Из письма духовнику

Каждый раз, когда я исповедуюсь в том, что не хочу жить и желаю себе смерти, испытываю жгучее чувство стыда. Как можно, получив от Бога столько подарков — друзей, семью, братьев и сестёр, путешествия, сильное здоровое тело, схватывающий всё на лету ум — тяготиться, маяться, болтаться между унынием и апатией? И при этом то и дело с тоской и упрёком поглядывать на Небо: Господи, разве ещё не пора?..

ЭТО всегда начинается с какой-то мелочи. Друзья едут в поездку на выходные, с собой не берут. Может, сердятся за что-то? Может, я стала занудой и они меня избегают? Ну да, в последнее время я на своей волне, вот и уехали сами. Но ведь даже не пригласили! Могли хотя бы позвать...

Это конец. Теперь так будет всегда. Все всегда будут ездить без меня. Я остаюсь одна. На периферии жизни.

Они там. Им весело. Там вся тусовка, там радость, общение. Они травят анекдоты, останавливаются выпить кофе на заправках, а по вечерам будут пить пиво с бычками. А я тут. Одна и никому не нужна.

Как достало всё. Почему все звонят? Неужели нельзя оставить, наконец, в покое! Что опять от меня понадобилось, зачем обязательно нужно звонить-звонить-звонить? Телефон, заткнись! Не хочу видеть никого. Нет, хочу. Хочу, чтобы...

Нет, не хочу ничего. Почему я должна всё это делать? Кто сказал, что то, что я делаю, кому-то надо? Никому это не надо. Я просто ноль и пустое место, и давно пора хотя бы самой себе в этом признаться.

Да, я ноль. И всегда такой была. И все всегда это видели, просто жалели меня и не говорили вслух. Но думали. Каждый меня видел и думал: «Вот она — ноль».

Да! Ведь если бы не так, я не сидела бы здесь, или не бродила по городу одна, а была бы там, где жизнь...

Где жизнь? Почему её нет во мне? Почему она мне не нужна? Почему так сильно хочется сдохнуть?..

Что со мной? Так, оставьте меня в покое. Не звоните, не буду брать трубку. Я занята. Ваше время прошло — надо было раньше быть внимательнее, хоть иногда отрывать глаза от телефона и компа и послушать, когда я пыталась сказать, как мне плохо. А теперь поздно. Не хочу ни звука вашего голоса, ни этого беспокойства притворного. Живите себе, не отвлекаю больше.

Шлют фотки с поездки... О, как я рада, что вам весело! Вся лента переполнена вашими довольными фотками. Я рада, что вам ТАК КЛАССНО было кинуть меня тут и зажигать по полной и не забыть при этом делиться фотками.

— О, привет! Здорово, что позвонил. А то мне фигово как-то... Да, загрустилось чё-то. Ну да, это я зря. Ну да, буду держаться. Да, унывать нет причин. Ага. Пока. До связи...

— Простите, опоздала. Плохо себя чувствую. Что-то голова болит. Да, простите. Совсем забыла, сейчас доделаю. Нет, всё исправлю. Я мигом...

Это никогда не кончится. Дальше будет так же. Ничего не поможет. Нет смысла делать что-либо. Всё к тому и шло.

Скорей бы домой. Чтобы закрыть дверь, и пусть потекут эти дурацкие слёзы. Тяжело их сдерживать. Скорей бы домой.

Ничего, это просто такие дни. Завтра будет лучше. Не буду молиться — Господи, кому нужна моя молитва в таком унынии? Голова, выключайся уже поскорее. Завтра должно стать легче...

***

Завтра никогда не становится легче. Всё так же снаружи давит, а изнутри разрывает. И послезавтра. И ещё день, другой, третий. А бывает, и неделю. Тошнота, серое нечто, будто паутиной обволакивает тело. Не помогает ни бег, ни бассейн, ни быстрая ходьба. Ни кофе в любимой пиццерии, ни молитва, ни храм — ничего.

Будто сидишь в вырытой яме, а над головой — железные прутья. Там, вверху, небо, простор, прямо над тобой ходят люди. А ты воешь в этой землянке, запертая, одинокая, всеми забытая. И даже надежды нет, что кто-то остановится, протянет руку и вытащит тебя оттуда.

Бог молчит. А ты кричишь Ему: «Что со мной? За что ТЫ так со мной? Почему всё это со мной происходит? И когда перестанет быть так больно...».

***

Мне стыдно потом очень сильно. Стыдно перед Господом. Я знаю, что ропот — большой грех, и ведь мне действительно в жизни не на что жаловаться.

Я чувствую себя каким-то сбоем в прекрасном гармоничном мире, созданном Богом. Мне хочется исчезнуть, раствориться, перестать существовать, чтобы не портить окружающую меня гармонию. Кажется, что все вздохнут с облегчением.

***

Я молю Бога, чтобы Он никогда не позволил мне даже помыслить самой лишить себя жизни. Но где-то читала, что так сильно желать себе смерти — это как запустить в организме программу самоуничтожения. Начинаются какие-то процессы, которые вызывают смертельное заболевание либо ещё каким-то образом приближают конец.

Мне страшно и стыдно... Батюшка, скажите, если я умру в таком состоянии, это будет грех?