жизнь, тот правильно поступает.