Когда приходить благодать Архимандрит Софроний (Сахаров) Любое прикосновение души к Богу приводит к тому, что «душа... бывает исполнена глубокого мира и сладостной любви Божией». Об этом знал от своего учителя, преподобного Силуана Афонского, отец Софроний (Сахаров) и этому старался научить в письмах своего дорогого друга, англичанина Давида Бальфура. Глубокие, искренние, до предела сокровенные письма содержат столько мудрости, что способны, кажется, ответить на любое жизненное недоумение абсолютно каждого из нас. В тему номера «Отрок» публикует те выдержки из писем (изданных отдельной книгой «Подвиг Богопознания»), которые приоткрывают тайну действия в душе человека Божественной благодати. Ожидать милости с терпением Не дóлжно вмешиваться в действия благодати самочинно. По воле Духа Святого, Ему единому ведомым образом, пусть действует она сама, ибо различны действия её в каждом человеке в зависимости от душевного устроения, умственного склада человека. В иных она проявляется бурно, в иных, наоборот, очень тонко и деликатно; в иных постепенно восходит от меньшего к большему, в некоторых же сразу проявляется с великою силою, а после как бы оставляет. Так что, дабы не повредить делу своим вмешательством, лучше всего, умоляя Господа о милости и ожидая этой милости с терпением, самому между тем пребывать в некотором обычном порядке духовно делания: каяться, молиться, читать святых отцов, Евангелие, трезвиться умом (хранить себя от помыслов), подавать милостыню. Как и Господь сказал, что Царствие Божие не приходит с наблюдением (см. Лк. 17, 20). Благодать приходит, когда мы её не ждём В подвиге нашем повседневном мы должны держаться бескорыстности, то есть хотя смысл своей жизни и полагаем в стяжании благодати Святого Духа, однако каждый раз подвизаясь за соблюдение заповедей Божиих, мы не должны ожидать награды, но предавать всё это на усмотрение благости Божией. Опыт же показывает, что благодать приходит к нам в то время более, когда мы её не ждём, почитаем себя недостойными её и даже самого спасения. В познании большой благодати есть много опасностей По постоянному опыту знаем, что при покаянии, при постриге, при хиротонии (при причащении иногда) посещает человека обильная благодать... Враг сомнениями исковырял ваше сердце и сделал его неспособным к принятию благодати. Но не отчаивайтесь. Не достигли сегодня — достигнем завтра. Преткновения тоже полезны: они обогащают наш опыт. Кроме того скажу ещё, что в познании большой благодати есть много опасностей, и потому редко кому даёт это Господь в начале. Дело в том, что мы не в силах удержать великой благодати, живя в телесной храмине; душа же, познавшая благодать, после, потеряв её, скорбит смертельно и ищет потерянное с великим трудом и болезнию, и плачем. Большинство не выдерживает этого подвига... Благодать отнимается за возношение и гордость Относительно вашего «неверия», помню, хотел сказать вам, что душа ваша, благодаря пережитому вами периоду «неверия», и теперь, и после — легко сравнительно — при умалении действия благодати может слагаться на привычную ей складку — чувство сомнения или неверия. Но вы не придавайте этому большого значения и не смущайтесь, а только знайте, что это неверие поверхностное и является только показателем умаления благодати и охлаждения сердца. Тогда хорошо молиться до тех пор, покамест не согреется сердце, покамест не будет препобеждено это чувство холода и неверия. Вообще Богу угодно, чтобы мы испрашивали у Него молитвою всякий дар благодати: веры, смирения, терпения и прочего. Всё это сначала даётся вкусить душе даром, но затем благодать отымается (главным образом за возношение и гордость), и тогда человек должен сам с трудом искать её для того, чтобы снова получить её более прочным образом по сознательному к ней влечению и разумному усвоению. Если подступает чувство «пустоты» богослужения Относительно вашего замечания о том, что «при близком знакомстве оказывается, что внешнее благочестие „бытового православия“ — ужасная пустота», уместным мне кажется сказать здесь по той причине, что как «неверие», так и чувство «пустоты» происходят от одного и того же. То есть являются следствием умаления в нас благодати. Это может дойти даже и до того, что и в самом богослужении человек не увидит духа, а будет мучительно ощущать «пустоту» и «внешность». На самом же деле обряды, обычаи и традиции в церковной жизни, воспринятые общим церковным сознанием, являются как бы живыми символами, сосудами, в которых сохраняется дух благочестия отцов наших. Я не хочу преувеличивать их значения, но и не могу смотреть на них, как на нечто пустое. Особенно важно нам чувствовать их смысл в таинствах, где внешние формы, действия являются символами невидимого. Это всё известно вам, но всем этим хочу только сказать, что когда благодать с нами, то всё сие бывает полно жизни и глубокого смысла, а когда мы не имеем такого ощущения, то это значит, что мы теряем благодать и нам нужно молитвою и вниманием внутренним снова стяжать её. Жизнь во Христе — вся как бы наоборот Дóлжно обязательно сказать, что вся жизнь во Христе для человека — вышеестественная и есть дар Божественной благодати... Величие — в смирении, сила — в немощи, в кротости, мудрость — в безумии, свобода — в произвольном самопорабощении, богатство — в нищете, и так далее. Губя душу свою, спасаем её. Всё как бы