Корова для митрополита

Я не люблю, когда шутят надо мной. В смысле, шутят по-злому. А так — пожалуйста. И сам люблю пошутить. Над своей супругой и детьми, над прихожанами, над другими батюшками. Даже в храме, говоря проповедь, всегда стараюсь заметить, когда люди устали, и ввернуть какую-нибудь благочестивую шуточку. Это заставляет всех улыбнуться и на минутку переключиться. Юмор для меня — защита от безумия этого мира...

Как-то к нам в город ехал Блаженнейший Митрополит Владимир. Открывать здание епархиального управления. Наш маленький сельский приход на то время переживал не самые лучшие времена. И вдруг — звонок. Звонила Сусанна, сотрудница епархиального управления, просила привезти цветочков в горшочках, чтобы украсить подоконники свежепостроенной епархии.

Для нашего храма это было неподъёмным: ну не было тогда у нас средств на горшочки и цветочки! Помню, очень расстроился из-за такой своей беспомощности. И, недолго думая, нашёл выход: пошутил. Стал обзванивать знакомых настоятелей с незнакомого номера и, представляясь Сусанной, рассказывал трогательную историю о том, что через два дня в наш город прибудет Блаженнейший. Едет он поездом и в том же поезде везёт с собой необыкновенный подарок нашему митрополиту — очень породистую корову. Её поселят во дворе епархиального управления, и она каждый день будет давать экологически чистое молоко для поправки архиерейского здоровья.

Я и представить себе не мог, что батюшки примут всё за чистую монету! Тем временем мой экспромт набирал обороты. «Сусанна» просила отцов за полчаса до встречи Блаженнейшего подвезти к кафедральному собору по самосвалу соломы или сена, ведь Бурёнке надо на чём-то спать и что-то есть. И опять реакции никакой. Мои друзья деловито уточняли детали и железно гарантировали привоз сенно-соломенной продукции.

Когда я в изнеможении положил наконец трубку, перед моими глазами практически нарисовалась эта сюрреалистическая картина: центр города, Блаженнейший, сонм архиереев. Тысячи людей, освящение епархиального управления, цветочки в горшочках. И отдельно стоящая кучка священнослужителей рядом с вереницей КАМАЗов и ЗИЛов, гружённых сеном и соломой. А ещё безответный вопрос к секретарю епархии о местонахождении подарочного дойного животного...

На следующий день я вновь обзвонил своих друзей и признался, что это была шутка. Посмеялись. Правда, не все. Но на дружбе и на праздничных мероприятиях эта история никак не отразилась. Зато шутка помогла её участникам немного расслабиться и выдохнуть напряжение ежедневной и трудной работы пастыря.

***

Была в моей жизни ещё одна епархиально-неудачная шутка...

В то далёкое время, желая получить светское образование, я поступил в университет, в котором благополучно и учился. Как-то довелось участвовать в престольном празднике одного немаленького храма. Торжественная служба, после которой — непременная трапеза за длинным столом. Звучат стандартные панегирики-тосты, обязательно заканчивающиеся пением многолетия. Наш владыка — человек образованный и чуткий и только тихонько посмеивается в бороду над такой традицией проведения застолий.

Последним говорить тост выпало мне. И я сказал. Но не про здоровье и не про многая лета архиерею (я, кстати, очень его люблю и многим ему обязан). А про одного египетского монаха, историю которого узнал из не помню какого источника. Шёл тот монах по пустыне и увидел льва. И взмолился, чтобы Господь сделал льва православным — то бишь, не ядущим людей. Через минуту лев подошёл, стал на задние лапы, благоговейно перекрестил монаха со словами «Христе Боже, благослови ястие и питие рабу Твоему», а затем съел пустынника в один присест. «Так выпьем же за то, — подытожил я свой тост, — чтобы мы всегда знали, что просить у нашего Всемилостивого Господа и всегдашнего Подателя по нашим просьбам!»

Тишина повисла гробовая. Никто даже не поднял бокал. По глазам нашего правящего архиерея я понял, что он оценил мою шутку. Но настоятель храма, желая объяснить митрополиту моё поведение, наклонился к нему и шёпотом произнёс: «Владыка, он в университете учится!». В полной тишине его услышали все. И именно эти слова, а не моя притча о льве, вызвали всеобщий смех, который и разрядил обстановку.

С тех пор настоятель того храма полюбил говорить нестандартные тосты и поздравления. Так шутка помогла многим увидеть себя со стороны.

***

Как-то я работал воспитателем старшего отряда православного летнего лагеря «Покров». Я перфекционист и терпеть не могу бардака. Но дети есть дети, и они терпеть не могут порядка.

