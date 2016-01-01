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Книжная полка

Валентина Москаленко. Когда любви слишком «много». Как стать счастливой в любви и браке

Эта книга открывает тайну несбывшихся надежд и разочарований в любви. А ведь как полезно завладеть этим секретом ещё до появления серьёзных отношений! Опыт детства, атмосфера родительского дома определяют жизнь взрослых людей. Девушке трудно построить крепкую, дружную семью, если в роду у неё в нескольких поколениях повторялись случаи разводов, алкоголизма или других зависимостей, если рядом с родителями она не была счастлива, не чувствовала себя любимой и не видела примера хороших отношений. Распознать последствия таких проблем в себе непросто, ведь они могут казаться несущественными, да и потом, «все так живут». Однако первый шаг к счастливой жизни можно сделать — прямо сегодня, осознав прежний опыт и твёрдо решив заменить его новым.

Книга будет интересна для девушек, которые только задумываются над тем, чтобы построить серьёзные отношения. Но также пригодится она и женщинам с опытом семейной жизни, может быть, даже не очень удачным — когда, казалось бы, делаешь для своих любимых всё, но при этом все почему-то не очень счастливы.

 

Митрополит Антоний Сурожский. Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности

Беседы одного из самых известных духовников и проповедников рубежа XX–XXI веков митрополита Сурожского Антония (Блума) собраны в новой книге «Красота и уродство». Эти встречи проводились в рамках ежегодных чтений, посвящённых памяти христианского поэта Томаса Элиота. Несмотря на, казалось бы, далёкую от богословия тему, владыка наполняет её глубочайшим богословским содержанием.

Материал книги уникален: никогда ещё он не издавался полностью, и практически ни в одной из многочисленных бесед владыки нет настолько широкого обращения к поэзии, изобразительному искусству, такого обилия цитат и примеров. После каждой главы приводятся ответы митрополита Антония на вопросы слушателей, что не только представляет интерес тональностью разговора и ценностью самих ответов, но и передает живость характера владыки и энергетику его речи.

 

 

Священник Максим Козлов. Промысл — штука нелинейная. Рассказы и воспоминания

В новой книге писателя и проповедника протоиерея Максима Козлова читатель найдёт воспоминания, зарисовки из церковной и университетской жизни, советы по воспитанию детей и выбору супруги, критические заметки о культуре и рассуждения о судьбе Отечества. Это истории, наводящие на размышления и вызывающие улыбку — то, что составляет яркую и пёструю мозаику жизни. Наблюдения, воспоминания и зарисовки «как это было», если они написаны живым языком, редко оставляют читателя равнодушным.

В книге собрана поразительная галерея личностей, с которыми отцу Максиму посчастливилось дружить или встречаться на своём жизненном пути. Автор не поучает, не наставляет, а просто рассказывает, предоставляя читателю самому искать ответы на поставленные вопросы.

Диакон Димитрий Николаев

 

 

Ариадна Эфрон. Воспоминания дочери

Имя Ариадны Эфрон навеки соединено с именем Марины Цветаевой. Быть дочерью великого поэта — особая миссия. Но к сложной теме этого номера книга вспомнилась, скорее, как пример доблестного сражения с испытаниями, которые посылает человеку жизнь.

«Я решила жить, во что бы то ни стало», — в одном из писем друзьям призналась Ариадна Сергеевна. Вся её история — это череда испытаний. Родилась и выросла в семье поэта, что определило атмосферу дома, но с началом революции весь прежний мир рухнул. Круг друзей (чего стоит только одна переписка маленькой Али с самой Анной Ахматовой!), любовь к литературе, учёба в художественной школе при Лувре, ранние поэтические экзерсисы воспитали её характер и интересы.

Однако испытания пришли совсем рано. В юности Ариадна пыталась покончить жизнь самоубийством, предварительно написав классическую записку. Но после этого эпизода глубоко переосмыслила свою жизнь, и это позволило ей стать настоящим борцом. В 27 лет её приговорили к тюремному заключению по статье «шпионаж». Лагеря и ссылки, казалось, должны были сокрушить силу духа, но никогда она не позволяла отчаянию овладеть её душой.

Эта книга — не только воспоминания о жизни и судьбе, но и память о страшной и сложной эпохе.

Варвара Шуваликова

Ранее опубликовано: № 3 (81) Дата публикации на сайте: 23 Май 2017

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Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.
Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555.
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