наоборот по сравнению с обычными человеческими понятиями. Радость в скорбях, милость и благодеяния — врагам, уплата добром за зло, сознание своего невежества при богатстве ведения. И это воистину так бывает, потому что чем глубже старается человек проникнуть, тем больше, яснее познаёт свою удалённость от цели. Благодать приходит в душу, которая исстрадалась Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживёт весьма многих и тяжких скорбей. Благодать приходит только в душу, которая исстрадалась. Если вы не переживёте тех скорбей, нищеты, унижений, быть может, голода, совершенной оставленности всеми — и людьми, и даже Богом: Боже мой, Боже мой... вскую оставил мя еси (Мк. 15, 34), то никогда не познаете любви Божественной. Сердце, не сокрушившееся от ударов скорбей и не смирившееся вконец от нищеты всякой (и духовной, и телесной), неспособно принять Божию благодать. Последняя покупается весьма дорогой ценой. Тучи проходят, и по-особому сияет солнце Слава Богу за всё. Будем терпеть. Таков наш путь. Преткнулся — встань. Пал — подымись. А отчаиваться никогда не нужно. Иногда бывает так тяжело, что человек готов отказаться от вечной жизни, если она достаётся таким путём. Зато когда пройдёт эта туча, тогда по-особому как-то сияет солнце и тогда рад бывает человек, что он пережил скорби: Во все дни веселится за дни, в которые видел скорби (см. Пс. 89, 15). Без благодати человек не может освободиться от греха Относительно учения о благодати — нам существенно важно признать, что человеку дана СВОБОДА... Существенно важно знать, что спасение человека совершается благодатью Божией при обязательном условии соучастия нашей свободы воли. Человека создал Бог без человека, но спасти его не может — без соучастия самого человека... Свобода, как мне кажется, заключается в свободе произволения, в возможности «принять или отвергнуть». Иной жизни в самом себе человек не имеет... По мнению православных отцов, например, преподобного Симеона Нового Богослова, человек без содействия благодати не может преодолеть греха, не в силах победить врага, освободиться от него. Но произволение его сказывается в желании освободиться от постыдного рабства при посильном противлении греху и искании Божией помощи. Благодать может скрывать своё присутствие Спасение своё человек познаёт именно тогда только, когда о сем его извещает, удостоверяет присутствующая в сердце благодать, безусловно ощутимая. Когда мы говорим о том, что благодать с человеком, но он её не ощущает, то это происходит по особому смотрению Божию о нас. Благодать может скрывать своё присутствие, давая человеку в полной силе ощутить наличие у него свободы произволения. Но присутствие её может быть познано из того, что человек помнит о Боге, воздерживается от греха, противоборствует страстям. В это время всё человеку даётся с трудом и болезнью. Подобные оставления похожи на то, когда мать, научая ребёнка ходить, отнимает от него свои руки, но сама сзади следует за ним с напряжённым вниманием, чтобы в нужный момент снова удержать его руками своими от падения. Бог ищет нас с нежностью Тебе ещё придётся переживать много раз печаль о том, что не все люди с одинаковой силой стремятся к Богу; много раз страдать от того, что они отказываются идти навстречу Богу, Который их ищет со всякой «нежностью», с совершенно исключительным, Божественным смирением, без всякого, даже малейшего насилия над ними. Проходя моё духовническое служение, я немного яснее стал видеть, насколько «осторожен» Господь, насколько Он благороден (прости за такое выражение). Он обращается с нами, как с равными Ему... Ранее опубликовано: № 2 (89) Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.

Желающим оказать помощь просьба перечислять средства на карточку Приватбанка 5457082237090555. Код для блогов / сайтов <table border=0 width="100%"><tr><td width="114px"><img src="http://otrok-ua.ru/typo3temp/pics/201bebdfb2.gif" width="114" height="114" border="0" alt="Когда приходить благодать" title="Когда приходить благодать" /></td><td><h2><a href="http://otrok-ua.ru/sections/art/show/kogda_prikhodit_blagodat.html">Когда приходить благодать</a></h2><div class="author">Софроний (Сахаров)</div><div class="date">Журнал «Отрок.ua»</div> <span><a href="http://otrok-ua.ru/sections/art/show/kogda_prikhodit_blagodat.html"> Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживёт весьма многих и тяжких скорбей. Благодать приходит только в душу, которая исстрадалась. Если вы не переживёте тех скорбей, нищеты, унижений, быть может, голода, совершенной оставленности всеми — и людьми, и даже Богом, то никогда не познаете любви Божественной.</a></span></td></tr></table> Разместить анонс Добавить Ваш комментарий: Ваш комментарий будет удален, если он содержит: Неуважительное отношение к авторам статей и комментариев. Высказывания не по теме, затронутой в статье. Суждения о личности автора публикации, выяснения отношений между комментаторами, а также любые иные формы перехода на личности. Выяснения отношений с модератором. Собственные или чьи-либо еще стихотворные или прозаические произведения, спам, флуд, рекламу и т.п. Автор * E-Mail * Комментарий * Введите символы, изображенные на картинке * Загрузить другую картинку Дорогие читатели Отрока! Сайт журнала крайне нуждается в вашей поддержке.

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