Кто-то сильно тебя любит

Этот рассказ о том, как люди, которых привели в храм в детстве, не замечают благодати и отворачиваются от Бога. Как Промыслом Божиим тяжёлые времена оказываются для нас милостью. Как Господь слышит каждое прошение, да и просто мысли и переживания одной из Своих заблудших овец, которая ещё, может быть, не отозвалась на голос Христа, но очень этого хочет.

Теннисом я начал заниматься с пяти лет и отмечаю уже двадцатую годовщину в этом спорте. Двадцать лет от турнира к турниру, от поражений к победам и наоборот. Иногда приходилось практически жить на кортах, и это дало свой результат: на украинских турнирах я добился почти всех возможных успехов.

Но сколько себя помню, моей мечтой всегда был профессиональный спорт. Стать теннисистом-профессионалом значит выступать круглый год за границей, постоянно меняя города и страны, зарабатывая на жизнь своими выступлениями. Романтика!..

Летом прошлого года наконец появился шанс осуществить мечту. Я совмещал работу тренером, собственные тренировки и выступления и на одном из немногих международных турниров, которые проводятся в Украине, вышел в финал, впервые набрав рейтинг ATП (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Теперь передо мной открывались реальные возможности воплотить в жизнь всё то, к чему шёл долгие годы. Оставалось не менее сложное: найти финансы для оплаты поездок.

На ловца и зверь бежит. Стали поступать предложения по договорным матчам, за счёт которых можно неплохо зарабатывать (в моём случае считается единственным вариантом покрытия финансовых затрат). Хоть это и запрещено, но многие знакомые помогают себе «договорняками», ведь сделать старт на одних только призовых невозможно. А схема простая, рабочая. И всё же преступная.

Что тут скажешь... Жизнь всегда ставит перед нами подобные вопросы. И в моём случае они прозвучали так: «Скажи, ты готов ради осуществления мечты закрыть глаза на маленькую махинацию? Готов ли приглушить совесть ради того, чему посвятил всю свою жизнь?».

Дать ответ так, чтобы не жалеть впоследствии, оказалось совсем не просто. Наиболее разумным решением я посчитал взять паузу и посмотреть на себя и на ситуацию со стороны...

* * *

Когда мне было неполных пятнадцать, мой отец стал священником. Лет с семи и по сей день я посещаю храм, верю в Бога. Но когда оставил родительский дом и перебрался в Киев в поисках возможностей для реализации спортивных амбиций, для моей веры настали сложные времена. Закрадывались сомнения по поводу истинности православия и вообще существования Господа. Да, это вера моих родителей, я знал, что они далеко не глупые люди, доверял их выбору. Но что, если они ошибаются? Что, если Бог — просто чьё то самовнушение и иллюзия?

Очень близким другом для меня всегда была бабушка. Почти двадцать лет, до моего переезда в Киев, мы жили с ней в одной комнате. Понимаю, что для современного человека это, возможно, звучит «не очень», но мы с братом выросли в одной комнате с нашей восьмидесятилетней бабушкой. И могу сказать, что я прожил счастливое детство в любви и прекрасной компании, за что бесконечно благодарен моей семье.

Бабушка не ходила в храм. В Бога верила, но как то по своему. Слава Богу, в последние годы её жизни отец часто исповедовал и причащал её на дому. Последняя из моих прародителей, она умерла в возрасте девяноста лет.

Её смерть — хоть и было непросто — я принял спокойно, ведь она давно плохо себя чувствовала, и на протяжении нескольких лет, уезжая из родительского дома, я каждый раз мысленно с ней прощался. После похорон родители попросили меня сорок дней постараться сильно не веселиться, а если будет возможность, почитать Псалтирь. «Хорошо», — ответил я. Но как же оказалось тяжело это сделать!

Сейчас всё не выглядит чем то нереально сложным, но тогда ощущения были такие, будто пытаюсь плыть против течения. На тот момент я причащался раза два в год, почти не молился, конечно же, не постился, и чтение псалмов стало для меня настоящей пыткой. Но я очень люблю (да, я не ошибся, — люблю) свою бабушку и в надежде хоть капельку помочь спасению её души решился на небольшой подвиг. Дал себе слово не включать телевизор, который обычно гремел на всю квартиру, и вместо развлекательных программ, служивших для меня «десертом» в конце рабочего дня, становился перед иконой и прочитывал кафизму.

Господь открывает Себя каждому человеку, но из за житейского шума, этой бури, в которую бросаемся с головой, мы часто оказываемся не способны услышать Бога. И только пост и молитва дают возможность увидеть и почувствовать Его и в таинствах Церкви, и в обычной жизни.

Так случилось и со мной. Траурное время превратилось для меня в настоящую духовную весну. Вдруг появилось сильное желание пойти на Причастие, и, причастившись, я впервые в жизни так явно почувствовал присутствие Божией благодати. В тот день я вышел из храма совсем не таким, как заходил. Нет, благодать и раньше ощущалась после посещения храма, правда, не настолько сильно, но тогда эти внутренние изменения я приписывал себе, своим волевым усилиям. Теперь же...

Тяжело описать, что чувствуешь, но одно сравнение мне кажется очень похожим. Ощущение такое, будто кто то очень сильно тебя любит. Сильнее, чем ты можешь представить. Просто любит, и всё. Это как вдохновение, которое делает тебя абсолютно счастливым. И здесь уже неважно, кто и какой ты.

Ведь, уехав от родителей, я перестал молиться, посещать службы, причащаться. Ушло внутреннее состояние мира, которое до самостоятельной жизни было для меня нормой. Вставать в церковь в воскресенье утром становилось всё сложнее, и в лучшем случае я залетал туда на последние 5–10 минут поздней литургии — чтобы не расстраивать маму, когда она позвонит и обязательно спросит, был ли я сегодня на службе. Возвращался с работы и тренировок очень раздражённым, сам себя ощущал неудачником, называл «деградатором». Не хочу сгущать краски: были в те несколько лет и радостные моменты, но, как индикатор моего состояния, отмечу, что я вообще не мог оставаться наедине с собой — становилось просто невыносимо, начинало «колбасить».

После осознанного шага к Господу Он проявил мне Себя не только в чувствах и эмоциях. Самым убедительным ответом было то, как по молитве стали решаться вопросы, которые своими усилиями я никак не мог разрулить. Продумывал, тщательно готовился, делал всё возможное, но бесполезно. И только после того как в отчаянии вспоминал, что не обратился за помощью ко Христу, и начинал молиться со словами «Да будет воля Твоя, Господи, не моя», случалось невероятное. До сих пор охватывает страх от мысли, что КАЖДОЕ наше прошение, даже самое наивное, Господь реально слышит!

С тех пор я стал примерным христианином. Шучу... Но, как мы знаем из Евангелия, Христос есть путь, по которому нужно идти ко спасению. И на этом пути я пока ещё не сделал и шагу, а только лишь начал вводить координаты в свой навигатор.