Однажды во время тихого часа я собрал всё, что не так и не там лежало, связал одной большой гирляндой и украсил этим handmade-изделием тополиную аллею в центре лагеря. С тех пор наш отряд ежедневно выигрывал пальму первенства за звание самого чистого. А дети потом долго и с весельем вспоминали эту историю.

***

Лет десять назад в нашем селе поселился один замечательный человек — раб Божий Андрей. Он только начинал свой путь к Богу и проявлял удивительную набожность и самое деятельное участие в жизни нашего маленького храма. А я в то время работал. На светской работе. Нужно было обеспечивать семью с четырьмя детьми и находить ресурсы для оплаты отопления в церкви, доходы которой были в семь раз меньше ежемесячного счёта за отопление.

Приближался праздник святого апостола Андрея Первозванного. Смена у меня на работе выпала как раз на этот день. Я понимал, что отслужить литургию в свой День Ангела просто не успею. Решил ограничиться молебном. Но после воскресной службы подходит ко мне этот раб Божий Андрей и спрашивает: «А почему не объявили про службу на праздник апостола? Будет ли литургия? Надо ведь причаститься». Я и сам понимаю, что надо, поэтому, грустно взглянув на него, говорю: «Конечно, служба будет. Приходите в 4.30 утра». Просто не мог назначить позже, иначе опоздал бы на работу.

Молились мы на той литургии вдвоём. Даже три наших постоянных бабушки не проснулись.

Прошло десять лет. Мы в гостях у Андрея — давно уже стали с ним близкими и хорошими друзьями. И вдруг он говорит: «А хорошо вы, батюшка, тогда меня осадили!». «В смысле?» — спрашиваю. И пересказывает историю десятилетней давности. Он ведь тогда подумал, что я специально назначил службу так рано, чтобы он больше вопросов не задавал. Мы долго смеялись, и эта немного шуточная история ещё сильнее сблизила наши семьи.

***

Некто из моих детей любил сладости и тянул их отовсюду. Складывалось всё это под подушкой. Там же, как вы понимаете, лежала и гора фантиков. С чадом говорить на эту тему было абсолютно бесполезно. Пробовали. Не доходит. И мы с супругой нашли экстравагантный вариант донесения нашей мысли. Купили 5 кило конфет и равномерным слоем нанесли их на поверхность всей простыни, после чего накрыли это великое кондитерское изделие покрывалом...

С тех пор всё стало на свои места.

***

«Родители, не раздражайте чад своих», — говорит взрослым мамам и папам апостол Павел. А сказать без раздражения всегда можно при помощи юмора.

Как-то одна молодая учительница написала в дневник моему чаду такое замечание: «Ваш сын бегал по школе и порвал тетрадь одноклассника. Примите меры». Ну вот скажи мне, дорогой читатель, какие меры я должен был принять? Забудь про углы и тем более ремни! Всё это средневековые глупости, которые взращивают из наших детей не свободных и ответственных христиан, а запуганных и закомплексованных дуралеев.

Так что же я должен был сделать? Если бы мне передали порванную тетрадь, мы бы её склеили. Если бы попросили передать пострадавшему новую тетрадку, я бы и это выполнил. Но никакого конкретного руководства к действию предложено не было. Поэтому выход оставался один... И дневник сына украсился моей записью: «Ваш ученик бегал по дому и порвал газету своего папы. Примите меры». Сына я попросил показать дневник учительнице, да так, чтобы она расписалась под замечанием. На следующий день в школе между учителями прошло бурное обсуждение по поводу того, как реагировать. Однако выводы были сделаны правильные: писать по делу или не писать вообще.

Так немного юмора помогло нам с педагогами выработать правила коммуникации между собой. И, как говорится, «никаких домомучений!».

***

Иными словами, шутка и тонкий юмор помогают донести доходчиво и быстро мысль, на изложение которой в серьёзном тоне у нас порой не остаётся ни времени, ни возможности. А, например, для людей состоятельных, на плечи которых ложится основное бремя содержания многих приходов, становятся некоей отдушиной, позволяют раскрыть в себе те потребности в доброделании, которые давно заснули под гнётом делового быта и забот.

Как-то к нам в гости на благотворительный аукцион на Масленицу приехал один очень небедный человек. Весь наш праздник проходил с шутками-прибаутками, и когда этот бизнесмен уезжал, перед этим выкупив в жаркой борьбе один из лотов и оставив, таким образом, щедрое пожертвование на социальное служение, он признался: «Вы знаете, впервые в жизни с такой радостью прощаюсь с деньгами. Удачи вам!».